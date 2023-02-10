Chồng hào phóng, nhiệt tình giúp đỡ cô hàng xóm khó khăn, tôi đau đớn ‘sốc nặng’ khi phát hiện lý do thật sự là gì

Tâm sự 10/02/2023 11:56

Thấy chồng hào hứng lo cho cô hàng xóm đang gặp khó khăn, tôi ngờ ngợ nhưng không dám tin. Nào ngờ, sự thật khiến tôi bàng hoàng.

Tôi năm nay 38 tuổi, đã kết hôn được 12 năm. Hiện tại vợ chồng tôi có với nhau hai đứa con, đứa lớn đang học lớp 5, còn đứa bé đang học lớp 1. Sau 12 năm chung sống, tôi cảm thấy hài lòng về cuộc sống hôn nhân của mình, một gia đình hạnh phúc, các con cũng ngoan ngoãn, cố gắng học tập.

Kinh tế gia đình dù không giàu có, song ở độ tuổi này chúng tôi cũng tạm hài lòng về những gì đạt được. Cả hai vợ chồng công việc thuận lợi, mức lương khá, có nhà riêng, xe ô tô… Hàng tháng, ngoài chi tiêu thoải mái, tôi còn tiết kiệm được tiền để sau này cho các con ăn học.

Chồng tôi là một người chỉn chu, quan tâm tới vợ con, quý mến, giúp đỡ họ hàng, bạn bè và hàng xóm xung quanh. Đặc biệt là với vợ chồng cô N. hàng xóm. Cô N. có chồng đi lao động ở nước ngoài, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thất nghiệp nên cuộc sống khó khăn, vợ vẫn phải cố lo tiền để gửi sang. Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũng hay bị đau ốm, cô N. vất vả lo tiền chữa bệnh cho bố mẹ, trong khi đồng lương cũng không nhiều.

Chồng hào phóng, nhiệt tình giúp đỡ cô hàng xóm khó khăn, tôi đau đớn ‘sốc nặng’ khi phát hiện lý do thật sự là gì - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết được hoàn cảnh của cô N., xóm chúng tôi cũng vận động nhau mỗi người đóng góp một chút để sang động viên, hỗ trợ cho mấy mẹ con cô N. Nhà tôi là nhiệt tình và giúp đỡ nhiều nhất, bởi cô N. cũng hay trông giúp các con mỗi khi vợ chồng tôi bận việc. Chồng tôi vốn tính thương người, nên anh ấy cũng hay kêu tôi qua chơi, cho quà, tiền để động viên cô N. Thỉnh thoảng, chồng tôi cũng sang đó chơi, xem có giúp được việc gì thì giúp.

Thấy bố mẹ cô N. đang cần tiền chữa bệnh gấp, số tiền lên đến hơn 100 triệu đồng và có thể hơn. Chồng tôi không ngần ngại kêu tôi đi ngân hàng rút tiền tiết kiệm và mang sang đưa cho cô N. 200 triệu để lo công việc. Tôi cũng thắc mắc là cho vay thế có cần người làm chứng hay viết giấy gì không, chồng tôi trách vợ: "Em sao đấy, người ta đang hoạn nạn, mình cứ đưa tiền cho cô N. lo công việc rồi tính sau. Hàng xóm với nhau, xa lạ gì đâu mà phải chặt chẽ làm gì".

Tôi cũng nghĩ kỹ, đúng là mình hơi lo xa thật, giúp đỡ người ta, trả ơn còn chưa hết, huống chi là không trả nợ. Nhưng càng ngày tôi thấy chồng tôi quá nhiệt tình với mẹ con cô N.. Anh ấy giấu tôi cho tiền cô N., còn đưa mẹ con cô N. về quê, còn đi thăm hỏi bố mẹ của cô N. đang điều trị bệnh ở viện… Cả xóm mấy chục hộ mà anh ấy không chơi với ai, nhưng lại rất quan tâm đến riêng nhà cô N.

Chồng hào phóng, nhiệt tình giúp đỡ cô hàng xóm khó khăn, tôi đau đớn ‘sốc nặng’ khi phát hiện lý do thật sự là gì - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng là "cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra", tôi đau đớn khi phát hiện ra sự thật giữa chồng và cô N. Thì ra, họ lén lút cặp kè với nhau. Chồng tôi nhiệt tình giúp đỡ cô N. vì thấy cô ta xinh đẹp, còn cô ta sớm nảy sinh tình cảm với người quan tâm, giúp đỡ mình lúc khó khăn, xa chồng. Tôi coi N. như em gái, quý mến, vậy mà cô ta nỡ làm thế với tôi.

Chuyện bị lộ, cả hai đều tỏ ra ăn năn, hối hận mong tôi tha thứ và hứa sẽ cắt đứt quan hệ, mong tôi đừng tiết lộ cho ai biết. Tôi cũng thấy khó xử quá, nếu tôi tha thứ cho chồng và cô ta, nỗi đau trong tôi vẫn còn đó, nghĩ đến cảnh họ âu yếm nhau là nước mắt của tôi lại trào ra, uất ức tột độ.

Tôi phải làm gì bây giờ, tha thứ hay dứt tình ly hôn người chồng phản bội?

 

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