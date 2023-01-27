Thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình, tôi cay đắng phát hiện bí mật nơi chồng xuất hiện, rối trí vì danh tính kẻ thứ ba khiến lòng đau đớn quặn thắt

Tâm sự 27/01/2023 09:22

Tâm can tôi như muốn đứt ra từng mảnh vì không ngờ người chồng gian díu lại là người mà tôi luôn yêu thương trong nhà.

Tôi năm nay 38 tuổi, đã kết hôn được 13 năm và có 2 con trai. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó.

Ngoài công việc ở cơ quan nhà nước, anh nhận sửa chữa máy tính và các thiết bị điện tử cho cư dân trong khu để kiếm thêm thu nhập. Công việc này khá linh động, có khi mọi người mang đồ đến nhà nhờ anh sửa, cũng có khi anh phải đến tận nhà khách để làm việc. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ khiến tôi phải ghen tuông, nghi ngờ.

Cho đến 3 tháng trở lại đây, tôi thấy anh ra khỏi nhà nhiều hơn. Tất nhiên, lần nào ra khỏi nhà, anh cũng lấy lý do đi sửa máy cho khách. Thế nhưng, khi về anh không hề đưa tiền kiếm được cho tôi. Thêm vào đó, thay vì ăn mặc giản dị, lần nào anh cũng thay quần áo tươm tất, sạch sẽ, đầu tóc chải bóng bẩy.

Tôi hỏi thì anh bảo, phải thay đổi hình tượng để mọi người quý và tôn trọng mình hơn. Với sự nhạy cảm của người phụ nữ, tôi linh cảm có điều gì đó không ổn ở anh. Tôi đã lén kiểm tra điện thoại, máy tính, thậm chí “bắt thóp” anh nhưng không phát hiện được gì.

Thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình, tôi cay đắng phát hiện bí mật nơi chồng xuất hiện, rối trí vì danh tính kẻ thứ ba khiến lòng đau đớn quặn thắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, nghe lời bạn bè, tôi lấy tất cả tiền tiết kiệm riêng để thuê thám tử theo dõi chồng.

Chồng tôi có lẽ không bao giờ nghĩ vợ sẽ thuê người theo dõi mình nên chỉ sau 1 tuần, bí mật của anh đã bị phơi bày.

Có điều những người vợ phát hiện chồng ngoại tình đau 1 thì tôi đau 10. Bởi người chồng tôi qua lại, chung đụng không phải ai xa lạ mà là em gái tôi.

Em gái tôi năm nay 31 tuổi. Em vốn sống cùng chồng con ở TP.HCM nhưng sau khi ly hôn cách đây nửa năm, em và con trai chuyển về Hà Nội, sống cách nhà vợ chồng tôi 4km.

Mỗi tuần, em đều đến nhà tôi chơi, ăn uống vui vẻ. Khi có việc cần giúp đỡ, tôi và chồng đều rất nhiệt tình với em.

Tôi còn nói với chồng, em mới ly hôn nên tâm lý đang bị khủng hoảng. Áp lực làm mẹ đơn thân cũng vô cùng lớn nên giúp được em điều gì thì 2 vợ chồng cố gắng.

Thuê thám tử theo dõi chồng ngoại tình, tôi cay đắng phát hiện bí mật nơi chồng xuất hiện, rối trí vì danh tính kẻ thứ ba khiến lòng đau đớn quặn thắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, mối quan hệ của em và vợ chồng tôi rất tốt. Em coi chồng tôi như anh trai, có việc gì cũng sẵn sàng nói với anh chứ không ngại ngùng khách sáo.

Vậy mà, tôi không ngờ, sự việc lại đi đến mức này.

Bây giờ, tôi chỉ muốn đến nhà em, dạy cho em một bài học. Sau đó, tôi sẽ từ mặt em, ly dị chồng và tuyên bố cho cả gia đình biết việc làm không thể chấp nhận được của hai kẻ “gian phu dâm phụ” đó.

Thế nhưng, các thám tử lại khuyên tôi nên xử lý việc một cách tế nhị. Bởi chị em thì dù thế nào cũng không thể bỏ được nhau. Nếu làm to chuyện chỉ khiến người ngoài cười chê và bố mẹ thì đau lòng. Thế nhưng, làm sao tôi có thể bình tĩnh khi xem những bức ảnh tình cảm của họ.

Tôi nên làm gì lúc này. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi thật sự đang đau khổ đến mức rối trí nên không thể nghĩ được điều gì sáng suốt.

Tôi xin cảm ơn.

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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