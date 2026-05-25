Đang ở riêng cùng bạn gái thì bị phụ huynh phát hiện, cái kết khiến dân mạng ghen tị

Họ tới nhà trọ của cô ấy mà không báo trước, cũng không gõ cửa mà cứ mở cửa vào nhà nên tôi bị đẩy vào thế bị động, không biết xử lý thế nào vì quá bất ngờ.

Tôi và bạn gái đều đang là sinh viên đại học. Ngày hôm đó, chúng tôi đang “hâm nóng tình cảm” trong phòng trọ của cô ấy thì bị bố mẹ cô ấy phát hiện.

Cả hai chúng tôi trên người không mảnh vải trong tư thế bất động, chỉ có thể giao tiếp với họ bằng mắt, và tất nhiên cha mẹ nào cũng sẽ có biểu cảm kinh ngạc giống như khi chứng kiến ​​con gái của họ “mây mưa” với bạn trai ngay tại nhà.

Bố mẹ cô ấy hoảng hốt, liền đóng cửa và vội vã bước ra khỏi phòng trọ. Tôi cũng sững sốt không khác gì họ, bối rối không biết nên hành động thế nào tiếp theo.



Tôi nói đùa với bạn gái: “Tụi mình coi như giải quyết xong ‘chuyện này’ rồi ha”. Sau đó chúng tôi ổn định lại tinh thần, cô ấy vội vàng mặc quần áo để đi ra gặp bố mẹ và giới thiệu bạn trai cho họ biết.

Bố mẹ cô ấy mời tôi dùng bữa tối với họ và tối hôm ấy cả bốn người chúng tôi đã có một bữa tối vui vẻ. Tôi là người dễ hòa đồng, nên khi ngồi dùng bữa với bố mẹ cô ấy, tôi không cảm thấy bị khó xử.

Nhờ bữa tối ấy mà tôi và bố mẹ cô ấy nhanh chóng trở nên thân thiết, tạo nên bầu không khí thân mật, gần gũi. Bố mẹ cô ấy tươi cười nói chuyện với tôi, khiến tôi cảm thấy có vẻ họ rất thích tôi. Bố mẹ cô ấy cũng khuyên hai đứa chúng tôi nên sử dụng những biện pháp tránh thai cẩn thận để vừa bảo vệ cô ấy, mà còn bảo vệ và gìn giữ được mối quan hệ đang ở giai đoạn tốt đẹp của chúng tôi.

Bạn gái tôi nói: "Em thấy xấu hổ chuyện mới xảy ra với tụi mình quá. Dù chuông cửa bị hỏng rồi thì ít ra bố mẹ cũng nên gõ cửa chứ đúng không? Nãy em vừa ăn xong rồi vào phòng nằm liền, cảm giác bứt rứt đến mức mà nằm cứ đá chăn hoài.”

Câu huyện tình yêu của cặp đôi may mắn này đã được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng sinh viên ẩn danh 'Everytime'. Cư dân mạng biết được câu chuyện và đã có những phản ứng như "Sướng quá đi vì cô ấy có phụ huynh phóng khoáng", "Ước gì chuyện này cũng sẽ được xảy ra mới mình…",v.v.