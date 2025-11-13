Thấy mẹ chồng yêu thương mình như con đẻ khiến tôi nghi ngờ và sự thật sau đó khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 13/11/2025 22:47

Mẹ chồng thường xuyên hỏi thăm tôi về chuyện nhà tôi. Rằng ông bà có thương tôi không, bố tôi như thế nào? Có thường xuyên thăm tôi không? Lúc đó tôi cảm động lắm. Nhìn bà thấy bà rơm rớm nước mắt.

Tôi xem ông bà nội như cha mẹ của mình. Từ nhỏ tôi đã ý thức được hoàn cảnh của mình nên luôn cố gắng học thật tốt. Tôi ra trường và xin vào làm cho một công ty tư nhân. Ở đây tôi gặp và yêu chồng tôi bây giờ.

Khác với nhiều cô gái khác khi làm dâu, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. Ngày về làm dâu đầu tiên mẹ cứ nhìn tôi mải miết. Thỉnh thoảng tôi nhìn lại thấy mẹ tôi đang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt của tôi bà liền quay đi. Gương mặt bà lúc nào cũng phảng phất buồn. Cứ như có một nỗi buồn giấu kín không chia sẻ được.

Tôi có hỏi thăm chồng về mẹ mới biết anh không phải là con ruột của mẹ. Mẹ là mẹ kế của anh. Nhưng tình cảm của hai mẹ con khá tốt. Mẹ chồng cũng khá hiền không giống như nhiều mẹ kế khác. Nói chung nếu không ai nói thì không ai biết họ là mẹ kế con chồng.

Mẹ chồng thường xuyên hỏi thăm tôi về chuyện nhà tôi. Rằng ông bà có thương tôi không, bố tôi như thế nào? Có thường xuyên thăm tôi không? Lúc đó tôi cảm động lắm. Nhìn bà thấy bà rơm rớm nước mắt. Ngày rước dâu tôi, bà phải vào bệnh viện truyền nước. Chồng tôi nói là do bà lo cho đám cưới của tôi nên kiệt sức. Lúc đó tôi tin. 

Thấy mẹ chồng yêu thương mình như con đẻ khiến tôi nghi ngờ và sự thật sau đó khiến tôi bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần bà kêu tôi vào phòng mình rồi hỏi về chuyện con cái. Tôi mới có bầu nên bà rất chăm sóc tôi. Bà không cho tôi làm việc gì. Tôi ngại lắm bởi tôi có bầu nhưng vẫn khỏe mạnh. Tôi may mắn không bị nghén, ăn uống vẫn tốt, ngủ ngon và sức khỏe rất tốt. Nhưng mẹ chồng toàn giành việc không cho tôi làm. Ngay cả rửa bát chén bà cũng giành nhất định tự mình rửa. Tôi thật sự thấy không hợp mắt nên nói bà hãy để tự tôi làm cho. Những việc đó nhẹ nhàng, tôi có thể làm được mà không khó khăn gì.

Bà nắm tay tôi xong tự nhiên bật khóc khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi không biết mình đã làm gì sai nên rối rít cúi xuống hỏi thăm bà. Bỗng nhiên bà quỳ sụp trước mặt tôi nói lời xin lỗi. Tôi hoảng quá cũng quỳ xuống theo, đỡ tay bà đứng lên. Nước mắt bà giàn giụa rồi lấy một bức ảnh trong tủ ra đưa cho tôi.

Đó là một bức ảnh gia đình. Hai vợ chồng và một đứa trẻ. Bức ảnh này ở nhà tôi cũng có. Đứa trẻ đó chính là tôi. Tôi không biết vì sao mẹ chồng tôi lại có nó. Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi lờ mờ hiểu chuyện thì bà nói “Mẹ xin con hãy để cho mẹ có cơ hội làm trách nhiệm của một người mẹ mà bấy lâu nay mẹ không làm được. Xin con hãy để mẹ bù đắp cho con.”

Tôi chết lặng trước câu nói của mẹ. Tôi đủ trí thông minh để hiểu mẹ đang nói gì. Tôi bỗng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tại sao mẹ chồng luôn tránh mặt ông bà nội tôi. Tại sao ngay lần đầu gặp tôi bà đã rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Tôi hoang mang lắm! Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Tôi chưa từng nghĩ  tôi lại gặp lại mẹ đẻ trong trường hợp trớ trêu như thế này.

Chồng nhất quyết không cho khám thai, tôi lén lút lật ga trải giường và sự thật gục ngã trong nước mắt

Chồng nhất quyết không cho khám thai, tôi lén lút lật ga trải giường và sự thật gục ngã trong nước mắt

Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Tâm sự 32 phút trước
Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Tâm sự 45 phút trước
Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Tâm sự 47 phút trước
Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc

Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Chỉ một nhúm lông mèo, người vợ đi theo chồng và bị 'điếng người' với bí mật kinh hoàng được phát hiện

Chỉ một nhúm lông mèo, người vợ đi theo chồng và bị 'điếng người' với bí mật kinh hoàng được phát hiện

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Tôi thú nhận đã lừa chồng 'đổ vỏ' và chuẩn bị ly hôn, phản ứng cực sốc của anh ấy khiến tôi không thể tin nổi

Tôi thú nhận đã lừa chồng 'đổ vỏ' và chuẩn bị ly hôn, phản ứng cực sốc của anh ấy khiến tôi không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Thấy mẹ chồng yêu thương mình như con đẻ khiến tôi nghi ngờ và sự thật sau đó khiến tôi bàng hoàng

Thấy mẹ chồng yêu thương mình như con đẻ khiến tôi nghi ngờ và sự thật sau đó khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Thấy vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Thấy vợ xấu xí sau sinh, chồng buông lời chê bai, hôm sau thấy bức thư để trên bàn mới biết mình đã gây ra chuyện tày đình

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Mang thai với sếp giàu, nhận 200 triệu tưởng đổi đời, lời thú nhận của anh ta khiến tôi 'sốc ngất'

Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Lời đề nghị gây sốc, chồng đồng ý để vợ ngoại tình, nhưng xin cô đừng dứt áo ra đi

Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Chưa kịp thổ lộ bệnh tình, chồng 'sốc ngược' đến mức 'đứng hình' khi vợ thông báo tin động trời bằng tờ giấy siêu âm

Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Chồng tệ bạc quay về thăm vợ cũ, cứng đơ người khi thấy sếp mình ra mở cửa

Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Chồng đột ngột 'vạch trần' sự thật khi mẹ chửi vợ vô sinh khiến bà 'sốc ngất'

Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc

Bạn thân nhìn chồng tôi chằm chằm đến đáng sợ, kế hoạch cô ấy sau đó khiến tôi 'chết đứng' vì quá sốc