Thường xuyên xích mích với mẹ chồng nhưng không được ra ở riêng, tâm sự với bạn thân, tôi bất ngờ bị giáng một cú tát như trời giáng khiến mồm chảy máu đầm đìa từ một người quen thuộc

Tâm sự 18/01/2023 09:50

Tôi kể mấy lần va chạm với mẹ chồng, do mẹ khó tính nên mình cũng ức chế… Thực sự từ lời lẽ đến nội dung không có gì quá đáng cả.

Từ hôm xảy ra việc đó đến nay, tôi dọn về bên ngoại sống. Chồng tôi cũng không thèm ngó ngàng. Anh bảo tôi có chân đi thì tự có chân về, hơn nữa chuyện này anh không sai nên không bao giờ anh xuống nước xin lỗi tôi.

Còn tôi, tôi cảm thấy chán nản thực sự với cuộc hôn nhân này nhưng cứ nghĩ đến việc ly hôn chỉ sau vài tháng lấy chồng tôi lại rùng mình run sợ. Kể từ ngày chúng tôi cưới nhau đến nay mới vỏn vẹn 4 tháng. Vậy mà hiện tại, vợ chồng tôi đang có một biến cố lớn có thể dẫn đến ly hôn.

Tôi cũng không biết chuyện này mình sai hay là do chồng tôi quá gia trưởng, độc đoán. Chỉ biết rằng bây giờ, cả nhà chồng đều ghét tôi, còn chồng thì bảo muốn quay về với nhau, tôi phải xin lỗi cả nhà chồng mới bỏ qua mọi chuyện được.

Sự việc bắt đầu từ một tuần trời tôi bị ốm nặng, nằm ở nhà. Hôm đó, đám bạn thân từ thời cấp 3 của tôi đến thăm. Cả lũ có 4 đứa, chơi thân từ lâu rồi, không khác gì chị em trong nhà.

Một đứa than phiền việc ở với mẹ chồng không hợp nên buộc phải ra ở riêng. Câu chuyện cứ thế lan man, suốt cả tuần nằm ở nhà một mình chẳng có ai trò chuyện nên tôi cũng tiện miệng than vãn vài lời.

Tôi kể mấy lần va chạm với mẹ chồng, do mẹ khó tính nên mình cũng ức chế… Thực sự từ lời lẽ đến nội dung không có gì quá đáng cả. Những lời tôi kể đều đúng sự thật, không phải nói xấu nhà chồng mà chỉ đơn giản là kể lại việc mình gặp phải mà thôi.

 

Thường xuyên xích mích với mẹ chồng nhưng không được ra ở riêng, tâm sự với bạn thân, tôi bất ngờ bị giáng một cú tát như trời giáng khiến mồm chảy máu đầm đìa từ một người quen thuộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đâu có ngờ, chồng đứng bên ngoài cửa buồng, đi làm về từ lúc nào. Anh xông vào phòng, bất chấp việc tôi đang ốm đau như thế, lao lên giường tát vợ một cái trời giáng. Tôi xây xẩm mặt mày, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Mắt tôi tối sầm lại. Cho tới khi tôi hoàn hồn thì mới nhận ra mình bị chồng đánh. Miệng tôi cũng chảy máu vì cái tát quá mạnh của chồng.

Anh đuổi hết bạn bè tôi về, nói rằng toàn loại mất dạy, tập trung để nói xấu nhà chồng. Anh cũng chửi tôi thậm tệ không ra gì. Anh bảo dù cho mẹ chồng có sai thì cũng không được vạch áo cho người xem lưng như thế. Tội đó của tôi là không thể tha thứ được.

Tôi quá đau và cảm thấy tổn thương nên quyết định ôm quần áo về nhà mẹ đẻ. Hôm đó trời mưa, mặc cho tôi ốm đau như thế nhưng chồng kệ tôi tìm taxi, ướt đẫm người.

Về tới nhà bố mẹ đẻ, người tôi sốt, rét run đùng đùng. Hôm ấy tôi phải nhập viện cấp cứu. Vậy mà… chồng tôi cũng không ngó ngàng. Anh cho rằng một người vợ tồi như tôi không xứng đáng để anh phải quan tâm.

Háo hức cùng chồng sắp cưới về quê chơi, cầm trên tay điện thoại của anh ta, tôi chết lặng đi 3s khi biết sự thật động trời về đêm hôm đó...

Háo hức cùng chồng sắp cưới về quê chơi, cầm trên tay điện thoại của anh ta, tôi chết lặng đi 3s khi biết sự thật động trời về đêm hôm đó...

Anh ta phản bội tội, lên giường với cô gái khác ngay trong chính ngày về thăm gia đình tôi và với một cô gái hoàn toàn xa lạ, anh ta mới chỉ gặp một lần.

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