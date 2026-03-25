Tôi có nên ly hôn với chồng không? Nếu không thì tôi phải làm sao để quên đi những việc bố chồng đã làm đây?

Tâm sự 25/03/2026 20:23

Từ khi nghe tin đó, mẹ chồng của tôi vui cả ngày, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón bố chống của tôi trở về. Tôi cũng chỉ là con dâu, chuyện của bố mẹ chồng tôi chẳng thể can thiệp. Tôi chỉ nói với chồng nếu bố chống đã trở về thì cả hai nên dọn ra ở riêng. Chồng tôi cũng đồng ý, anh không thích ở cùng bố mình.

Chồng tôi có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố chồng của tôi có hai vợ, chồng tôi là con của vợ hai. Vì thế, từ ngày về nhà chồng, tôi chưa từng thấy mặt bố chồng. Tôi chỉ biết mẹ chồng, và nghe chồng nói rằng bố chồng tôi ở cùng vợ cả, cách nhà chúng tôi khá xa.

Khi chúng tôi lấy nhau, bố chồng chỉ gửi một khoản tiền, không gặp mặt tôi cũng chẳng tham dự lễ cưới. Tôi thấy không sao, tôi lấy chồng thì chỉ cần quan tâm đến anh. Nhưng thấy chồng ủ rũ thì tôi lại thấy buồn cho anh. Sinh ra với thân phận như thế, có lẽ anh lớn lên chẳng dễ chịu gì.

 

Suốt 4 năm tôi làm dâu, bố chồng chưa từng ghé qua thăm chúng tôi. Ông là một nhân vật được mọi người trong nhà tôi nhắc tới nhưng chưa từng xuất hiện. Mẹ chồng tôi luôn đay nghiến vợ cả, con cái của hai người mỗi lần chạm mặt đều tranh cãi gay gắt.

Bỗng một ngày, tôi nghe tin bố chồng sẽ đến ở nhà chúng tôi. Tôi nghe mẹ chồng kể là người vợ cả kia có nhân tình, bố chồng tôi tức giận lắm nên quyết định về sống cùng vợ hai. Ông còn nói sẽ ly hôn với người vợ kia, ông không thể chấp nhận chuyện bị phản bội.

Từ khi nghe tin đó, mẹ chồng của tôi vui cả ngày, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón bố chống của tôi trở về. Tôi cũng chỉ là con dâu, chuyện của bố mẹ chồng tôi chẳng thể can thiệp. Tôi chỉ nói với chồng nếu bố chống đã trở về thì cả hai nên dọn ra ở riêng. Chồng tôi cũng đồng ý, anh không thích ở cùng bố mình.

Ngày đó, lần đầu tiên gặp mặt bố chồng, tôi bàng hoàng suy sụp.

Tôi có nên ly hôn với chồng không? Nếu không thì tôi phải làm sao để quên đi những việc bố chồng đã làm đây? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố tôi ngày trước làm ăn thua lỗ, phải vay mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi. Vì chưa trả kịp nên bọn chúng kéo đến nhà tôi đập phá. Mẹ tôi lên cơn đau tim vì không hề biết chồng làm ăn thua lỗ, còn mượn nợ nóng. Bố tôi sau đó suy sụp tinh thần, chạy xe không cần thận nên bị tai nạn qua đời.

Ngày đám tang của bố tôi, bọn cho vay nặng lãi lại đến đập phá đồ. Sau đó không lâu, mẹ tôi cũng qua đời. Tôi nhớ như in, người cầm đầu bọn chúng chính là bố chồng của tôi. Tôi cả đời cũng không quên khuôn mặt của người đàn ông đã dồn bố mẹ tôi đến bước đường cùng. Dù qua bao năm, ông ta có già đi thì tôi vẫn có thể nhận ra!

Nhưng ông ta làm sao nhớ được tôi, có lẽ ông ta đã phá nát rất nhiều gia đình rồi, làm sao có thể nhớ hết. Ông cười hiền từ nhìn tôi, còn tôi lại cứng miệng, trong lòng đầy lửa giận chẳng thể để ai biết.

Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng rồi đề nghị ly hôn. Tôi không thể sống cùng anh, vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt của anh thì tôi liền nhớ tới bố chồng, người đã gián tiếp phá nát gia đình của tôi. Chồng tôi lặng người kinh ngạc. Anh cúi đầu xin lỗi tôi, anh nói muốn đền bù cho tôi cả đời. Anh còn nói anh không giống bố mình, tôi không thể vì ông ấy mà đối xử bất công với anh.

