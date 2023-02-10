Đứng sững vì phát hiện chồng ngoại tình, tôi hao mòn vì lời thú nhận còn cay đắng hơn sau 5 năm ngày cưới

Tâm sự 10/02/2023 07:22

Ngày tôi trở về quyết định tha thứ cho chồng, nhưng tôi kinh hãi hơn vì lời thú nhận còn cay đắng hơn phía sau.

 

Tôi 27 tuổi, chồng 34, kết hôn được 5 năm, hiện có một con gái 3 tuổi. Vợ chồng tôi đang sống ở nước ngoài, anh đi làm, tôi đi học. Cách đây 3 năm, tôi từng đăng bài xin lời khuyên khi chồng liên lạc, nói lời yêu thương với người yêu cũ trong lúc tôi mang bầu 5 tháng.

Cách đây 2 tuần, chồng tôi đi công tác, bảo hai mẹ con đi cùng cho vui. Tôi phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh, trêu ghẹo một em du học sinh đang làm thêm chỗ anh công tác. Đoạn nói chuyện không dài, nhưng những lời tán tỉnh như thế khiến tôi cảm thấy bị phản bội.

Sáng hôm sau, tôi và con về nhà trước, chồng vẫn ở lại công tác. Rồi anh chuyển qua tỉnh khác làm công trình. Lúc anh về, chúng tôi ngồi lại nói chuyện. Vì vẫn còn tình cảm nên tôi quyết định tha thứ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nhưng vào ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới, tôi tình cờ biết chồng tìm kiếm gái gọi trên mạng. Tôi hỏi và anh thú nhận đã quan hệ một lần, vào khoảng 2-3 ngày sau khi tôi rời đi. Anh xin lỗi và nói rất hối hận về việc đã làm, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa.

Đứng sững vì phát hiện chồng ngoại tình, tôi hao mòn vì lời thú nhận còn cay đắng hơn sau 5 năm ngày cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi không thể tin tưởng anh thêm được nữa. Tôi cảm thấy như vết thương cũ chưa lành, lại bị anh đâm thêm một nhát còn đau hơn.

Tôi không dám nói anh là một người chồng tốt nữa, sau sự việc vừa rồi. Anh sinh ra trong một gia đình nông thôn, bố cờ bạc, lúc nào cũng có người đến nhà đòi tiền. Khi kết hôn, tôi tự nhủ chồng mình là người tốt, chăm lo cho gia đình hai bên, chiều chuộng tôi, chịu khó giúp vợ việc nhà, thế là đủ.

Nhưng bây giờ ngay cả những điều đó cũng không còn, tôi không biết và cũng không có tự tin bước tiếp khi những gì mình làm không được trân trọng. Tôi phân vân việc ly hôn, nhìn con gái nhỏ tôi lại sợ, nhưng tiếp tục thì tôi lo cuộc sống của mình sẽ như địa ngục khi cứ phải nhớ lại những gì chồng đã làm.

Giờ tôi thật sự bế tắc, không biết nên làm sao để bình tâm lại. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chấp nhận lấy chồng già một đời vợ, suốt tuần trăng mật ‘lên bờ xuống ruộng’, tôi đau đớn, tủi nhục vì điều mà anh dành cho

Chấp nhận lấy chồng già một đời vợ, suốt tuần trăng mật ‘lên bờ xuống ruộng’, tôi đau đớn, tủi nhục vì điều mà anh dành cho

Cứ như vậy, tôi đồng ý lấy anh đã có một đời vợ và 2 con. Tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự an ủi len lỏi, nhưng bất ngờ hơn sau màn tân hôn ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 10 giờ 7 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 10 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt