Thương cảnh cụ già lủi thủi 1 mình, đêm nào tôi cũng sang ăn cơm cùng, hôm vừa đẩy cửa bước vào, tôi sững sờ trước cảnh tượng cô gái đẹp cùng lời đề nghị ái muội khó tin

- Cứ cái đà này thì mày đến già vẫn không có vợ con ạ. Bố mẹ có mất thì sao mà nhắm mắt được chứ??_ Mẹ Hiếu rớm nước mắt

Vừa nhận được công trình mới phải mất nửa năm mới hoàn thành nên Hiếu cố tạt qua nhà để ăn với bố mẹ bữa cơm. Dân xây dựng quanh năm suốt tháng như anh chỉ có đi công trình biền biệt nên chẳng mấy khi được ở nhà. Và rồi đúng như Hiếu nghĩ thì ngồi vào ăn cơm mẹ anh lại than vãn vì năm nay đã 30 tuổi nhưng Hiếu vẫn chưa có cô nào dắt về ra mắt xin cưới. Thú thật thì không phải Hiếu kén chọn mà là anh muốn lấy vợ lắm. Chỉ có điều không có nhiều thời gian tán tỉnh nên kết quả đến nay bạn bè trang lứa con bế con bồng thì anh vẫn “ế”.

Nói thì nói vậy chứ Hiếu cũng chẳng biết đến bao giờ thì mình mới có vợ, vì con gái thời giờ chẳng ai muốn lấy chồng làm dân xây dựng cả. Ấy thế mà bỗng dưng Hiếu lại kiếm được một cô vợ, lại còn xinh đẹp không khác gì hoa hậu.

- Mẹ cứ an tâm đi, đi nốt chuyến này rồi về con sẽ xin nghỉ phép 2 tháng để kiếm vợ. Đàn ông 30 tuổi vẫn trẻ mà.

Ảnh minh họa: Internet

Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ chuyến đi công trình mới của Hiếu. Trong lần đi xây nhà đó thì Hiếu có để ý thấy một căn nhà nhỏ đối diện có một ông lão đã gần 70 tuổi, thế nhưng ông lão chỉ sống một mình cùng với con chó già mà không có đứa con nào cả. Nhìn cảnh ông sống thui thủi một mình khiến Hiếu thương lắm vì anh cũng có bố mẹ nên hiểu được cảnh người già sống không có con cái bên cạnh buồn tủi vô cùng.

Không muốn ông lão 70 tuổi sống cô độc đến già nên nhân lúc trong thời gian còn ở đây làm công trình thì Hiếu thường xuyên sang chơi với ông. Dần dần thì ông lão quý Hiếu rồi rủ anh về ăn cơm hàng ngày bầu bạn với mình. Hiếu cũng chăm sóc cho ông khác gì bố mẹ mình cả.

- Thanh niên phong độ lại hiếu thảo như cháu thời đại giờ hiếm lắm đấy. Chắc hẳn bố mẹ cháu tự hào về cháu lắm. _ Ông lão nói.

- Cháu nghĩ là cháu làm bố mẹ phiền lòng đấy ông ạ. Cháu là con trai duy nhất trong nhà nhưng lại cứ đi biền biệt. Đã vậy 30 tuổi rồi vẫn chưa có vợ cho bố mẹ an lòng.

- Đẹp trai lại tài giỏi như cháu mà chưa có vợ ư??

- Làm gì có người phụ nữ nào muốn lấy một anh xây dựng cả năm về nhà được 2,3 ngày đâu ông.

- Thế nhưng với ta thì…cháu chưa có vợ thật là may mắn quá.

- Cháu không lấy được vợ mà ông lại vui thế ạ. Thật là khó hiểu mà.

Nghe Hiếu nói vậy thì ông lão chỉ cười tủm tỉm, mấy ngày sau đó vì công việc bận quá nên Hiếu không sang ăn cơm cùng với ông lão nhà bên được. Thế nhưng tối hôm đó khi vừa tắm rửa xong thì bỗng Hiếu nhận được cuộc gọi từ ông lão bảo ốm nặng. Anh hốt hoảng chạy sang để xem sức khỏe ông thế nào, nhưng vừa đẩy cửa bước vào thì không thấy ông lão đâu mà có một cô gái xinh đẹp như thiên thần nhìn anh mỉm cười rồi lao đến ôm Hiếu thật chặt. Chưa dừng ở đó cô gái đó còn gọi Hiếu là chồng khiến anh hoang mang vô cùng.

- Cô là ai?? Sao tự dưng ôm tôi rồi gọi tôi là chồng. Cô nhận nhầm người rồi.

- Sao lại nhận nhầm được chứ?? Anh chính là chồng của em.

- Nhưng tôi đâu biết cô là ai?? Còn nữa ông lão sống ở đây đâu rồi. Có quan hệ gì với cô không??

Hiếu vừa dứt lời thì ông lão bước ra nhìn Hiếu và cô gái xinh đẹp mỉm cười.

- Ông ạ, chuyện này là sao vậy?? Sao cô gái kia lại gọi cháu là chồng…

- Cứ bình tĩnh để ta kể cho cháu nghe. Cô gái xinh đẹp này chính là cháu gái của ta, nó mất bố mẹ từ bé nên do ta chăm sóc từ nhỏ. Thật ra ta không phải sống một mình mà ta sống với cô cháu gái này. Vì muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay tìm cho nó một người chồng tốt nên mới thuê căn nhà này để tìm chồng cho nó đấy. Và người ta ưng ý đó là cháu, từ khi cháu sang đây thì cô cháu gái của ta luôn quan sát cháu…Nó có tình cảm với cháu ngày từ lúc đầu đấy. Thế nên nó gọi cháu là chồng đúng rồi. Cháu đồng ý làm cháu rể của ta nhé.

- Anh ấy không đồng ý thì con cũng sẽ lấy bằng được nội ạ. Cô gái xinh đẹp cười tủm tỉm

Hiếu không dám tin vào tai mình vì anh không ngờ mình lại có được cô gái xinh đẹp như này đồng ý về làm vợ. Đêm hôm đó cả 3 trò chuyện vui vẻ và Hiếu còn biết thêm bí mật đó là ông lão 70 tuổi là chủ tịch tập đoàn một công ty xây dựng lớn. Ông muốn để lại tất cả tài sản cho Hiếu và cô cháu gái của mình. Thế mới nói nhiều khi duyên số kỳ diệu. Biết đâu bạn đem nhân từ của mình cho người khác lại nhận được quả ngọt vô cùng….