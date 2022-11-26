Chồng đưa về một cô người làm mới 19 tuổi, được về sớm trước 4 ngày mở cánh cửa phòng tôi chết đứng khi thấy hình ảnh chồng ôm chặt cứng cô ta ngay trên giường ngủ của mình

Tâm sự 26/11/2022 19:30

Chắc thấy tôi ngại ngùng, cảnh giác chồng trấn an tôi rằng trông em nhỏ tuổi thế thôi chứ em đã có gần 3 năm kinh nghiệm trông em bé, và em ngoan ngoãn, biết nghe lời lắm!

Ngày còn con gái nhìn mấy chị lấy chồng xa, mỗi lần về thăm quê lại bịn rịn, sướt mướt tạm biệt bố mẹ để theo chồng mà tôi cám cảnh. Tôi thầm nghĩ nhất định sau này lớn lên tôi sẽ yêu, sẽ lấy chồng gần cho bố mẹ vui. Nhưng người tính không bằng trời tính, 20 tuổi tôi đã khăn gói theo chồng ra làm dâu thành phố. Thật đúng vợ chồng là cái duyên, cái số vì như gái làng 15, 16 tuổi tôi đã biết yêu, cho đến khi “kết” với chồng tôi cũng trải qua vài mối tình với mấy anh trai làng ngày đêm vào ra tán tỉnh.

Chồng tôi là trai phố, anh hơn tôi 7 tuổi, tôi quen anh vì anh là đồng nghiệp với con trai bác cả tôi, khi anh về quê dự đám cưới chị út. Hôm đó tôi đang buồn vì mới chia tay người yêu, nhưng bố mẹ và bác cả bảo sang giúp là cỗ cưới mừng chị út nên tôi không thể từ chối được. Hoàn thành phận sự cho xong, tôi xin phép gia đình bác cả để về, mà không ngờ mình đã lọt vào mắt xanh của bạn anh cả. Đường từ làng tôi ra phố cách cả trăm cây số mà không ngày nghỉ cuối tuần nào anh vắng mặt ở quê tôi. Được con bác cả “bảo lãnh” lại được sự ủng hộ của bố, mẹ đôi bên, sau 2 năm đi lại tìm hiểu tôi và anh đã là của nhau với một đám cưới cả làng cùng vui tại quê và một đám cưới đủ đầy, hoành tráng ở phố.

Chồng đưa về một cô người làm mới 19 tuổi, được về sớm trước 4 ngày mở cánh cửa phòng tôi chết đứng khi thấy hình ảnh chồng ôm chặt cứng cô ta ngay trên giường ngủ của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là con trai một, lại là út sau 2 chị gái đã yên bề gia thất nên bố mẹ chồng yêu quí tôi lắm, vợ chồng tôi ở riêng, nhưng thỉnh thoảng bố mẹ chồng lại điện thoại gọi về dùng bữa cùng rất ấm cúng. Là gái quê, tuổi trẻ lại khỏe mạnh, việc nội trợ trong nhà tôi làm chu toàn vì bắt kịp nhịp sống hiện đại cùa thành phố, nên gia đình chồng khá hài lòng về tôi. Tôi đón sinh nhật lần thứ 24 của mình cùng niềm vui khôn tả là tôi đã mang bầu.

Khỏi phải nói cả nhà chồng chiều chuộng tôi đến mức nào từ khi tôi có thai cho đến khi tôi sinh cậu quí tử. Mẹ chồng tôi yêu cháu nội tới mức không muốn rời khiến bố chồng tôi nói vui “bà được cục kim cương, bà quên cả tôi rồi”!

Còn chồng tôi không kìm nổi sung sướng mỗi khi được bế con trai trên tay. Tôi và con chẳng thiếu thứ gì, cuộc sống của gia đình tôi quá viên mãn, vợ chồng yêu thương nhau, con trai hay ăn chóng lớn, bố, mẹ chồng tâm lí hỗ trợ cho tôi bất cứ lúc nào tôi cần. Tôi vẫn ở nhà nội trợ, nuôi con cho đến khi con trai được 3 tuổi, thấy con ngoan, mạnh khỏe và tôi cũng bước sang tuổi 25 mà chưa có nghề gì ngoài việc cơm nước, giặt giũ nên tôi rụt rè nêu ý muốn được đi học một khóa đào tạo nghề nấu ăn, trước là tôi có công việc ổn định, sau là phục vụ cho chồng con thêm chu đáo. Thật biết ơn chồng khi anh ủng hộ nguyện vọng của tôi, nhưng anh bảo sẽ không gửi con đi nhà trẻ mà thuê người giúp việc có trình độ tử tế chăm sóc cho con để tôi yên tâm học nghề…

Tôi chưa kịp nhập học, chồng đã đưa về một cô người làm mới 19 tuổi trẻ còn hơn cả cái tuổi khi tôi ra phố làm dâu nhà chồng. Cô bé trẻ trung, căng tràn sức sống, 2 gò má cùng đôi môi của em không son phấn mà lúc nào cũng rừng rực hồng, quyến rũ. Chắc thấy tôi ngại ngùng, cảnh giác chồng trấn an tôi rằng trông em nhỏ tuổi thế thôi chứ em đã có gần 3 năm kinh nghiệm trông em bé, và em ngoan ngoãn, biết nghe lời lắm!

Chồng đưa về một cô người làm mới 19 tuổi, được về sớm trước 4 ngày mở cánh cửa phòng tôi chết đứng khi thấy hình ảnh chồng ôm chặt cứng cô ta ngay trên giường ngủ của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đi học lớp nấu ăn, nhưng có điều gì đó không yên trong lòng khi nghĩ đến cô gái trẻ, tuy vậy qua mấy tháng ở nhà tôi, tôi thấy cô bé ngoan thật, việc chăm em bé, việc nội trợ cô làm gọn ghẽ, chẳng chê vào đâu được. Tôi có một tháng đi thực tập ở khách sạn xa nhà, chồng tự tay xếp đồ dùng cho tôi, tiễn tôi ra xe và hứa mọi việc đều tốt đẹp chờ đón tôi trở về…

Chương trình được rút ngắn thành ra tôi sẽ gặp chồng con sớm hơn dự tính đến 4 ngày. Để mang niềm vui bất ngờ cho chồng con tôi bắt xe về mà không báo trước. Dùng chìa khóa riêng nhẹ nhàng mở cửa, con trai tôi ngủ yên trong phòng của bé, còn chồng tôi cũng say giấc nồng trên giường của vợ chồng tôi nhưng ở trong vòng tay ôm chặt của cô ôsin trẻ. Tôi muốn xỉu, tim loạn nhịp khi hiểu ra điều tồi tệ gì đã xảy ra khi tôi vắng nhà...!

Đang yên đang lành, chồng bỗng đổ đốn cặp kè gái gú bên ngoài, tôi chủ động gặp gỡ bồ nhí khiến cô ta run rẩy lo lắng vì điều này

Đang yên đang lành, chồng bỗng đổ đốn cặp kè gái gú bên ngoài, tôi chủ động gặp gỡ bồ nhí khiến cô ta run rẩy lo lắng vì điều này

Quyết tâm giữ chồng, tôi học cách thay đổi mình, mềm mỏng, quan tâm tới chồng con nhiều hơn. Tôi chăm chỉ làm đẹp, tập luyện, ăn mặc thời trang, quyến rũ.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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