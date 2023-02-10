Thấy vợ cũ ngất xỉu trong nhà hàng, tôi chạy vội nâng cô ấy đến bệnh viện thì lặng người khi nghe bác sĩ thông báo điều hối hận

Tâm sự 10/02/2023 12:05

Tôi bàng hoàng trước điều mình không thể ngờ, nếu sự thật đúng như vậy, tôi cũng vô cùng bối rối vì người vợ tương lai của mình.

Cách đây 5 hôm, tôi và mấy người bạn đi ăn uống ở nhà hàng thì vô tình gặp lại vợ cũ. Ân - tên vợ cũ của tôi, đi cùng người bạn thân của cô ấy. Chúng tôi chỉ gật đầu chào hỏi qua loa chứ cũng không trò chuyện gì nhiều.

Lúc Ân ăn xong đứng dậy thì cô ấy đột ngột ngã lăn ra sàn nhà. Tôi nhìn thấy nên lập tức lao đến bế cô ấy lên đưa đi bệnh viện. Trong thời gian còn chung sống, Ân khá kén ăn khiến nhiều lần tôi phải nhắc nhở. Ai ngờ sau ly hôn cô ấy vẫn không biết chăm sóc bản thân như vậy, để đến mức ngất xỉu ngay giữa nhà hàng.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra nói rằng Ân không sao, do bị hạ đường huyết nên ngất đi. Tôi vừa cảm ơn thì bác sĩ cười nói thêm khiến tôi sốc nặng:“Chúc mừng anh sắp lên chức bố nhé. Nhưng phải chú ý chăm sóc sức khỏe thai phụ tốt hơn, đừng để tình trạng này tái diễn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng”.

Thấy vợ cũ ngất xỉu trong nhà hàng, tôi chạy vội nâng cô ấy đến bệnh viện thì lặng người khi nghe bác sĩ thông báo điều hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ân đã được chuyển vào phòng chăm sóc bình thường và tỉnh táo lại. Lúc ấy tôi mới hỏi Ân có biết chuyện bản thân mang thai hay không? Ân cũng ngớ người không thể tin nổi. Cô ấy bảo dạo gần đây luôn thấy người mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt nhưng lại không nghĩ có bầu, chỉ cho rằng tại thời tiết...

Cô ấy còn nói thêm một điều khiến tôi lặng người. Ân bảo sau khi chia tay tôi, cô ấy chưa hề có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Nghĩa là đứa bé ấy chính là con của tôi!

Tôi và vợ cũ nhìn nhau, không ai thốt được nên lời. Chúng tôi ly hôn được 4 tháng rồi, lý do vì chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Đáng lẽ tôi sẽ đoàn tụ với vợ cũ vì con. Thế nhưng hiện tại tôi đang chuẩn bị tái hôn cùng người mới!

Ân hôn được một tháng thì bạn tôi giới thiệu cho một cô gái. Hôm đó tôi đang buồn vì chuyện ly hôn nên đã uống say và qua đêm cùng cô ấy. Vì cái đêm đó mà cô ấy mang thai và hiện tại chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị các thủ tục cho đám cưới.

Thấy vợ cũ ngất xỉu trong nhà hàng, tôi chạy vội nâng cô ấy đến bệnh viện thì lặng người khi nghe bác sĩ thông báo điều hối hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết phải giải quyết ra sao nên về nhà nói chuyện với mẹ. Nhưng mẹ tôi lại nói một câu khiến tôi giật mình. Bà bảo: "Không lý gì mang thai gần 5 tháng mà không biết bản thân mang thai. Trừ khi đó là con của người khác hoặc nó cố tình ngất xỉu ở nhà hàng để con cảm động".

Ngẫm nghĩ tôi thấy lời mẹ cũng đúng. Nếu quả thật Ân dối trá như thế thì không đáng để tôi phải lưu tâm. Nhưng tôi cũng sợ rằng đó là con tôi thật và Ân muốn tái hợp nên nghĩ cách như vậy. Giờ tôi biết phải làm gì đây? Bên nào tôi cũng không thể dứt khoát được.

Chồng hào phóng, nhiệt tình giúp đỡ cô hàng xóm khó khăn, tôi đau đớn ‘sốc nặng’ khi phát hiện lý do thật sự là gì

Chồng hào phóng, nhiệt tình giúp đỡ cô hàng xóm khó khăn, tôi đau đớn ‘sốc nặng’ khi phát hiện lý do thật sự là gì

Thấy chồng hào hứng lo cho cô hàng xóm đang gặp khó khăn, tôi ngờ ngợ nhưng không dám tin. Nào ngờ, sự thật khiến tôi bàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 10 giờ 4 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 10 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt