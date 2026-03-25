Lần đầu tiên gặp bố chồng, tôi bàng hoàng suy sụp, sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng rồi đề nghị ly hôn

Tâm sự 25/03/2026 15:23

Khi chúng tôi lấy nhau, bố chồng chỉ gửi một khoản tiền, không gặp mặt tôi cũng chẳng tham dự lễ cưới. Tôi thấy không sao, tôi lấy chồng thì chỉ cần quan tâm đến anh. Nhưng thấy chồng ủ rũ thì tôi lại thấy buồn cho anh. Sinh ra với thân phận như thế, có lẽ anh lớn lên chẳng dễ chịu gì.

Chồng tôi có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố chồng của tôi có hai vợ, chồng tôi là con của vợ hai. Vì thế, từ ngày về nhà chồng, tôi chưa từng thấy mặt bố chồng. Tôi chỉ biết mẹ chồng, và nghe chồng nói rằng bố chồng tôi ở cùng vợ cả, cách nhà chúng tôi khá xa.

Suốt 4 năm tôi làm dâu, bố chồng chưa từng ghé qua thăm chúng tôi. Ông là một nhân vật được mọi người trong nhà tôi nhắc tới nhưng chưa từng xuất hiện. Mẹ chồng tôi luôn đay nghiến vợ cả, con cái của hai người mỗi lần chạm mặt đều tranh cãi gay gắt.

Bỗng một ngày, tôi nghe tin bố chồng sẽ đến ở nhà chúng tôi. Tôi nghe mẹ chồng kể là người vợ cả kia có nhân tình, bố chồng tôi tức giận lắm nên quyết định về sống cùng vợ hai. Ông còn nói sẽ ly hôn với người vợ kia, ông không thể chấp nhận chuyện bị phản bội.

Từ khi nghe tin đó, mẹ chồng của tôi vui cả ngày, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón bố chống của tôi trở về. Tôi cũng chỉ là con dâu, chuyện của bố mẹ chồng tôi chẳng thể can thiệp. Tôi chỉ nói với chồng nếu bố chống đã trở về thì cả hai nên dọn ra ở riêng. Chồng tôi cũng đồng ý, anh không thích ở cùng bố mình.

Ngày đó, lần đầu tiên gặp mặt bố chồng, tôi bàng hoàng suy sụp.

Bố tôi ngày trước làm ăn thua lỗ, phải vay mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi. Vì chưa trả kịp nên bọn chúng kéo đến nhà tôi đập phá. Mẹ tôi lên cơn đau tim vì không hề biết chồng làm ăn thua lỗ, còn mượn nợ nóng. Bố tôi sau đó suy sụp tinh thần, chạy xe không cần thận nên bị tai nạn qua đời.

Ngày đám tang của bố tôi, bọn cho vay nặng lãi lại đến đập phá đồ. Sau đó không lâu, mẹ tôi cũng qua đời. Tôi nhớ như in, người cầm đầu bọn chúng chính là bố chồng của tôi. Tôi cả đời cũng không quên khuôn mặt của người đàn ông đã dồn bố mẹ tôi đến bước đường cùng. Dù qua bao năm, ông ta có già đi thì tôi vẫn có thể nhận ra!

Nhưng ông ta làm sao nhớ được tôi, có lẽ ông ta đã phá nát rất nhiều gia đình rồi, làm sao có thể nhớ hết. Ông cười hiền từ nhìn tôi, còn tôi lại cứng miệng, trong lòng đầy lửa giận chẳng thể để ai biết.

Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi kể hết mọi chuyện cho chồng rồi đề nghị ly hôn. Tôi không thể sống cùng anh, vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt của anh thì tôi liền nhớ tới bố chồng, người đã gián tiếp phá nát gia đình của tôi. Chồng tôi lặng người kinh ngạc. Anh cúi đầu xin lỗi tôi, anh nói muốn đền bù cho tôi cả đời. Anh còn nói anh không giống bố mình, tôi không thể vì ông ấy mà đối xử bất công với anh.

Nhìn đôi mắt đỏ lên của chồng, lòng tôi đau xót lắm. Tôi biết anh trưởng thành cũng không vui vẻ, anh bị bố bỏ rơi, mang phận con riêng bị người đời ghẻ lạnh. Tôi thương anh lắm nhưng lại không biết phải làm sao? Tôi có nên ly hôn với chồng không? Nếu không thì tôi phải làm sao để quên đi những việc bố chồng đã làm đây?

Bụng cô giúp việc to lồ lộ, tôi không ngờ được chuyện gia đình mình lại có lúc trở nên thế này

Bụng cô giúp việc to lồ lộ, tôi không ngờ được chuyện gia đình mình lại có lúc trở nên thế này

Mẹ tôi qua đời cách đây 15 năm, cha tôi sau đó chỉ ở vậy không đi thêm bước nữa. Ông năm nay đã 54 tuổi.

