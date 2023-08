Tình cờ thấy đứa trẻ giống hệt vợ cũ nên bám theo, tôi sững người khi vạch trần được bí mật giấu kín suốt 9 năm ròng

Ảnh minh họa: Internet

Sau cú sốc đổ vỡ đó, tôi như một thằng điên với lối sống bất cần. Mỗi chiều đi làm về tôi lại hẹn hò anh em tụ tập chè chén. Ai rủ đi uống rượu tôi cũng đi, miễn sao có thể say khướt rồi về gục một giấc đến sáng lại đi làm. Tôi sợ. Tôi sợ khi trở về căn nhà từng tràn đầy những kỷ niệm của hai vợ chồng, tôi sẽ nhớ em đến phát điên đi mất.

Không lâu sau đó, tôi kết hôn lần hai. My là cô gái mà bố mẹ tôi đã mối lái cho. Thực sự, cho đến ngày cưới, những gì về My mà tôi biết chỉ là tên tuổi và quê quán. Ngay trong buổi đầu hai gia đình sắp xếp để hai đứa gặp nhau, tôi đã nói hết sự thật về cuộc hôn nhân trước với Lan Anh. Tôi không muốn lừa dối lòng mình và lừa dối một cô gái như My.

Tôi khá bất ngờ khi My vẫn đồng ý cưới. Chúng tôi đã theo sự sắp đặt của cha mẹ, hai người dưng nay bỗng thành vợ chồng. Mang tiếng là vợ chồng song tôi và My không hề gần gũi thể xác như những cặp vợ chồng khác. Tôi lấy cớ mệt, rồi công tác, rồi phải làm việc để tránh né khỏi em. Dù tôi như vậy nhưng My vẫn không một lời oán than.

Ngày ấy tôi vẫn lén nghe ngóng những thông tin về Lan Anh. Sau cuộc chia tay đó, cô ấy đã ra nước ngoài sinh sống và làm việc, nghe đâu sau đó cũng đã lấy chồng và ổn định sự nghiệp bên đó.

Tôi đau lắm nhưng hơn cả, trong lòng tôi vẫn luôn mong em được hạnh phúc. Mong rằng người đàn ông đó sẽ thay đôi yêu và chở che cho em suốt quãng đời này.

Tôi cũng dần thân thiết hơn với My. Giữa chúng tôi không hề tồn tại tình yêu, mà đúng hơn là sự thương cảm, xót xa cho nhau. My thương tôi vì những ký ức đầy nước mắt, còn tôi thương cô ấy vì sao lại chấp nhận lấy một người đàn ông không hề yêu thương mình như tôi.

Cũng phải tới gần 3 năm sau lần kết hôn thứ hai, chúng tôi mới có con. Đó là một đứa bé ngoan ngoãn, khoẻ mạnh song không phải là con trai như những gì bố mẹ tôi mong đợi. Tôi thì không cho rằng đó là vấn đề. Vì một đứa cháu mà tôi đã sai lầm 1 lần như thế, tôi sẽ không để 1 lần nữa, một người phụ nữ lại phải đau khổ vì tôi.

Chúng tôi không quấn quýt bên nhau nhưng vẫn sống êm đềm cạnh nhau như 2 người bạn. Tôi cũng rất yêu bé Na, đứa con máu mủ của mình. Tôi đã tưởng những ký ức năm xưa sẽ ngủ quên cho tới ngày, tôi tình cờ gặp một cậu bé trong lúc chờ đón Na.

Hồi đó bé Na vào lớp 1, tôi nhận nhiệm vụ đưa con đi học phụ vợ. Chiều hôm đó, như thường lệ tôi đến sớm 20 phút để nhỡ con tan sớm không phải ngóng bố. Trong lúc chờ con ra, tôi vô tình thấy một cậu bé khoảng hơn bé Na vài tuổi đang đứng chờ bố mẹ trước cổng trường.

Tim tôi như đập loạn. Thằng bé là ai mà có khuôn mặt giống Lan Anh quá vậy. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó giống hệt người vợ trước của tôi. Còn cái miệng thì đặc tôi những ngày còn bé. Vậy đứa bé đó là ai?

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tôi vội bám theo đứa bé để hiểu rõ sự tình thì chết đứng khi nhìn thấy người phụ nữ bước từ chiếc xe sang trọng xuống đón cậu bé. Đó là Lan Anh, người mà tôi chưa từng quên.

Tôi đã định chạy tới nhưng không kịp vả lại vẫn phải quay lại đón bé Na. Trên đường về nhà, những hình ảnh về em và cậu bé đó cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi tưởng Lan anh đã lấy chồng Tây, vậy còn đứa bé nhìn hệt người Việt kia là ai? Liệu có phải đó là ...

Những hôm sau, chiều nào tôi cũng đi đón Na thật sớm. Tôi muốn gặp lại hai mẹ con em và tìm lời giải đáp cho nỗi day dứt suốt 9 năm qua. Sau gần 1 tuần chờ đợi, cuối cùng tôi đã gặp được em.

Em và đứa bé nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng. Khi tôi hỏi đứa bé đó là ai, liệu có phải là con tôi, Lan Anh chỉ nói 1 câu khiến tôi choáng váng:

"Anh giờ đã có gia đình mới rồi. Sự thật cũng có thay đổi được gì đâu. Em không muốn một người phụ nữ nữa phải đau đớn".

Em nói vậy tức là cậu bé kia là con của tôi sao? Có phải trong đêm vợ chồng cuối cùng đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cuộc đời này thật quá trớ trêu. Sao ông trời lại khiến tôi làm khổ người con gái tôi yêu đến vậy.

Đón bé Na về mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi phải làm sao với đứa bé kia đây. Tôi chắc chắn nó là máu mủ ruột thịt của tôi. Nhưng nếu giờ tôi công khai có con với Lan Anh, liệu My và bé Na có bị đau đớn? Tôi phải làm sao với hai người phụ nữ đáng thương kia đây.