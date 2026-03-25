Người phụ nữ lạ ngượng ngùng xin vài sợi tóc của con trai, biết được lý do tôi sốc đến đơ người

Tâm sự 25/03/2026 20:31

Sau mấy tháng dài cuối tuần nào cũng không thể dành cho con, cuối cùng tôi cũng có hai ngày thư thả dẫn con lên nhà dì chơi. Hôm đó biết mẹ con tôi lên chơi nên dì dượng mở một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến đông vui.

Tôi là mẹ đơn thân nuôi con một mình. Có thời gian rảnh là tôi dành vài ngày để đưa con lên thành phố chơi, vì dì của tôi có nhà ở đó. Gia đình dì lúc nào cũng yêu quý mẹ con tôi, thằng nhóc nhà tôi cũng đặc biệt chơi thân với hai con của dì.

Khi tiệc tan, mọi người về hết thì chỉ còn một người phụ nữ xinh đẹp ở lại nói chuyện với con trai của tôi. Suốt bữa tiệc tôi cũng để ý thấy cô ấy thường xuyên nhìn con trai mình, hình như muốn nói điều gì đó.

Khi ra về, cô ấy ngượng ngùng một lúc rồi hỏi tôi: “Chị có thể cho em xin vài sợi tóc của con trai chị được không? Em biết yêu cầu của mình hơi kì lạ, nhưng… quả thật con trai chị rất giống chồng sắp cưới của em. Em chỉ muốn…”.

Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi cứ ngỡ lời từ chối này của mình đã đủ cho người phụ nữ lạ ấy. Nhưng vài tuần sau thì cô ấy tìm đến tận nhà tôi, đi bên cạnh còn có một người đàn ông . Khi thấy người đàn ông đó, tôi bàng hoàng vô cùng.

Ngày trước khi đã 35 tuổi mà vẫn không tìm được người ưng ý lấy làm chồng, tôi quyết định tìm người đàn ông đẹp trai, thông minh để kiếm một đứa con. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này chính là người đó.

Anh lúc ấy chỉ là một sinh viên mới ra trường. Anh cần tiền còn tôi thì cần con, đó là một giao dịch của chúng tôi. Sau khi tôi mang thai thì cả tôi và anh cũng sẽ không gặp nhau nữa. Tôi làm theo đúng giao dịch và không hề tìm cách gặp lại anh lần nào nữa.

Tôi cứ nghĩ cha ruột của con trai mình sẽ không thể bị ai phát hiện, lại chẳng ngờ trái đất tròn đến thế. Khi người đàn ông này xuất hiện thì quá khứ của tôi cũng bị lộ ra ngoài.

Tôi đã chọn làm mẹ đơn thân, và khi đứng trước mặt anh lúc này tôi thật sự thấy e ngại. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh. Người phụ nữ xinh đẹp kia có quyền có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn cùng chồng sắp cưới của mình. Cô ấy không nên biết về sự tồn tại của con trai tôi.

Bẵng đi vài tháng sau đó, anh tìm đến mẹ con tôi và đề nghị muốn cưới tôi làm vợ, vì anh đã chia tay với người phụ nữ kia. Tôi hơn anh ấy 10 tuổi, tôi vẫn thấy anh xứng đáng có người vợ trẻ đẹp hơn. Có lẽ bây giờ anh đã chín chắn hơn, dù anh không yêu tôi nhưng muốn cho con mình một gia đình đủ đầy cha mẹ. Tôi có nên đồng ý hay không?

Sau đêm ân ái "nhạt nhẽo", chồng vứt cục tiền vào mặt tôi kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì sốc

Tôi vừa vung tay đánh vợ lần đầu khi chứng kiến cô ấy tiếc rẻ với bố đẻ

Sự thật "ngã ngửa" về cảnh tượng bố chồng hì hục dòn nhà, còn vợ đang nằm sofa khi chồng đột ngột về nhà sớm

Đàn bà khi đã qua sóng gió thì sự quyến rũ nằm ở cách bạn sống

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy "cà tàng" ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi thấy anh bước xuống từ siêu xe

Bắt con dâu hụt "bỏ" cháu để rồi lúc trăng trối lại đòi trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng cũ chết lặng trước câu trả lời của tôi

Tái hợp sau ly hôn, vừa định "ân ái" cùng vợ cũ thì cô ấy tụt khăn tắm xuống khiến tôi chết sững

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Nằng nặc đòi giữ hộ vàng cưới của con dâu, mẹ chồng bàng hoàng đem trả ngay lập tức khi phát hiện bí mật bên trong

Ở nhà nghỉ thì vợ gọi điện, tôi rón rén ra ngoài thì thấy thứ này được nhét dưới chân cửa

NÓNG: Công an thu giữ nhiều tài liệu tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, khách hàng ngỡ ngàng ra về

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

Chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết nhanh như cơn gió, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm 'thập thò'

Người ta cưới vợ thì sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu, còn gia đình tôi lại có một vấn đề nan giải khác

Tôi nhớ ngày đó chồng đã rất nghiêm túc ngồi trước mặt tôi, nói rằng anh đã yêu người khác

Sau đêm ân ái "nhạt nhẽo", chồng vứt cục tiền vào mặt tôi kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì sốc

Đàn bà khi đã qua sóng gió thì sự quyến rũ nằm ở cách bạn sống

Bỏ rơi bạn trai vì chiếc xe máy "cà tàng" ngày họp lớp, 6 năm sau cô gái quỵ ngã khi thấy anh bước xuống từ siêu xe

