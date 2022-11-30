'Tiểu tam' ngạo nghễ đến nhà đòi 'chính thất' nhường chồng, đến khi được trao chồng tận tay thì cô ả xanh mặt, một nước chạy thẳng

Nhi kể, cô đứng trong cánh cổng nghe chồng gầm gừ với cô ả kia: “Đã bảo cô phải giấu thật kỹ cơ mà! Sao cô lại đến đây? Cô muốn tôi chết phải không? Bây giờ cô thỏa lòng rồi đấy. Cô ta đuổi tôi đi, cắt hết chi tiêu của tôi thì chúng ta chỉ còn nước ăn cám!”.

Cô vợ trẻ tên Nhi tâm sự, cô không hề biết chồng ngoại tình, tới tận khi người thứ ba kia đến trước mặt cô trình diện. Cô ả thao thao bất tuyệt về việc “chúng tôi đã yêu nhau thế này…”, “anh ấy si mê tôi ra sao”. Kết lại, cô ả đòi Nhi nhường chồng cho cô ta. Lý lẽ muôn thuở của các cô người thứ ba chính là: “Anh ấy hết yêu chị rồi, chị cố níu kéo làm gì. Chị không có tự trọng à?”. Nhi sốc. Người chồng cô nghĩ là hiền lành, “đội vợ lên đầu” đã phản bội cô. Chứng cứ cô ả kia đưa ra đầy đủ lắm, Nhi chả còn nghi ngờ gì được. Ngay khi biết chồng ngoại tình, cô đã có quyết định cho cuộc hôn nhân này. Với ai cô không biết, với cô chỉ một lần chồng phản bội sẽ không còn cánh cửa nào, thậm chí là cửa sổ cho anh ta quay về. Điều này Nhi đã nói rõ khi anh ta cầu hôn cô. Song anh ta vẫn làm, vậy cô cũng chẳng cần áy náy mà mạnh tay xử lý thôi.

Nhi không thèm đấu võ mồm với cô ả kia, rút ngay điện thoại gọi cho chồng. “Anh về ngay đi, người tình của anh tới đòi người đấy”, cô thản nhiên thông báo. Sau đó, trong sự ngạc nhiên tột độ của cô bồ, Nhi vơ hết đồ đạc của chồng ném thẳng ra cổng. Đợi khi chồng Nhi hớt hải về tới nơi, thì cổng nhà cô đã là một đống hỗn độn. Ảnh minh họa: Internet Anh ta thiếu nước quỳ xuống cầu xin Nhi. Cô tiến đến gần, tặng cho anh ta 2 cái bạt tai trời giáng. Rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, lạnh nhạt: “Anh đã làm gì tự anh biết. Cút đi đừng ở đây bẩn nhà tôi, bẩn mắt tôi. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi tới sau”. Sau đó Nhi đóng sập cổng, bỏ lại đôi tình nhân kia 4 mắt nhìn nhau.

Nhi kể, cô đứng trong cánh cổng nghe chồng gầm gừ với cô ả kia: “Đã bảo cô phải giấu thật kỹ cơ mà! Sao cô lại đến đây? Cô muốn tôi chết phải không? Bây giờ cô thỏa lòng rồi đấy. Cô ta đuổi tôi đi, cắt hết chi tiêu của tôi thì chúng ta chỉ còn nước ăn cám!”. Cô bồ trừng trừng nhìn anh ta: “Anh… hóa ra anh là một kẻ bám váy vợ! Tôi còn tưởng anh giỏi giang, thành đạt cỡ nào!”. Nhi cười gằn. Ở nhà của cô, ăn cơm ngon của cô, làm công việc nhàn tản vẫn lĩnh lương đều của chú cô, còn dám phản bội cô! Cô đúng là có mắt như đui mù, mới tin tưởng anh ta tuy nghèo nhưng giàu tình cảm, thật lòng yêu thương mình. Sau đó là một màn cấu xé của đôi tình nhân ấy, khi chàng đầy uất hận vì phút chốc bị rơi vào cảnh tay trắng. Còn ả lại căm tức do bị anh ta lừa. Tưởng vớ được chỗ dựa ngon lành, hóa ra chỉ là kẻ ăn bám vợ đáng khinh. Ảnh minh họa: Internet Nhi bật cười cho hay, cô đã trao tận tay gã đàn ông mà cô ả muốn đòi, nhưng cuối cùng cô ta nào dám nhận. Còn xanh mặt chạy cho thật nhanh ấy chứ. Sau đó mấy hôm, cô ả trái khoáy thay còn gọi cho Nhi khuyên bảo cô mau tha thứ cho anh ta, vợ chồng hết tình vẫn còn nghĩa. Hóa ra anh ta bị cô “đá” liền quay sang bám riết cô ả kia, quy trách nhiệm tại cô ta nên Nhi mới ruồng rẫy anh ta. Đúng là một trò khôi hài!

Tình cũ của chồng bỗng quay về muốn 'nối lại tình xưa', khi vợ và cô ta đều dọa tự tử ngờ đâu chồng vẫn đánh liều tới cứu người cũ trước Huệ lợi dụng quá khứ, ngày nào cũng gọi điện trèo kéo Tín. Không những thế, thi thoảng ả còn gửi cho Ngà những bức ảnh tình tứ bên Tín cùng những tin nhắn cà khịa: "Tín vốn thuộc về tôi. Chị chỉ là kẻ thế chỗ".

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