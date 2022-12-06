Thỏ thẻ muốn cải thiện chuyện chăn gối, chồng bỗng dưng nổi giận đùng đùng đòi ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 06/12/2022 05:55

Ngậm ngùi chịu đựng chuyện chăn gối "có như không", nhưng chồng tôi lại không muốn khắc phục.

Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi và có 1 bé gái. Vì gia đình hai bên cũng không có điều kiện nên chúng tôi vẫn ở trong một phòng trọ nhỏ. Vợ chồng tôi thu nhập không cao, chỉ đủ ăn thôi nhưng cuộc sống khá hòa thuận.

Tôi làm giáo viên mầm non. Vì dịch bệnh, tôi phải nghỉ không lương ở nhà. Chồng tôi cũng bảo, con tôi hay ốm nên tôi ở nhà chăm con cho yên tâm. Vậy là một mình anh ra ngoài bươn chải để lo lắng cho cuộc sống gia đình. Ngoài giờ, anh chạy thêm Grab hoặc nhận chuyển nhà, sửa nhà để kiếm thêm thu nhập. Tôi chu toàn việc nhà, chăm sóc con cái. Anh về nhà bao giờ cũng có cơm nóng, canh ngọt đợi sẵn. Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè, gái gú. Hết giờ làm, anh thường về nhà phụ giúp vợ chăm con. Hễ tôi ốm bệnh, anh đều nghỉ làm ở nhà trông con để tôi được nghỉ ngơi. Mọi việc giặt giũ, nấu nướng, anh không nề hà việc gì. Anh cũng rất quan tâm, hiếu đễ với nhà vợ.

 

Tuy nhiên, có một vấn đề làm tôi phải băn khoăn, suy nghĩ là vợ chồng tôi làm chuyện chăn gối rất ít. 2 năm sau khi cưới, tôi mang bầu rồi sinh con nên chúng tôi chỉ làm chuyện chăn gối tính trên đầu ngón tay. Chồng tôi năm nay 28 tuổi, độ tuổi đang sung sức nhưng 2-3 tháng anh chẳng chạm đến tôi một lần.

 

Thỏ thẻ muốn cải thiện chuyện chăn gối, chồng bỗng dưng nổi giận đùng đùng đòi ly hôn ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thuyết phục chồng đi bệnh viện khám xét xem sao thì anh chần chừ, phần vì tiếc tiền, phần vì hiện tại dịch bệnh lan tràn, anh cũng ngại đến bệnh viện. Tôi mua thuốc trên mạng cho chồng uống cả tháng nhưng chẳng có tác dụng gì.

Hôm trước, tôi mặc đồ gợi cảm, tiến lại bên chồng để gạ gẫm chuyện chăn gối. Nhưng anh vẫn như mọi khi, chỉ ôm ấp tôi qua loa rồi khuyên tôi đi ngủ sớm, đêm còn dậy trông con. Tôi buồn chán, thất vọng chẳng biết nói gì. Đêm đó, chồng tôi nằm nghịch điện thoại mãi không ngủ. Tôi đoán anh cũng đang băn khoăn, lo lắng về chuyện kia.

Tôi thỏ thẻ bảo chồng mấy hôm nữa đi bệnh viện khám. Nào ngờ, anh nổi giận đùng đùng: "Anh còn bao nhiêu việc phải lo. Nhà mình còn nghèo. Anh đi làm suốt mùa dịch lương thì bèo bọt, đưa em bao nhiêu, em tiêu hết bấy nhiêu.

Em chẳng kiếm được đồng nào cũng chẳng tích cóp được đồng nào. Vậy mà còn đòi hỏi chuyện nọ chuyện kia. Em chỉ sống vì chuyện đó thôi à? Không có chuyện đó em không chịu được à? Anh chỉ được như vậy thôi. Em không chịu được thì anh giải thoát cho em đi lấy người khác".

Thỏ thẻ muốn cải thiện chuyện chăn gối, chồng bỗng dưng nổi giận đùng đùng đòi ly hôn ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng mắng mỏ, đòi ly dị, tôi khóc nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi là phụ nữ, tôi còn trẻ, tôi cũng có nhu cầu, cũng muốn được chồng yêu thương, gần gũi chứ. Tôi biết, nhiều người phụ nữ khi không được chồng đáp ứng nhu cầu sẽ đi ngoại tình. Nhưng tôi yêu chồng, thương con nên không bao giờ làm như thế.

 

Tôi biết, chồng bị như vậy, anh cũng buồn khổ lắm, chẳng ai muốn bị như vậy cả. Nhưng những lời anh nói ra khiến tôi bị tổn thương. Anh nghĩ tôi chê bai, coi thường anh khi anh bị bệnh. Rồi anh cho rằng tôi ích kỷ, chỉ biết bản thân mình. Nhưng anh không biết được rằng tôi chưa bao giờ có ý chê chồng. Tôi chỉ muốn được cùng anh chữa trị. Chúng tôi còn muốn sinh thêm con nữa mà. Hơn nữa, chuyện ấy cũng góp phần duy trì hạnh phúc vợ chồng mà.

Theo mọi người, tôi góp ý với chồng về chuyện ấy là đúng hay sai? Sao anh ấy lại phản ứng mạnh với tôi như vậy? Tôi nên làm gì để chồng không tự ái mà tự nguyện đi chữa bệnh đây mọi người?

Đau đớn chứng kiến chồng ân ái với gái lạ ngay trên giường, tôi nói 1 câu khiến anh bị nhân tình khinh bỉ ra mặt

Đau đớn chứng kiến chồng ân ái với gái lạ ngay trên giường, tôi nói 1 câu khiến anh bị nhân tình khinh bỉ ra mặt

Ấy vậy mà mới đây Thắng dám cả gan ngoại tình, không những thế anh còn dẫn người phụ nữ lạ về làm chuyện xấu hổ ở ngay nhà tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 37 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu