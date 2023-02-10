Ngày tôi trở về quyết định tha thứ cho chồng, nhưng tôi kinh hãi hơn vì lời thú nhận còn cay đắng hơn phía sau.

Tôi 27 tuổi, chồng 34, kết hôn được 5 năm, hiện có một con gái 3 tuổi. Vợ chồng tôi đang sống ở nước ngoài, anh đi làm, tôi đi học. Cách đây 3 năm, tôi từng đăng bài xin lời khuyên khi chồng liên lạc, nói lời yêu thương với người yêu cũ trong lúc tôi mang bầu 5 tháng.

Cách đây 2 tuần, chồng tôi đi công tác, bảo hai mẹ con đi cùng cho vui. Tôi phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh, trêu ghẹo một em du học sinh đang làm thêm chỗ anh công tác. Đoạn nói chuyện không dài, nhưng những lời tán tỉnh như thế khiến tôi cảm thấy bị phản bội.

Sáng hôm sau, tôi và con về nhà trước, chồng vẫn ở lại công tác. Rồi anh chuyển qua tỉnh khác làm công trình. Lúc anh về, chúng tôi ngồi lại nói chuyện. Vì vẫn còn tình cảm nên tôi quyết định tha thứ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nhưng vào ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới, tôi tình cờ biết chồng tìm kiếm gái gọi trên mạng. Tôi hỏi và anh thú nhận đã quan hệ một lần, vào khoảng 2-3 ngày sau khi tôi rời đi. Anh xin lỗi và nói rất hối hận về việc đã làm, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi không thể tin tưởng anh thêm được nữa. Tôi cảm thấy như vết thương cũ chưa lành, lại bị anh đâm thêm một nhát còn đau hơn.

Tôi không dám nói anh là một người chồng tốt nữa, sau sự việc vừa rồi. Anh sinh ra trong một gia đình nông thôn, bố cờ bạc, lúc nào cũng có người đến nhà đòi tiền. Khi kết hôn, tôi tự nhủ chồng mình là người tốt, chăm lo cho gia đình hai bên, chiều chuộng tôi, chịu khó giúp vợ việc nhà, thế là đủ.

Nhưng bây giờ ngay cả những điều đó cũng không còn, tôi không biết và cũng không có tự tin bước tiếp khi những gì mình làm không được trân trọng. Tôi phân vân việc ly hôn, nhìn con gái nhỏ tôi lại sợ, nhưng tiếp tục thì tôi lo cuộc sống của mình sẽ như địa ngục khi cứ phải nhớ lại những gì chồng đã làm.

Giờ tôi thật sự bế tắc, không biết nên làm sao để bình tâm lại. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chấp nhận lấy chồng già một đời vợ, suốt tuần trăng mật ‘lên bờ xuống ruộng’, tôi đau đớn, tủi nhục vì điều mà anh dành cho Cứ như vậy, tôi đồng ý lấy anh đã có một đời vợ và 2 con. Tôi cảm nhận được tình yêu thương và sự an ủi len lỏi, nhưng bất ngờ hơn sau màn tân hôn ấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-sung-vi-phat-hien-chong-ngoai-tinh-toi-hao-mon-vi-loi-thu-nhan-con-cay-ang-hon-sau-5-nam-ngay-cuoi-554328.html