Tôi bàng hoàng trước điều mình không thể ngờ, nếu sự thật đúng như vậy, tôi cũng vô cùng bối rối vì người vợ tương lai của mình.

Cách đây 5 hôm, tôi và mấy người bạn đi ăn uống ở nhà hàng thì vô tình gặp lại vợ cũ. Ân - tên vợ cũ của tôi, đi cùng người bạn thân của cô ấy. Chúng tôi chỉ gật đầu chào hỏi qua loa chứ cũng không trò chuyện gì nhiều. Lúc Ân ăn xong đứng dậy thì cô ấy đột ngột ngã lăn ra sàn nhà. Tôi nhìn thấy nên lập tức lao đến bế cô ấy lên đưa đi bệnh viện. Trong thời gian còn chung sống, Ân khá kén ăn khiến nhiều lần tôi phải nhắc nhở. Ai ngờ sau ly hôn cô ấy vẫn không biết chăm sóc bản thân như vậy, để đến mức ngất xỉu ngay giữa nhà hàng.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra nói rằng Ân không sao, do bị hạ đường huyết nên ngất đi. Tôi vừa cảm ơn thì bác sĩ cười nói thêm khiến tôi sốc nặng:“Chúc mừng anh sắp lên chức bố nhé. Nhưng phải chú ý chăm sóc sức khỏe thai phụ tốt hơn, đừng để tình trạng này tái diễn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng”. Ảnh minh họa: Internet Ân đã được chuyển vào phòng chăm sóc bình thường và tỉnh táo lại. Lúc ấy tôi mới hỏi Ân có biết chuyện bản thân mang thai hay không? Ân cũng ngớ người không thể tin nổi. Cô ấy bảo dạo gần đây luôn thấy người mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt nhưng lại không nghĩ có bầu, chỉ cho rằng tại thời tiết...

Cô ấy còn nói thêm một điều khiến tôi lặng người. Ân bảo sau khi chia tay tôi, cô ấy chưa hề có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Nghĩa là đứa bé ấy chính là con của tôi! Tôi và vợ cũ nhìn nhau, không ai thốt được nên lời. Chúng tôi ly hôn được 4 tháng rồi, lý do vì chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Đáng lẽ tôi sẽ đoàn tụ với vợ cũ vì con. Thế nhưng hiện tại tôi đang chuẩn bị tái hôn cùng người mới! Ân hôn được một tháng thì bạn tôi giới thiệu cho một cô gái. Hôm đó tôi đang buồn vì chuyện ly hôn nên đã uống say và qua đêm cùng cô ấy. Vì cái đêm đó mà cô ấy mang thai và hiện tại chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị các thủ tục cho đám cưới. Ảnh minh họa: Internet Tôi không biết phải giải quyết ra sao nên về nhà nói chuyện với mẹ. Nhưng mẹ tôi lại nói một câu khiến tôi giật mình. Bà bảo: "Không lý gì mang thai gần 5 tháng mà không biết bản thân mang thai. Trừ khi đó là con của người khác hoặc nó cố tình ngất xỉu ở nhà hàng để con cảm động". Ngẫm nghĩ tôi thấy lời mẹ cũng đúng. Nếu quả thật Ân dối trá như thế thì không đáng để tôi phải lưu tâm. Nhưng tôi cũng sợ rằng đó là con tôi thật và Ân muốn tái hợp nên nghĩ cách như vậy. Giờ tôi biết phải làm gì đây? Bên nào tôi cũng không thể dứt khoát được.

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