Đang yên đang lành, chồng bỗng đổ đốn cặp kè gái gú bên ngoài, tôi chủ động gặp gỡ bồ nhí khiến cô ta run rẩy lo lắng vì điều này

Tâm sự 26/11/2022 17:58

Quyết tâm giữ chồng, tôi học cách thay đổi mình, mềm mỏng, quan tâm tới chồng con nhiều hơn. Tôi chăm chỉ làm đẹp, tập luyện, ăn mặc thời trang, quyến rũ.

Đang yên đang lành, chồng bỗng đổ đốn cặp kè gái gú bên ngoài. Ai cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc, chồng điển trai làm ăn giỏi, vợ đẹp con khôn… Vậy mà cũng có giữ được chồng đâu, để rồi khi biết được sự thật tôi chỉ biết sốc, biết dằn vặt bản thân và ôm con khóc khi mọi thứ đã đổ xụp.

Tôi cũng không hiểu vì sao chồng tôi lại có bồ, cô ta trẻ và đẹp nhưng chắc gì đã hơn tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ghét chồng, căm phẫn người đàn bà lẳng lơ bên ngoài đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Đem chuyện này kể với lũ bạn, đứa thì khuyên bỏ quách đi, đứa từng trải lại bảo tôi bình tĩnh. Tụi bạn phân tích, dẫu sao chồng cũng một thời yêu thương vợ, trách nhiệm ngay cả khi đã có người bên ngoài.

Đang yên đang lành, chồng bỗng đổ đốn cặp kè gái gú bên ngoài, tôi chủ động gặp gỡ bồ nhí khiến cô ta run rẩy lo lắng vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một đứa bạn nói thẳng: "Giờ tìm được người đàn ông chung tình với vợ con, hiếm lắm. Tớ cũng vì nóng vội mà ly hôn, giờ anh ấy lấy vợ khác, còn mình thì vất vả nuôi con, trong lòng chán ghét đàn ông mà không thể đến với ai được nữa. Ly hôn rồi, không có ai nghiêm túc, yêu thương thật lòng cả. Vậy nên, nếu giúp chồng về với vợ con, coi đó là bài học để không phạm phải nữa, vì gia đình chịu thiệt chút cũng chẳng sao".

Tôi bắt đầu suy ngẫm, đúng là bỏ nhau thì dễ quá, "xấu chàng thì hổ ai", chỉ có con là thiệt thòi sống cảnh xa bố hoặc mẹ. Tôi cũng không đành lòng nhìn người khác lẳng lơ cướp mất chồng mình một cách dễ dàng như thế. Tự nhìn nhận về bản thân, đúng là tôi có phần tự tin quá đà, nghĩ mình xinh đẹp nên nhiều khi vẫn hay giận dỗi, bắt chồng "nhịn" chuyện chăn gối… Tôi cũng thấy so với cô bồ kém tôi đến 8 tuổi thì đúng là kém hấp dẫn hơn.

Đang yên đang lành, chồng bỗng đổ đốn cặp kè gái gú bên ngoài, tôi chủ động gặp gỡ bồ nhí khiến cô ta run rẩy lo lắng vì điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quyết tâm giữ chồng, tôi học cách thay đổi mình, mềm mỏng, quan tâm tới chồng con nhiều hơn. Tôi chăm chỉ làm đẹp, tập luyện, ăn mặc thời trang, quyến rũ khiến anh ta chẳng mấy chốc bị mê hoặc với vẻ đẹp của vợ mình. 

Tôi chính thức "tán tỉnh" lại chồng, để anh ấy bên tôi nhiều hơn. Mặc cho ả bồ kia giận dỗi, liên tục gây sức ép và đòi chia tay chồng tôi. Khi đã giữ chồng ở bên cạnh nhiều hơn, tôi bắt đầu "tấn công" ả ta. Tôi chủ động gặp gỡ, cho ả ta thấy gia đình tôi đang rất hạnh phúc, không gì có thể chia cắt được.

Tôi choáng váng khi tình cờ nghe chồng nói với mẹ chồng rằng anh ngoại tình với 4 cô cùng lúc, tất cả chỉ vì phục vụ cho mục đích dơ bẩn này cảu anh ta

Tôi choáng váng khi tình cờ nghe chồng nói với mẹ chồng rằng anh ngoại tình với 4 cô cùng lúc, tất cả chỉ vì phục vụ cho mục đích dơ bẩn này cảu anh ta

Đến khi con gái thứ hai của tôi được hơn 1 tuổi thì chồng ngoại tình với người phụ nữ khác. Khi biết tin sốc này, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh nghĩ cho gia đình.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân

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