Cầm điện thoại của chồng để kiểm tra thì thấy các lịch sử các cuộc trò chuyện đều bị xóa sạch, thấy tôi viết đơn ly hôn anh ta liền thú nhận mọi việc khiên tôi nát lòng

Tâm sự 25/11/2022 04:10

Anh ta hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện với ả nhân tình để quay về với gia đình.

Tôi gặp chồng tôi bây giờ trong một bữa tiệc sinh nhật của cô bạn thân. Thấy tôi trẻ trung, ưa nhìn, anh ngỏ lời muốn làm quen và xin số điện thoại của tôi. Nhờ mấy lời nói đỡ của cô bạn, tôi cho anh một cơ hội. Chồng tôi lúc đó hiền lành, ăn nói dễ nghe chứ không cục súc như bây giờ.

Hồi đó, anh quan tâm tôi mỗi ngày, thường chuyện trò làm tôi vui. Vào ngày sinh nhật tôi, anh tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lung linh với hoa và nến. Trong bữa tiệc đó, anh đã tỏ tình với tôi trước mặt mọi người. Lúc đó, tôi rất cảm động và đã nhanh chóng nhận lời yêu anh.

Khi bắt đầu yêu đương, hẹn hò, tôi nghe nhiều người nói anh là người trăng hoa, đa tình, trước kia đã từng hẹn hò với nhiều người. Nhưng lúc đó, tôi bị tình yêu làm cho mù quáng, tôi luôn tin rằng anh sẽ vì tôi mà thay đổi. Tôi lên xe hoa về nhà anh làm dâu sau 2 năm yêu đương, thề hẹn.

Sau khi cưới, tôi nhờ anh trai cất nhắc chồng vào làm một vị trí tương đối tốt trong công ty. Chồng tôi vốn có năng lực lại chăm chỉ nên chỉ trong vòng 2 năm, anh được thăng chức 2 lần, lương cũng tăng lên đáng kể. Được thăng chức, tăng lương đồng nghĩa với số lần chồng vắng nhà, không ăn cơm cùng 2 mẹ con tôi càng nhiều. Tôi stress, mệt mỏi vì một mình phải chăm con lúc con ốm đau nên đôi khi tôi cũng nặng lời với chồng. Vợ chồng tôi cũng vì chuyện đó mà căng thẳng, có khi “chiến tranh lạnh” cả tuần liền.

Cầm điện thoại của chồng để kiểm tra thì thấy các lịch sử các cuộc trò chuyện đều bị xóa sạch, thấy tôi viết đơn ly hôn anh ta liền thú nhận mọi việc khiên tôi nát lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dạo gần đây, tôi thấy chồng hay lạnh nhạt, thờ ơ với vợ. Anh không đòi hỏi chuyện ấy, cũng không nồng nhiệt chuyện ái ân như trước đây. Mỗi lần từ công ty trở về, tôi thấy chồng thường ôm khư khư cái điện thoại để vào Zalo chat chit. Tuy nhiên, khi tôi cầm điện thoại của chồng để kiểm tra thì thấy các lịch sử các cuộc trò chuyện đều bị xóa sạch, chỉ còn lại vài cuộc trò chuyện nhóm với đồng nghiệp hoặc bạn học cũ.

Chuyện này khiến tôi nghi ngờ. Khi tôi bóng gió hỏi chồng, anh nói rằng anh đang có kế hoạch hợp tác làm ăn với mấy đồng nghiệp trong công ty nên phải bàn bạc về các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi nhìn trộm thì thấy chồng tôi đang chat với 1 cô gái tên Vy Nguyễn. Sau đó, tôi vào nick để xem 2 người đã chat gì thì lịch sử trò chuyện đều bị xóa sạch.

Hôm đó, nhân lúc chồng ngủ say, tôi đã lén thay đổi avatar và biệt danh nick Zalo của tôi thành avatar và tên Vy Nguyễn. Tôi cũng xóa hết lịch sử trò chuyện của tôi với chồng để anh ấy không phát hiện ra. Sáng hôm sau, tôi lấy điện thoại nhắn tin chào hỏi anh bằng tên và ảnh mới thì chồng tôi nhắn lại bằng những lời lẽ yêu đương mật ngọt làm tôi nát lòng. Trong cuộc trò chuyện, chồng tôi còn hé lộ 2 người đã lên giường với nhau nhiều lần và chồng tôi cũng trợ cấp không ít cho nhân tình.

Tôi nhanh chóng chụp lại màn hình để đối chất với chồng. Ban đầu, anh ta chối bay chối biến, anh nói đó là cô bạn thân của anh và 2 người chỉ đùa cợt cho vui. Không những thế, anh còn giận ngược, nói tôi là vợ mà không tin chồng, lại lập mưu gài bẫy chồng.

Thấy tôi viết đơn ly hôn và dọa sẽ nói chuyện này với 2 bên gia đình thì anh ta mới thú nhận sự thật và xuống nước cầu xin tôi tha thứ. Anh ta hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện với ả nhân tình để quay về với gia đình.

Đến giờ đã 2 tuần kể từ ngày xảy ra sự việc, tôi vẫn chưa nói chuyện lại với chồng. Tôi muốn tha thứ cho anh vì thương con nhưng cứ nghĩ đến chuyện bị anh phản bội, tôi lại buồn, lại đau, nước mắt rơi lại rơi không ngừng. Xin hãy cho tôi một lời khuyên lúc này.

Chồng để quên điện thoại ở nhà, thấy có tin nhắn liên tục, sốt ruột tôi mở ra xem và muốn xỉu khi đọc nội dung trong đó

Chồng để quên điện thoại ở nhà, thấy có tin nhắn liên tục, sốt ruột tôi mở ra xem và muốn xỉu khi đọc nội dung trong đó

Tôi tò mò dò hỏi thì Quân bảo anh phải làm thêm cho một công ty tư nhân và hàng tháng được chia lợi nhuận vì anh có góp vốn là số tiền riêng bấy lâu nay anh dành dụm được.

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Từ khóa:   góc tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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