Tôi yên tâm về chuyện gia đình nên tập trung vào công việc nhiều hơn. Lúc này vợ tôi có tin vui. Cả nhà tôi đều vui mừng. Kể cả mẹ. Tôi là con trai duy nhất trong nhà nên dĩ nhiên việc này rất vui rồi. Tôi dặn dò mẹ chăm sóc em giùm tôi. Mẹ vui vẻ nhận lời trước mặt tôi và em.

Tôi cương quyết với mẹ đòi cưới em, nếu không sẽ không lấy vợ. Cuối cùng mẹ cũng nhượng bộ để chúng tôi làm đám cưới. Ban đầu chúng tôi sống chung với bố mẹ và em gái. Tôi biết mẹ không ưa em nên đã nói trước với mẹ về vấn đề giữa hai người. Mẹ đồng ý sẽ không can dự vào chuyện vợ chồng tôi. Tuy nhiên tôi vẫn chưa yên tâm lắm nên lúc nào cũng để mắt tới vợ lúc ở nhà để bảo vệ em. Mẹ tôi biết hết nên cũng không dám làm gì em. Dần dần tôi thấy mối quan hệ giữa hai người cũng đỡ căng hơn. Mẹ đúng là không quát hay nặng lời gì với em cả. Thấy em cũng không phàn nàn gì về mẹ. Tôi cũng an tâm hơn. Trong lòng nghĩ rằng, tính cách dịu dàng chịu thương chịu khó và hiếu thảo của em cuối cùng cũng cảm hóa được mẹ.

Đến tháng thứ 7 mang bầu. Tôi thấy vợ ngày càng mệt mỏi, sức khỏe sa sút hẳn. Tôi hỏi thì em nói là do bầu to nên mệt mỏi. Tôi nghĩ cũng phải nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng một hôm tôi thấy em đang ngủ thì đứng dậy khóc một mình. Tôi lo quá liền tỉnh dậy ôm lấy em hỏi chuyện nhưng em nói do không ngủ được với mệt mỏi nên tủi thân khóc. Tôi không tin bởi vì em là người chịu đựng giỏi không dễ dàng yếu đuối như thế. Chắc chắn là có chuyện gì đó khiến em buồn.



Ảnh minh họa: Internet Hôm đó, tôi quyết định về sớm hơn mọi bữa. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng mẹ quát tháo con dâu “Có cái xô nước lau nhà mà cũng bê không xong. Cô tưởng thế giới này mình cô biết chửa đẻ đấy hả? Ngày xưa tôi còn gánh mấy thùng nước còn chẳng nề hà gì.” Thấy vợ đang ngồi bệt dưới sàn nhà, xô nước văng tung tóe tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tôi điên lắm liền chạy vào dìu vợ đứng dậy rồi nói với mẹ: “Ngày mai chúng con sẽ dọn ra ở riêng. Con không thể để vợ và con con bị mẹ hành hạ thế này được.” Nói xong tôi dìu em vào nhà mặc cho mẹ đang tức giận nhìn theo tôi nói với theo: “Cái đồ con bất hiếu. Mày nghe bênh vợ cãi mẹ”. Vợ tôi nghe vậy thì khóc lóc cầu xin tôi hãy xin lỗi mẹ, đừng dọn ra khỏi nhà kẻo mang tiếng bất hiếu. Tôi thì không thấy mình sai chỗ nào cả. Chẳng là tôi là chồng, tôi bảo vệ vợ mình là sai ư?

Tôi và vợ yêu nhau 4 năm đại học. Khi ra trường tôi dẫn em về gia đình mình ra mắt. Nhưng mẹ tôi vừa trông thấy em đã chê em quê mùa, không xứng với tôi. Mẹ còn tìm gặp riêng em để yêu cầu em tự rời xa tôi. Em vì yêu tôi nên đã tránh mặt tôi. Tôi phải tìm đủ mọi cách, liên hệ với bố mẹ và tất cả bạn bè em mới có thể tìm thấy em.

