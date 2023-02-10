Đưa bạn gái mới đi chơi bất ngờ gặp lại vợ cũ, con gái lại gần cất tiếng chào chú, tôi tê tái mặt mày trước sự bóc trần nhục nhã

Tâm sự 10/02/2023 11:17

Cảm giác lúc ấy, tôi bẽ bàng vô cùng. Không chỉ con đến gần gọi mình bằng chú, mà phản ứng của vợ cũ cũng nói nên tất cả...

Mấy hôm trước, tôi và bạn gái đi chơi cùng nhóm bạn gần chục người. Cả hội đang ngồi uống cà phê, tôi giật mình khi nhìn thấy vợ cũ cùng hai cô bạn gái cũng bước vào quán.

Đang đi cùng bạn gái nên tất nhiên tôi không muốn đụng độ vợ cũ. Song chuyện này chẳng tránh được, dù sao bạn gái đã biết tôi từng ly hôn rồi. Vợ cũ cũng nhìn thấy, để tỏ vẻ sau ly hôn vẫn văn minh, lịch sự, tôi chủ động cất tiếng chào hỏi khách sáo.

Vợ cũ cười nhẹ nhàng đáp lời, lúc ấy tôi mới để ý cô ấy dắt theo cả con gái. Con bé năm nay 4 tuổi rồi, lâu không gặp mà trông lớn quá. Đang định cúi xuống hỏi thăm thì con bé đột ngột cất tiếng chào khiến tôi tím tái mặt mày: "Cháu chào chú ạ".

Đưa bạn gái mới đi chơi bất ngờ gặp lại vợ cũ, con gái lại gần cất tiếng chào chú, tôi tê tái mặt mày trước sự bóc trần nhục nhã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn gái và hội bạn đều nhìn chằm chằm khiến tôi ngượng tái cả mặt. Tôi thấp giọng quát con bé sao lại chào bố bằng chú. Vợ cũ thấy thế thì lên tiếng khiến mặt tôi càng tái hơn:

"Tôi luôn dạy con phải chủ động chào hỏi. Con thấy mẹ nói chuyện với anh lại nghĩ anh là bạn bè của tôi nên mới chào bằng chú đấy. 2 năm qua anh có gặp con lần nào đâu, lúc ly hôn nó mới 2 tuổi, không nhận ra anh cũng phải. À, 2 năm anh gửi cho con được 6 triệu chu cấp, tôi để riêng vào một tài khoản, sau này con lớn tùy con bé quyết định".

Đưa bạn gái mới đi chơi bất ngờ gặp lại vợ cũ, con gái lại gần cất tiếng chào chú, tôi tê tái mặt mày trước sự bóc trần nhục nhã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua tôi bận rộn quá nên không có thời gian đến thăm con. Về chuyện tiền nong, tôi nghĩ lúc nào cho con chẳng được, sau này cho cả món tài sản lớn chứ đâu cần chu cấp lắt nhắt vài triệu một tháng.

Nhưng bị vợ cũ bóc trần trước mặt bao người khiến tôi không thể chấp nhận được. Hôm đó tôi phải muối mặt quay về, thậm chí còn bị bạn gái giận. Cô ấy bảo tôi đến con ruột cũng không quan tâm thì sau này chắc gì đối xử tốt với cô ấy được lâu dài.

Gọi điện cho vợ cũ oán trách, cô ấy hờ hững nói mình chỉ thuật lại sự thật, tôi đã làm thì ngại gì để người khác biết. Nghĩ mà tức đến không ngủ nổi, bây giờ tôi phải cư xử với vợ cũ thế nào cho ổn thỏa?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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