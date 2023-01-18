Chúng tôi yêu nhau được khoảng 3 năm. Hai đứa tôi sinh sống và làm việc trên thành phố. Thời gian yêu nhau, chỉ có tôi hay về nhà anh chơi chứ anh chưa về nhà tôi lần nào do quê tôi xa quá. Tuy nhiên, có một vài lần bố mẹ tôi lên thành phố thăm tôi, anh cũng có gặp họ. Nhìn chung, gia đình tôi dễ tính, tôn trọng quyết định của tôi nên dù anh chưa chính thức về chơi thăm nhà, bố mẹ tôi cũng ủng hộ tình yêu này.

Điều đau đớn nhất của tôi khi phát hiện ra bạn trai phản bội mình lại đến sau khi tôi chính thức giới thiệu anh với gia đình, dòng họ, một đám cưới đã được hai nhà bàn tính và lên kế hoạch. Bây giờ, việc yêu hay bỏ không còn chỉ là câu chuyện của hai đứa chúng tôi nữa mà còn liên quan đến rất nhiều người. Nhưng tận cùng khổ đau là ở chỗ, anh ta phản bội tôi, lên giường với cô gái khác ngay trong chính ngày về thăm gia đình tôi và với một cô gái hoàn toàn xa lạ, anh ta mới chỉ gặp một lần.

Thời điểm hiện tại, cả tôi và anh đều đã có công việc ổn định, yêu nhau cũng đã lâu nên hai đứa quyết định cưới. Theo kế hoạch, anh sẽ về bên nhà tôi thăm nhà trước, sau đó sẽ cùng bố mẹ anh sang xin cưới sau. Để chuẩn bị cho việc này, tôi về quê trước anh hai ngày để dọn dẹp nhà cửa, làm “công tác tư tưởng” với gia đình. Còn anh sẽ bắt xe khách về sau theo địa chỉ và chỉ dẫn của tôi.

Ngày hôm đó, bạn trai tôi ngồi xe khách để về nhà tôi. Chuyến xe hơn 3 tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Thật không thể nào tin nổi, chỉ có ngần ấy thời gian mà anh “chết đứ đừ” cô gái ngồi bên. Họ tâm sự, trò chuyện rồi xin số điện thoại của nhau.

Buổi về thăm nhà tôi diễn ra khá chóng vánh. Lẽ ra anh sẽ ở chơi 2 ngày rồi mới về nhưng chiều tối hôm đó, anh bảo công ty có việc gấp nên xin phép gia đình tôi quay trở lại thành phố luôn trong ngày. Nghĩ vì yêu cầu công việc, không chỉ bố mẹ mà cả tôi cũng tạo điều kiện hết sức, không trách cứ gì anh cả, còn giục anh về để kịp chuyến xe. Tôi nào đâu có biết, anh ta hẹn với cô gái lạ mới quen kia để cùng nhau đi nhà nghỉ.

Bạn trai tôi quay trở lại thành phố, ngay lập tức mò đến chỗ hẹn với cô ta. Họ dắt díu nhau đi nhà nghỉ, làm chuyện ấy như thể đã thân quen nhau từ lâu lắm rồi.

Tôi phát hiện ra chuyện này là bởi ngày hôm sau, trong lòng cứ thấy nóng ruột nên tôi quyết định lên thành phố sớm hơn dự định. Lẽ ra tôi xin nghỉ phép ở nhà chơi 1 tuần nhưng rồi lại quyết đi sớm hơn.Tôi bắt xe lên thành phố, vừa tới nơi, tôi ghé vào căn phòng trọ của bạn trai.

Tôi hơi bất ngờ khi thấy anh không đi làm như đã nói. Căn phòng của anh thậm chí còn chỉ cài chốt hờ… Tôi nhẹ nhàng bước vàng, thấy bạn trai đang ngủ say li bì… Lẽ ra hôm nay anh phải đi làm mới đúng. Tôi lấy làm lạ, kiểm tra điện thoại của anh xem có ai nhắn tin, gọi điện báo anh đi làm không. Và đó là cơ hội để tôi biết, đêm qua, bạn trai mình đã đi ngủ với gái.

Họ nhắn tin cho nhau từ lúc bạn trai tôi về tới nhà tôi. Thảo nào hôm đó tôi thấy anh nhắn tin liên tục, anh bảo là người cùng công ty đang nó có việc gấp phải trao đổi. Tất nhiên là tôi tin bởi vì có nằm mơ tôi cũng không hình dung được trong ngày về ra mắt nhà bạn gái mà người yêu mình lại nhắn tin với gái lạ cả ngày như thế. Sau đó, cô gái kia hẹn hò với anh sẽ gặp nhau trên thành phố, và thế là bạn trai tôi hớt hải, khăn gói đi lên để kịp hẹn với cô ta…

Ngay cả cái lúc tôi cầm điện thoại, tin nhắn của cô ta vẫn tới tấp gửi tới. Rõ ràng, đây là loại phụ nữ không ra gì, mồi chài đàn ông dù chỉ là mới quen. Bạn trai tôi sau khi đi với cô ta cả đêm, sáng nay về mệt quá ngủ thiếp đi không biết trời đất gì.

Tôi gọi anh dậy và đưa những dòng tin nhắn, anh nhìn tôi, câm lặng. Anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh kể là cô ta quá bốc lửa, lại chủ động. Anh cũng xác định đó là loại gái không ra gì nhưng cô ta tấn công mạnh mẽ quá, anh lại tắc lưỡi chỉ quen qua đường, cứ vui vẻ một tí rồi sau này cũng không gặp lại… Anh mong tôi tha lỗi cho sự yếu lòng này.

Còn gì đau đớn hơn khi đúng ngày ra mắt nhà gái mà bạn trai mình vẫn có cái gan đi ngủ với gái lạ chỉ mới quen vài tiếng. Tôi phải chấp nhận sự thật này thế nào đây? Bỏ nhau, nghĩa là tự nhiên đánh đổi cuộc tình 3 năm chỉ vì một cô ả khốn nạn mới xuất hiện vài giờ đồng hồ, mà không bỏ thì nỗi đau nuốt làm sao thấu?