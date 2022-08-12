Thấy mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật cùng vợ chồng con trai, nàng dâu ‘vùng lên’ khiến bà im bặt

Tâm sự 12/08/2022 17:00

Tôi và chồng nhìn nhau ngẩn người. Mẹ chồng tôi cho vậy là vui? Còn tôi và chồng buồn không nói nên lời. Lạ đời có mẹ chồng nào đòi đi theo vợ chồng con trai hưởng tuần trăng mật không?

Tôi và chồng yêu nhau 2 năm rồi quyết định tổ chức đám cưới. Trước khi lấy nhau, tôi chỉ có vài lần về nhà người yêu. Tôi thấy mẹ của bạn trai cũng quý mến tôi, khá dễ chịu. Nhưng chỉ khi bắt đầu chuẩn bị đám cưới thì tôi mới thấy bà khó tính. Bố mẹ tôi chẳng đòi hỏi gì, nhường nhịn để nhà trai quyết định. Chỉ có mẹ chồng tôi thích kiểm soát, muốn gì cũng phải theo ý của bà.

Vì nghĩ cho chồng khó xử nên tôi cũng ráng thuận theo lời mẹ chồng. Dù sao thì tôi và chồng cũng đã thống nhất với nhau sau này sẽ ra ở riêng, mẹ chồng nàng dâu không gần nhau thì nhà cửa mới yên ấm.

Cuối cùng cũng qua được màn tổ chức đám cưới, tôi và chồng chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Từ địa điểm đi chơi đến khách sạn cũng một tay mẹ chồng tôi chọn. Tôi chẳng ý kiến gì, cứ nghĩ thôi đi đâu cũng được, vợ chồng vui vẻ với nhau là được.

 

Thấy mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật cùng vợ chồng con trai, nàng dâu ‘vùng lên’ khiến bà im bặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng tôi không thể ngờ được trước ngày tôi và chồng chuẩn bị lên đường thì nghe mẹ chồng tuyên bố:

“Mai mẹ đi cùng hai đứa nhé. Đặt phòng đôi cho tiết kiệm mà vui. Còn nếu hai đứa muốn riêng tư thì đặt 2 phòng cũng không sao”.

Tôi và chồng nhìn nhau ngẩn người. Mẹ chồng tôi cho vậy là vui? Còn tôi và chồng buồn không nói nên lời. Lạ đời có mẹ chồng nào đòi đi theo vợ chồng con trai hưởng tuần trăng mật không?

Tôi đã nhịn mẹ chồng từ lúc tổ chức đám cưới tới bây giờ, tôi không thể nhịn được nữa. Dù có là dâu hiền ngoan cỡ nào thì nào có chịu được cái cảnh sống cái gì cũng phải theo mẹ chồng thế này chứ? Tôi cứ thấy vì tôi nhịn quá nên mẹ chồng cứ được nước lấn tới. Vậy là tôi quyết định “vùng lên”, thẳng thắn nhẹ nhàng nói với mẹ chồng:

“Mẹ ơi, tụi con lớn hết rồi, chuyện hưởng trăng mật tụi con tự lo được. Tụi con cũng không dám để mẹ đi theo để lo cho tụi con. Mẹ với bố ở nhà nhàn nhã giữ gìn sức khỏe là tụi con vui lắm rồi. Mong mẹ hiểu cho ý của con, mẹ cũng từng làm dâu mà phải không ạ?”.

Nghe tôi nói thế thì mẹ chồng im bặt, tôi biết rõ là bà không thích. Nhưng tôi thà sớm rõ ràng để sau này dễ sống, chứ không thể cứ để mặc rồi khó lòng chung đụng. Tôi không muốn sau này vợ chồng rạn nứt chỉ vì mẹ chồng xen vào quá nhiều.

Đúng là mẹ chồng sau đó giận tôi ra mặt nhưng tôi và chồng vẫn cứ im lặng không lên tiếng. Vậy là mẹ chồng cũng đành chịu. Cũng may bố chồng không lên tiếng, chồng tôi lại đứng về phía tôi nên mới không mệt mỏi thêm. Đúng là chuyện mẹ chồng nàng dâu chẳng dễ dàng, nhưng không phải cứ nàng dâu nhường mãi mới là cách. Đôi khi cũng phải có ranh giới thì mới sống hòa thuận về sau được.

Thấy bên nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, cô vợ chạy theo thì điếng người trước hành động "kỳ lạ"

Thấy bên nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, cô vợ chạy theo thì điếng người trước hành động "kỳ lạ"

Chồng tôi chạy sang nhà hàng xóm, tôi nghĩ chắc anh muốn can ngăn. Nhưng khi tới nơi tôi bàng hoàng khi thấy hành động của chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự chuyện eva hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc