Tình một đêm vì quá say, muốn chịu trách nhiệm về cái thai, tôi bỗng thất kinh khi phát hiện một sự thật động trời

Tâm sự 10/12/2022 04:10

Đến con gái như Hằng còn chẳng câu nệ gì, tôi là đàn ông nên cũng không phàn nàn, đồng ý luôn. Thật ra đến lúc này thì tôi cũng có chút thích thích Hằng rồi, nhưng chưa nhận ra, hoặc là tôi chưa muốn đối mặt với điều này. Căn bản là vì tôi cũng không muốn có ràng buộc gì cả.

Tôi với Hằng xêm xêm tuổi nhau, thật ra là kiểu thanh mai trúc mã. Tôi với em quen biết nhau được khá lâu rồi, nhưng mãi đến khi học xong đại học, ra trường và đi làm rồi thì mới bắt đầu xác định mối quan hệ yêu đương. Ban đầu thì hai chúng tôi không hào hứng mấy với chuyện tình yêu này, vì cả hai đều muốn tập trung vào sự nghiệp. Nhưng ở bên nhau được khoảng 2, 3 tháng, thì Hằng nói với tôi là: “Cứ tiếp tục thế này cũng được, khi nào chán thì chia tay, hoặc đến khi một trong hai người có người yêu rồi thì chia tay.”

Đến con gái như Hằng còn chẳng câu nệ gì, tôi là đàn ông nên cũng không phàn nàn, đồng ý luôn. Thật ra đến lúc này thì tôi cũng có chút thích thích Hằng rồi, nhưng chưa nhận ra, hoặc là tôi chưa muốn đối mặt với điều này. Căn bản là vì tôi cũng không muốn có ràng buộc gì cả.

 

Tình một đêm vì quá say, muốn chịu trách nhiệm về cái thai, tôi bỗng thất kinh khi phát hiện một sự thật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện sẽ không có gì, cho đến cách đây khoảng một tháng thì phải, hai gia đình tổ chức đi du lịch Đà Nẵng với nhau. Tôi với Hằng tất nhiên là không sống chung rồi, mặc dù tôi đã ở riêng nhưng vẫn rất tuân thủ quyền riêng tư của Hằng. Em vẫn hay sang nhà tôi chơi, thi thoảng có ngủ lại, nhưng tôi sẽ nhường em phòng ngủ còn tôi ra phòng khách.

Tối hôm đó, mọi người tổ chức tiệc tùng. Để tránh cho hai nhà cứ hỏi chuyện cưới xin, tôi với Hằng chỉ biết uống rượu thay cơm. Cả hai cứ thế cúi mặt uống liên tục, đến mức say lúc nào cũng không biết. Tôi vẫn còn chút tỉnh táo nên đưa Hằng về phòng.

Đến lúc này thì chẳng biết là do men say hay là do chính tình cảm của mình, càng nhìn Hằng thì tôi càng thấy thuận mắt. Hình như là tôi yêu em thật rồi. Hằng có cái tính là say rượu vào thì hay nói năng linh tinh, rồi hay ôm ấp người khác. Em cứ bám dính lấy tôi khiến tôi không nhịn được nữa. Đêm hôm đó, tôi ngủ với em.

Tình một đêm vì quá say, muốn chịu trách nhiệm về cái thai, tôi bỗng thất kinh khi phát hiện một sự thật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một tháng sau khi đi du lịch về, tôi phát hiện ra Hằng có thai. Mà người nói chuyện này cho tôi lại không phải em. Em thử thai ở nhà và nói với chị gái rằng em đã có thai, hơn nữa còn không muốn giữ lại đứa bé. Chị hoảng quá nên mới gọi cho tôi, sợ rằng chúng tôi có xích mích gì và bảo tôi mau khuyên nhủ em. Nhưng nào ngờ chuyện này lại xảy ra giữa chừng.

Theo lời của chị, tôi sấp ngửa chạy đến bệnh viện phụ sản. Chưa kịp xông vào phòng khám thì tôi đã nghe thấy tiếng của em vọng ra ngoài. Em đang hỏi bác sĩ rằng có thể xét nghiệm đứa bé là con ai không. Tôi hơi ngỡ ngàng, rõ ràng là một tháng trước, em ngủ với tôi cơ mà. Tôi ghé tai vào khe cửa nghe cho rõ hơn thì mới biết được là, thật ra ngoài tôi thì em vẫn còn qua lại với vài người đàn ông khác. Đa phần đều là tình một đêm.

Tôi sớm đã biết được Hằng phóng khoáng và ăn chơi, nhưng không ngờ lại đến mức ấy. Tất nhiên là tôi không trách gì em được, vì căn bản mối quan hệ giữa hai chúng tôi không phải yêu đương thật sự. Đáng ra tôi phải nói rõ với em về tình cảm của mình, làm rõ mối quan hệ này, nhưng tôi đã không. Nếu đó là con tôi, tôi sẵn sàng cưới em ngay. Nhưng nếu không phải con tôi, thì tôi phải làm thế nào? Hiện tại, tôi phải làm sao bây giờ? Xông vào kia và nói rõ với em luôn, hay là âm thầm chờ đợi em tiếp đây?

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Người ta thường nói rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác, dù ở độ tuổi nào cũng có quyền được yêu. Đành rằng điều đó chẳng hề sai nhưng khi nhìn vào thực tế, tuổi tác chênh lệch quá lớn sẽ gây ra không ít vấn đề. Đặc biệt, nỗi khổ chồng già vợ trẻ có lẽ chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu nhất.

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