Chồng đi xuất khẩu lao động 1 năm bỗng bặt vô âm tín, vậy mà ngày nhìn anh về, trái tim tôi như chết lặng

Chồng đi xuất khẩu lao động 1 năm bỗng bặt vô âm tín, vậy mà ngày nhìn anh về, trái tim tôi như chết lặng

Tâm sự 7 phút trước
Chồng đi xuất khẩu lao động 1 năm bỗng bặt vô âm tín, vậy mà ngày nhìn anh về...

Chồng đi xuất khẩu lao động 1 năm bỗng bặt vô âm tín, vậy mà ngày nhìn anh về...

Tâm sự 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 26/3/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 26/3/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Chồng bỏ nhà theo bồ, khi biết ly do vợ lặng người rồi chỉ mỉm cười thật nhẹ

Chồng bỏ nhà theo bồ, khi biết ly do vợ lặng người rồi chỉ mỉm cười thật nhẹ

Tâm sự 16 phút trước
Chồng bỏ nhà theo bồ, 2 năm sau, khi biết ly do vợ lặng người rồi chỉ mỉm cười thật nhẹ

Chồng bỏ nhà theo bồ, 2 năm sau, khi biết ly do vợ lặng người rồi chỉ mỉm cười thật nhẹ

Tâm sự 16 phút trước
Con gái 8 tuổi ngủ riêng cứ than giường chật, mẹ check camera rồi giật mình khi thấy cảnh tượng lúc nửa đêm

Con gái 8 tuổi ngủ riêng cứ than giường chật, mẹ check camera rồi giật mình khi thấy cảnh tượng lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Giây phút tiễn biệt chồng, nhìn kỹ chiếc nhẫn cưới trên tay anh mà tim tôi tan nát vì sự thật bấy lâu

Giây phút tiễn biệt chồng, nhìn kỹ chiếc nhẫn cưới trên tay anh mà tim tôi tan nát vì sự thật bấy lâu

Tâm sự 30 phút trước
Tắc đường, người phụ nữ sinh con ngay tại cây xăng

Tắc đường, người phụ nữ sinh con ngay tại cây xăng

Thế giới 31 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp có số mệnh ‘DÁT VÀNG’, tiền kéo về nhà như lũ bắt đầu từ tháng 4/2026, chuẩn bị thêm tủ mà chứa tiền nhé

Chúc mừng 3 con giáp có số mệnh ‘DÁT VÀNG’, tiền kéo về nhà như lũ bắt đầu từ tháng 4/2026, chuẩn bị thêm tủ mà chứa tiền nhé

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Vừa lên ở nhờ nửa tháng, tôi đau đớn phát hiện bí mật của chồng sắp cưới và cô em họ

Vừa lên ở nhờ nửa tháng, tôi đau đớn phát hiện bí mật của chồng sắp cưới và cô em họ

Tâm sự 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lúc hấp hối mẹ chồng dúi vào tay con dâu cuốn sổ tiết kiệm 4 tỷ, nhưng lời dặn dò của bà làm tôi uất hận thấu tim gan

Lúc hấp hối mẹ chồng dúi vào tay con dâu cuốn sổ tiết kiệm 4 tỷ, nhưng lời dặn dò của bà làm tôi uất hận thấu tim gan

Cùng lúc phát hiện chồng ngoại tình còn con trai ruột thì đã không còn từ lâu

Cùng lúc phát hiện chồng ngoại tình còn con trai ruột thì đã không còn từ lâu

Chồng đi xuất khẩu lao động 1 năm bỗng bặt vô âm tín, vậy mà ngày nhìn anh về, trái tim tôi như chết lặng

Chồng đi xuất khẩu lao động 1 năm bỗng bặt vô âm tín, vậy mà ngày nhìn anh về, trái tim tôi như chết lặng

Chồng đi xuất khẩu lao động 1 năm bỗng bặt vô âm tín, vậy mà ngày nhìn anh về...

Chồng đi xuất khẩu lao động 1 năm bỗng bặt vô âm tín, vậy mà ngày nhìn anh về...

Chồng bỏ nhà theo bồ, khi biết ly do vợ lặng người rồi chỉ mỉm cười thật nhẹ

Chồng bỏ nhà theo bồ, khi biết ly do vợ lặng người rồi chỉ mỉm cười thật nhẹ

Chồng bỏ nhà theo bồ, 2 năm sau, khi biết ly do vợ lặng người rồi chỉ mỉm cười thật nhẹ

Chồng bỏ nhà theo bồ, 2 năm sau, khi biết ly do vợ lặng người rồi chỉ mỉm cười thật nhẹ