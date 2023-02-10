Trả thù bạn gái ‘cắm sừng’, tôi tán đổ cô chị, làm chuyện thân mật trong khách sạn vài lần, tôi bình thản như không có gì xảy ra

Tâm sự 10/02/2023 06:38

Nhiều lần, tôi thẳng thừng làm chuyện ấy để rồi không ngờ sự phản ứng của chính bản thân mình ở đằng sau hàng đêm.

Mới đây, một nam thanh niên đã chia sẻ tâm sự của mình trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận, nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo chàng trai chia sẻ, anh rất yêu bạn gái cũ, cũng vì cô mà nỗ lực, cố gắng rất nhiều thế nhưng bên nhau 3 năm, đến khi tính chuyện hôn nhân anh mới biết, hóa ra mình đã bị cắm sừng từ lâu. Để trả thù, chàng trai quyết định tán luôn người chị của bạn gái cũ, khiến bạn gái cũ vừa ân hận vừa hối tiếc.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của chàng trai như sau:

"Tôi cùng cô ấy có thể nói là xứng đôi vừa lứa, vì cô ấy tôi cũng cố gắng rất nhiều. Cô ấy nói thích cơ bắp, tôi điên cuồng tập thể hình. Cô ấy nói thích đàn ông có sự nghiệp, tôi cố gắng làm việc, công tác. Cô ấy nói muốn được yêu chiều, cứ có ngày nghỉ tôi lại đưa cô ấy đi chơi, mua sắm, ăn uống. Chỉ cần cô ấy có nhu cầu, tôi đều nỗ lực hoàn thành. Chẳng ngờ, ở bên nhau 3 năm, tôi phát hiện, hóa ra 1 năm trước, tôi đã bị cắm sừng. Đối tượng mà cô ấy thậm thút cũng không xa lạ gì, chính là người yêu của bạn thân, thực sự rất khéo.

Không chịu nổi con người bội bạc, tôi quyết định chia tay. Nhưng chia tay xong không cam lòng, tôi nung nấu ý nghĩ trả thù bạn gái cũ.

Trả thù bạn gái ‘cắm sừng’, tôi tán đổ cô chị, làm chuyện thân mật trong khách sạn vài lần, tôi bình thản như không có gì xảy ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết bạn gái cũ có một người chị gái xinh đẹp không kém, tôi quyết tâm tán đổ người này. Qua một thời gian dài theo đuổi, chị gái của cô ấy cũng xiêu lòng, bắt đầu qua lại với tôi.

Sau khi có được tình yêu của chị gái cô ấy, tôi bày trò, cố tình để cô ấy biết mối quan hệ này. Lúc đó, cô ấy hỏi tôi: "Anh yêu chị em, có đúng hay không?", tôi thực sự vô cùng thoải mái, hả hê.

Cô ấy thấy tôi thừa nhận, bèn khóc nấc lên, liên tục xin lỗi, nói rằng rất hối hận vì để mất tôi. Sau, nghe cô ấy nói đã có bạn trai mới nhưng vẫn luyến tiếc tôi, tôi bực mình, dẫn luôn cô ấy đi khách sạn, thân mật vài lần. Kỳ thực, tôi chỉ coi cô ấy là đối tượng phát tiết, không còn bất cứ tình cảm gì. Tôi thậm chí còn ghê sợ người con gái mà tôi đã từng yêu tha thiết. Tôi cũng sợ hãi chính bản thân mình, bởi sau đó, tôi vẫn tình cảm, thân thiết với chị gái cô ấy như bình thường. Tôi đã bị cô ấy biến thành một kẻ cặn bã".

Sau khi chia sẻ của chàng trai được đăng tải, đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Đa số đều tỏ ra thông cảm với bi kịch mà chàng trai gặp phải, tuy nhiên lại không đồng tình với cách anh chàng thay đổi bản thân. Mọi người đều hy vọng chàng trai sớm thoát khỏi mớ rắc rối này, tìm lại bản thân mình và có được một tình yêu chân thật.

Chán ngán vì chồng chỉ biết đòi hỏi, tôi lao vào mối tình ngoài luồng say đắm, bần thần bị anh phát hiện, tôi kiệt quệ trong sự trả thù cay đắng

Chán ngán vì chồng chỉ biết đòi hỏi, tôi lao vào mối tình ngoài luồng say đắm, bần thần bị anh phát hiện, tôi kiệt quệ trong sự trả thù cay đắng

Những tin nhắn gửi đến cùng lời bóng gió hàng ngày khiến tôi dằn vặt, đau khổ, đắng cay hơn, anh còn ngoại tình và gửi anh cay đắng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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