Nhìn đôi mắt đỏ lên của chồng, lòng tôi đau xót lắm. Tôi biết anh trưởng thành cũng không vui vẻ, anh bị bố bỏ rơi, mang phận con riêng bị người đời ghẻ lạnh. Tôi thương anh lắm nhưng lại không biết phải làm sao? Tôi có nên ly hôn với chồng không? Nếu không thì tôi phải làm sao để quên đi những việc bố chồng đã làm đây?

Lần đầu tiên gặp bố chồng, tôi bàng hoàng suy sụp, sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng rồi đề nghị ly hôn

Lần đầu tiên gặp bố chồng, tôi bàng hoàng suy sụp, sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng rồi đề nghị ly hôn

Khi chúng tôi lấy nhau, bố chồng chỉ gửi một khoản tiền, không gặp mặt tôi cũng chẳng tham dự lễ cưới. Tôi thấy không sao, tôi lấy chồng thì chỉ cần quan tâm đến anh. Nhưng thấy chồng ủ rũ thì tôi lại thấy buồn cho anh. Sinh ra với thân phận như thế, có lẽ anh lớn lên chẳng dễ chịu gì.

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Tâm sự 4 phút trước
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Tâm sự 5 phút trước
Con nhà gia giáo, lương tháng 100 triệu nhưng đưa bạn gái về ra mắt lại 'chia đôi cuộc tình' vì lý do khó đỡ này!

Con nhà gia giáo, lương tháng 100 triệu nhưng đưa bạn gái về ra mắt lại 'chia đôi cuộc tình' vì lý do khó đỡ này!

Tâm sự 8 phút trước
Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của cô hàng xóm độc thân và yêu cầu "không tưởng" khiến tôi mất ngủ

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm của cô hàng xóm độc thân và yêu cầu "không tưởng" khiến tôi mất ngủ

Tâm sự 8 phút trước
Thấy cô bạn cùng phòng rũ rượi trở về sau một đêm, tôi "hóa đá" khi biết chuyện tày đình trong lời kể khóc nghẹn

Thấy cô bạn cùng phòng rũ rượi trở về sau một đêm, tôi "hóa đá" khi biết chuyện tày đình trong lời kể khóc nghẹn

Tâm sự 10 phút trước
Ở bên kia xa xôi, anh lại là người đàn ông phản bội vợ, còn có ý nghĩ vứt bỏ gia đình

Ở bên kia xa xôi, anh lại là người đàn ông phản bội vợ, còn có ý nghĩ vứt bỏ gia đình

Tâm sự 10 phút trước
Ế suốt 28 năm, cô nàng đi chùa cầu duyên về gặp ngay trai đẹp, 6 tháng sau cưới luôn

Ế suốt 28 năm, cô nàng đi chùa cầu duyên về gặp ngay trai đẹp, 6 tháng sau cưới luôn

Tâm sự 11 phút trước
Con gái đi học về kể nhà cô giáo có bạn "giống hệt con", tôi âm thầm theo dõi thì rụng rời khi biết bí mật của chồng

Con gái đi học về kể nhà cô giáo có bạn "giống hệt con", tôi âm thầm theo dõi thì rụng rời khi biết bí mật của chồng

Tâm sự Eva 12 phút trước
Những thứ trên đời này nếu dễ đến thì cũng sẽ dễ đi

Những thứ trên đời này nếu dễ đến thì cũng sẽ dễ đi

Tâm sự 12 phút trước
Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình

Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình

Tâm sự 14 phút trước

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

Thấy vợ vào nhà tắm cả tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì "sốc tận óc" trước hành động của cô ấy

Thấy vợ vào nhà tắm cả tiếng không ra, tôi lén nhìn qua khe cửa thì "sốc tận óc" trước hành động của cô ấy

Chấp nhận suy nghĩ rằng gia đình sắp đổ vỡ, tôi ngỡ ngàng với những gì xảy ra trước mắt

Chấp nhận suy nghĩ rằng gia đình sắp đổ vỡ, tôi ngỡ ngàng với những gì xảy ra trước mắt

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi nghĩ nếu giờ ly hôn thì chẳng phải thiệt cho con tôi quá sao?

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi nghĩ nếu giờ ly hôn thì chẳng phải thiệt cho con tôi quá sao?

Nghi chồng ngoại tình, vợ bật khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy này trong ngày sinh nhật

Nghi chồng ngoại tình, vợ bật khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy này trong ngày sinh nhật

Sự thật "sốc tận óc" phía sau lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng: Tôi nức nở khi biết anh đã dùng nó cho ai

Sự thật "sốc tận óc" phía sau lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng: Tôi nức nở khi biết anh đã dùng nó cho ai

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng tệ bạc ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó