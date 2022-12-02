Tua gấp những ngày trước đó, tôi thấy chồng liên tục sang nhà hàng xóm, quá đáng hơn cô hàng xóm ăn mặc mát mẻ còn ỡm ờ bắt chuyện, trêu ghẹo trong khi chồng tôi cười tít mắt rồi dắt díu nhau sang cổng nhà cô ta.

Tôi mới lên chức trưởng phòng được 3 tháng, công việc rất nhiều và có khi còn phải ôm việc về nhà. Đặc biệt, tôi còn phải thường xuyên tăng ca, làm thêm ngày thứ 7 chứ không được thoải mái như mọi khi. Cho đến một hôm, cậu bạn thân mở cửa hàng bán camera, tôi nể tình nên mua 1 cái lắp ở cổng, cũng là để an toàn hơn cho gia đình. Tính tôi độc lập, nên lắp camera cũng không nói gì với chồng. Thế rồi, lúc rảnh rỗi trên công ty, tôi vô tình ấn vào ứng dụng nhật ký camera, rồi tá hỏa phát hiện ra tối hôm trước chồng tôi lén lút mở cổng ra ngoài và sang nhà hàng xóm. Tôi nhớ rõ anh ấy bảo đang xem một bộ phim hay, tôi cứ yên tâm làm việc, xem buồn ngủ quá anh ngủ tại phòng khách luôn.

Tua gấp những ngày trước đó, tôi thấy chồng liên tục sang nhà hàng xóm, quá đáng hơn cô hàng xóm ăn mặc mát mẻ còn ỡm ờ bắt chuyện, trêu ghẹo trong khi chồng tôi cười tít mắt rồi dắt díu nhau sang cổng nhà cô ta. Ảnh minh họa: Internet Tôi quyết tâm bắt gian một trận, rồi ra sao thì ra. Nếu chồng ngoại tình thật, tôi sẽ ly hôn. Với thu nhập hiện tại, tôi thừa sức nuôi con một mình, không cần một kẻ trăng hoa như anh ta. Còn cô hàng xóm kia, xinh đẹp, ba vòng hấp dẫn đến thế. Khả năng chồng tôi không chịu được mà tìm đến cô ta giải khuây khi vợ bận rộn là rất cao.

Buổi tối, tôi vờ bận rộn đuổi chồng xuống phòng khách như mọi khi cho đỡ vướng víu. Anh ấy tất nhiên là chỉ ngồi chưa ấm chỗ 20 phút đã ra cổng. Tôi lao xuống cầu thang, đi theo sang nhà hàng xóm. Chồng vào được 10 phút thì tôi bấm chuông ầm ĩ. Cô giúp việc vừa mở cổng, Tôi hùng hổ bước vào nhà cô ta rồi đứng hình trước cảnh tượng trần trụi trước mắt. Bốn gã đàn ông cởi trần, bên cạnh là mấy bát mì tôm ăn dở và bia, đang chúi đầu vào 4 màn hình laptop để chơi game. Cô hàng xóm, đang ngồi gọt hoa quả phục vụ. Trời ạ! Chuyện quái gì thế này? Tôi choáng váng hỏi cô ta. Ai dè chồng tôi gãi đầu gãi tai nhìn đồng bọn rồi kéo tôi về nhà. Hóa ra vì cô hàng xóm dễ tính, chiều chồng lại cũng thích tụ tập, nên đã tạo điều kiện cho hội game online được tập trung tại nhà cô ta suốt hơn 1 tháng nay. Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi lúc thanh niên đã thích chơi game, nhưng do tôi rất ghét đàn ông ham chơi, tụ tập bù khú nên anh đã bỏ để tu chí làm ăn. Ngờ đâu, dạo này tôi bận rộn, đám bạn anh lại rủ rê tham gia thi đấu giải trí. Đúng là điên tiết. Tôi hú hồn các bạn ạ, không bắt được chồng ngoại tình cũng là cái may. Nhưng còn bệnh nghiện game tái phát của anh, tôi phải làm sao đây?

Cô bạn thân đột ngột tự tử trước ngày tôi kết hôn, tưởng có 'gian tình' với chồng sắp cưới nào ngờ cảnh tượng trong phòng cô ấy hé lộ sự thật bất ngờ Sau cả tiếng đồng hồ em tâm sự, hỏi han thì cô ấy chỉ nói: "H. hãy hủy hôn đi, T. không chịu đựng nổi cuộc hôn nhân của H. đâu". Cô bạn thân đột ngột tự tử trước ngày tôi kết hôn, tưởng có 'gian tình' với chồng sắp cưới ngờ đâu cảnh tượng trong phòng cô ấy hé lộ sự thật bất ngờ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-co-xem-camera-bat-gap-ngay-canh-chong-len-lut-qua-nha-co-hang-xom-xinh-dep-toi-hung-ho-di-bat-gian-tinh-thi-ngo-ngang-voi-canh-tran-trui-truoc-mat-530178.html