Bụng cô giúp việc to lồ lộ, tôi không ngờ được chuyện gia đình mình lại có lúc trở nên thế này

Ngày trước khi mẹ tôi còn sống, bà thường trêu ba tôi thu hút ong bướm bên ngoài. Vì cha tôi vốn điển trai từ khi còn trẻ, khi già vẫn trông phong độ lắm. Sau khi mẹ tôi mất, nhiều người phụ nữ chủ động tiến tới muốn giúp cha tôi chăm sóc tôi chu đáo hơn.

15 năm dài, tôi lúc nào cũng thương cha mình, chưa từng làm gì khiến ông buồn lòng. Đến giờ thì tôi đã đi làm, ổn định cuộc sống khiến ông an lòng. Ngày trước vì nuôi tôi ăn học nên cha tôi phải làm nhiều việc vất vả. Giờ thì đến lượt tôi gánh vác giúp ông, không để ông phải cực khổ vì tôi nữa.

Nhưng cha tôi lần nào cũng từ chối. Lúc đó tôi mới học lớp 7, cha tôi nói muốn nuôi tôi khôn lớn, không muốn tôi vì có mẹ kế mà sa sút tinh thần. Cha tôi nói sau này khi tôi lấy chồng rồi thì ông sẽ phụ nuôi con cái của tôi, ông không sợ cô đơn.

Cũng vì muốn kiếm nhiều tiền để cha tôi sớm nghỉ ngơi nên tôi không có nhiều thời gian ở nhà. Tôi đành thuê người giúp việc để chăm lo nhà cửa, để cha tôi thấy thảnh thơi hơn. Sau khi tìm kiếm một thời gian thì tôi thuê được một cô giúp việc 25 tuổi tên Nhung. Cô gái này nhỏ tuổi hơn tôi nhưng quen việc từ nhỏ, làm việc nhanh nhẹn, trông cũng thật thà.

Từ ngày có thêm một người làm việc trong nhà, cha tôi trông vui vẻ hơn. Cũng vì tính tình của Nhung được lòng người lớn, lúc nào cũng nói chuyện lễ phép nhưng vui vẻ, lại biết quan tâm. Vì thế tôi thấy hài lòng lắm, còn thoải mái tăng thêm lương cho cô ấy.

Cho đến một ngày tôi phát hiện cô giúp việc cứ buồn nôn kì lạ. Tôi bèn canh lúc Nhung đi chợ thì tìm vào phòng lục tìm. Tôi bất ngờ thấy giấy tờ siêu âm, thai đã được 4 tháng. Khi Nhung trở về, tôi lao tới vén chiếc áo rộng thùng thình của cô ấy lên thì đúng là bụng đã to lên lồ lộ. Chỉ vì Nhung thường mặc đồ rộng, thân hình lại nhỏ nên khi nhìn qua tôi không thể nhận ra.



Nhung chỉ mới làm ở nhà tôi chưa được nửa năm mà đã mang thai. Tôi nghĩ cô ta không tập trung làm việc cho nhà tôi mà chỉ biết ra ngoài tìm thú vui với tên đàn ông nào đó. Tôi nói với cha tôi sẽ tìm người khác, để cô ta nghỉ việc. Đến lúc này, tôi nghe cha mình nói một câu chấn động. Ông nói đứa trẻ trong bụng của Nhung là con của ông.

Tôi bàng hoàng tột độ, không ngờ được chuyện gia đình mình lại có lúc trở nên thế này. Sao cha tôi có thể ăn nằm với một người còn nhỏ tuổi hơn cả tôi, cô ta còn là người giúp việc trong nhà chúng tôi. Nhưng cha tôi một mực muốn giữ Nhung ở lại. Quá bất mãn, tôi dọn đồ bỏ khỏi nhà. Ai cũng khuyên tôi đừng giận cha nữa, dù sao ông cũng đã lớn tuổi. Nhưng thật sự tôi rất khó chấp nhận chuyện thế này. Tôi phải làm sao đây?