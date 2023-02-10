3 năm ly hôn, chồng cũ nằng nặc xin tôi quay lại mặc cho bị từ chối, nào ngờ bí mật phía sau khiến tôi kinh hoàng

Tâm sự 10/02/2023 11:35

Tôi không ngờ phía sau lại là màn kịch anh dựng lên, nghĩ về cảnh con mong muốn bồ mà tôi mủi lòng, xót xa.

Tôi ly hôn được 3 năm, cuộc sống hiện tại của tôi làm mẹ đơn thân cũng khá thoải mái, tôi thấy quyết định ly hôn của mình thật sáng suốt. Tôi cố gắng nhiều hơn để có một cuộc sống ổn định, đầy đủ và tôi đã làm được điều đó. Bây giờ tôi khác trước nhiều lắm, một quý bà gợi cảm, quý phái và rất sành điệu. Người ta bảo "phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai", quả rất đúng với tôi, có thời gian, có tiền bạc rồi tôi đầu tư nhiều để chăm chút hơn cho bản thân.

Tôi thoải mái đi làm đẹp, mua sắp, tập gym, yoga, đi bơi… Có nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng tôi từ chối để lựa chọn cuộc sống tự do của mình, thực tế là tôi cũng đã rung động với vài người, nhưng chưa vội vã chấp nhận, cứ để thời gian kiểm chứng cho cả tôi và người đó.

3 năm ly hôn, chồng cũ nằng nặc xin tôi quay lại mặc cho bị từ chối, nào ngờ bí mật phía sau khiến tôi kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm trôi đi, mặc cho người thân, bạn bè cứ thúc giục "đi bước nữa", vì tôi vẫn có thể sinh con với chồng mới. Nhưng dạo gần đây, chồng cũ của tôi liên tục xuất hiện. Anh bỏ được tôi rồi dọn về chung sống với bồ, nào ngờ giữa họ thường xuyên xảy ra cãi vã, rồi một ngày, vợ mới cũng bỏ anh ta để đến với người khác. Vì thế, chồng cũ của tôi cũng đang rất khổ tâm.

Chồng cũ không còn thô lỗ như xưa, anh ta từ tốn, lịch thiệp và cư xử rất tôn trọng tôi. Anh ta gọi điện, nhắn tin hỏi thăm tôi và con, còn động viên, khích lệ tôi nhiều. Những lúc buồn, anh ta còn tâm sự với tôi rất nhiều, còn nói là nếu không có sai lầm cặp bồ thì bây giờ vẫn hạnh phúc bên vợ con.

Vài lần đến thăm con, chồng cũ bày tỏ mong muốn được cùng tôi và con đi ăn, đi xem phim và tới điểm vui chơi cho trẻ em… Con gái tôi thích lắm, trông nó vui vẻ khi đi cùng bố mẹ, lòng tôi lại chợt dâng nỗi buồn, thương con còn nhỏ đã chịu cảnh thiệt thòi không được ở gần bố mẹ như bao đứa trẻ khác.

3 năm ly hôn, chồng cũ nằng nặc xin tôi quay lại mặc cho bị từ chối, nào ngờ bí mật phía sau khiến tôi kinh hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có lần, tôi đưa con về thăm bà nội, gặp chồng tôi ở đó. Mẹ chồng tôi cứ "nịnh" tôi quay trở lại và nói rằng con trai bà cũng đã rất hối hận, hiện tu chí làm ăn, cư xử rất đúng mực với những người xung quanh. Tôi cũng định vì con mà chấp nhận, nhưng vẫn cố gắng thận trọng. Chồng cũ tôi liên tục tán tỉnh tôi, mua hoa, quà tặng tôi và con gái… Thậm chí, mang cả số tiền lớn nói là do làm ăn mà có để mong muốn "đóng góp" để về sống với hai mẹ con.

Nhưng rồi, tôi lại sớm được thấy đó chỉ là màn kịch. Tôi đã phát hiện ra chồng cũ của tôi đang nợ nần nhiều tiền do cờ bạc, rượu chè. Có người cùng cảnh làm dâu bên nhà chồng tôi nên thấy thương mà tiết lộ, sau khi tái hôn, sẽ vờ bị làm ăn thua lỗ, đền bù thiệt hại mà lấy hết số tiền của tôi có. Sau đó lừa tôi cầm cố nhà, xe để mang tiền đi trả nợ, tiêu sài. Biến tôi trở thành kẻ sống phụ thuộc chồng, kiếm tiền cung phụng cho chồng…

Tôi rất sốc khi biết anh ta định lừa tôi, may mà tôi phát hiện ra sớm. Nhưng tôi lại thấy thương con, không muốn con tiếp tục chịu cảnh xa bố mẹ lần nữa, nên có phần mủi lòng với chồng cũ. Tôi nên dứt khoát không quay lại, hay là dùng cách đảm bảo an toàn tài sản khi tái hôn?

 

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