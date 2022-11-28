Tờ mờ sáng trở về nhà không báo trước, tôi lặng người khi thấy em hàng xóm thân thiết 'chăm chồng mình' ngay trên chiếc giường cưới

Tâm sự 28/11/2022 10:35

Sát vách nhà tôi là phòng trọ của Lan, em vừa tròn 22 tuổi, quê ở Bắc, Lan đang là nhân viên của một shop thời trang trên phố.

Tôi quen Hải trong buổi giao lưu văn nghệ giữa các xí nghiệp, nhà máy của khu chế xuất. Trình bày xong bài dân ca ru con mang đậm bản sắc quê nhà, vừa bước xuống sân khấu tôi thật ngỡ ngàng khi nhận được lời khen chân thành từ một chàng trai lạ cùng bó hoa hồng tươi rói tỏa mùi thơm dịu nhẹ, quyến rũ. Mãi khi quen mặt, nhớ tên tôi mới biết Hải dành tình cảm cho tôi vì tôi là đồng hương cùng tỉnh với anh, và bài dân ca tôi hát trong buổi giao lưu đó chính là lời ru ngọt ngào đã quyện vào dòng sữa mát lành của mẹ nuôi anh khôn lớn… 

Được sự ủng hộ, đón nhận nhiệt tình của đôi bên gia đình, họ hàng, đám cưới của tôi và Hải diễn ra đầm ấm, trang trọng ở quê nhà. Còn tại nơi vợ chồng tôi làm việc, chúng tôi cẩn thận báo hỉ với bạn bè, đồng nghiệp để mọi người chung vui cùng hạnh phúc của chúng tôi sau gần 2 năm tôi và Hải đi lại tìm hiểu. 

Biết chưa đủ khả năng để vợ chồng có được nơi ở riêng dù là một căn hộ chung cư giá rẻ nên chúng tôi hài lòng với căn phòng trọ khép kín hợp lí với thu nhập của tôi và Hải. 

Tờ mờ sáng trở về nhà không báo trước, tôi lặng người khi thấy em hàng xóm thân thiết 'chăm chồng mình' ngay trên chiếc giường cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy phòng trọ nằm hơi xa khu chế xuất nhưng bù lại những hôm tôi không vướng ca đêm thì Hải luôn dành phần đưa tôi đến xí nghiệp để rồi khi tan ca vợ chồng lại cùng nhau ghé chợ, cùng nhau xuống bếp làm cơm, rồi cùng ríu rít, hàn huyên khi dùng bữa khiến không khí gia đình thêm đầm ấm, vui vẻ. 

Tôi biết dù ở nhà riêng hay nhà thuê thì chuyện có quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng là điều cần thiết vì khi tối lửa tắt đèn còn nhờ đến nhau. Nên ngay từ hôm chuyển đến khu trọ tôi đã tranh thủ sang chào hỏi làm quen với mấy hộ lân cận…

Sát vách nhà tôi là phòng trọ của Lan, em vừa tròn 22 tuổi, quê ở Bắc, Lan đang là nhân viên của một shop thời trang trên phố. Lan xinh xắn, dễ thương, tính tình lởi xởi, nên những hôm Hải vắng nhà vì công tác xa tôi hay rủ Lan sang ăn cùng, ngủ cùng cho vui.

Thật lòng tôi coi Lan như em gái mình, còn Lan đối với tôi cũng chân thành, tình cảm khi chúng tôi cùng cảnh vì mưu sinh phải xa quê hương, xa bố mẹ, xa người thân.

Tờ mờ sáng trở về nhà không báo trước, tôi lặng người khi thấy em hàng xóm thân thiết 'chăm chồng mình' ngay trên chiếc giường cưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết ơn chồng vì Hải không những ủng hộ mối thân tình giữa tôi và Lan, mà còn sẵn sàng giúp Lan những việc cần đến bàn tay của người đàn ông khiến nhiều lúc tôi ngỡ chúng tôi là người trong một nhà.

Rồi chính cái ý nghĩ coi Lan như em gái, như người thân trong nhà đã khiến tôi chết lặng, khiến con tim tôi muốn vỡ nát khi mờ sáng hôm qua sau ca đêm tôi trở về nhà, tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi ôm Lan say sưa ngủ ngay trong căn phòng chưa kịp tan hơi ấm hạnh phúc của tôi và Hải. Bởi tính tới ngày tôi phát hiện ra chuyện mèo mả gà đồng của chồng với cô hàng xóm, tôi và Hải cưới nhau chưa tròn 4 tháng… 

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