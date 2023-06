Tình một đêm vì quá say, muốn chịu trách nhiệm về cái thai, tôi bỗng thất kinh khi phát hiện một sự thật động trời

Tối hôm đó, mọi người tổ chức tiệc tùng. Để tránh cho hai nhà cứ hỏi chuyện cưới xin, tôi với Hằng chỉ biết uống rượu thay cơm. Cả hai cứ thế cúi mặt uống liên tục, đến mức say lúc nào cũng không biết. Tôi vẫn còn chút tỉnh táo nên đưa Hằng về phòng.

Đến lúc này thì chẳng biết là do men say hay là do chính tình cảm của mình, càng nhìn Hằng thì tôi càng thấy thuận mắt. Hình như là tôi yêu em thật rồi. Hằng có cái tính là say rượu vào thì hay nói năng linh tinh, rồi hay ôm ấp người khác. Em cứ bám dính lấy tôi khiến tôi không nhịn được nữa. Đêm hôm đó, tôi ngủ với em.

Một tháng sau khi đi du lịch về, tôi phát hiện ra Hằng có thai. Mà người nói chuyện này cho tôi lại không phải em. Em thử thai ở nhà và nói với chị gái rằng em đã có thai, hơn nữa còn không muốn giữ lại đứa bé. Chị hoảng quá nên mới gọi cho tôi, sợ rằng chúng tôi có xích mích gì và bảo tôi mau khuyên nhủ em. Nhưng nào ngờ chuyện này lại xảy ra giữa chừng.

Theo lời của chị, tôi sấp ngửa chạy đến bệnh viện phụ sản. Chưa kịp xông vào phòng khám thì tôi đã nghe thấy tiếng của em vọng ra ngoài. Em đang hỏi bác sĩ rằng có thể xét nghiệm đứa bé là con ai không. Tôi hơi ngỡ ngàng, rõ ràng là một tháng trước, em ngủ với tôi cơ mà. Tôi ghé tai vào khe cửa nghe cho rõ hơn thì mới biết được là, thật ra ngoài tôi thì em vẫn còn qua lại với vài người đàn ông khác. Đa phần đều là tình một đêm.

Tôi sớm đã biết được Hằng phóng khoáng và ăn chơi, nhưng không ngờ lại đến mức ấy. Tất nhiên là tôi không trách gì em được, vì căn bản mối quan hệ giữa hai chúng tôi không phải yêu đương thật sự. Đáng ra tôi phải nói rõ với em về tình cảm của mình, làm rõ mối quan hệ này, nhưng tôi đã không. Nếu đó là con tôi, tôi sẵn sàng cưới em ngay. Nhưng nếu không phải con tôi, thì tôi phải làm thế nào? Hiện tại, tôi phải làm sao bây giờ? Xông vào kia và nói rõ với em luôn, hay là âm thầm chờ đợi em tiếp đây?