Dù đau khổ vì điều đó nhưng anh không ngờ khi màn kịch này được 'hạ màn' và người phát hiện ra là mẹ của anh.

Chung làm công nhân xây dựng và sống cùng người mẹ già. Vì nhà khá khó khăn nên mãi tới 27 tuổi Chung vẫn không lấy được vợ. Lần nào đưa người yêu về tới nhà, nhìn thấy căn nhà ọp ẹp thì các cô ấy cũng chạy mất dép. Thương con trai, cuối năm đó bà Tiền mẹ Chung đã cất công vào tận trong Nam nói khó với người em trai cho bà vay ít tiền về cất lại cái nhà cho con có vợ. Cậu em thương tình gửi tiền ra cho chị và cháu xây căn nhà cấp 4, sau đó cũng không đòi lại nữa. Nhà xây được 1 năm thì Chung có người yêu mới tên Hạnh. Hạnh bề ngoài cũng không có gì nổi bật, làm công nhân may, thực tế nhà cô còn nghèo hơn cả nhà Chung. Nhưng Hạnh là cô gái đầu tiên không chê gia cảnh của Chung và đã đồng ý về làm vợ anh. Chung sung sướng vô cùng vì cuối cùng mình cũng có vợ. Sau đám cưới, Chung chăm bẵm vợ vô cùng, thậm chí có miếng ăn ngon anh gắp phần vợ chứ không hề gắp cho mẹ.

Thấy chồng chiều chuộng mình như cục vàng thì Hạnh bắt đầu coi mẹ chồng không ra gì. Cưới nhau 2 tháng cô giục chồng ăn riêng: “ Vợ chồng mình phải làm rồi để dành tiền cho lúc chửa đẻ nuôi con chứ, giờ lại nuôi thêm mẹ thì tiền đâu cho đủ. Mẹ vẫn còn tự kiếm cái ăn được thì để mẹ tự đi kiếm, mình nuôi mẹ mẹ lại ỉ lại đấy”. Ảnh minh họa: Internet Nghe vợ nói thế Chung bảo mẹ xin ăn riêng luôn. Hạnh có bầu Chung mua chân giò cá chép về tẩm bổ cho vợ trong khi mẹ anh ở nhà ngoài bữa cơm chỉ có bát cơm trắng với mấy quả cà muối. Hàng ngày bà Tiền phải ngày ngày xuống sông mò con cua con hến về nấu ăn. Ai nhìn bà Tiền lưng còng lọ mọ ngoài sông thì cũng ái ngại và thương bà.

Hạnh bầu thấy người mệt nên cô uốn éo bảo chồng đi làm còn mình xin nghỉ để dưỡng thai. Chung cũng đồng ý luôn. Ở nhà Hạnh chẳng làm gì, chỉ ăn rồi lại lang thang hàng xóm chơi, bát đũa ăn xong không rửa ngay mà vất luôn ra chậu, ngâm từ sáng tới chiều chờ chồng về rửa. Hôm ấy gần tới ngày giỗ chồng, bà Hạnh quét dọn bàn thờ và mang ảnh ông xuống lau chùi. Vì bà vừa rướn người vừa quét dọn nên tàn hương lại vô tình thấy mảnh giấy xét nghiệm thai nhi, thông tin lại hoàn toàn không đúng với con bà. Gọi con dâu nói chuyện, nào ngờ cô sưng xỉa khiến mẹ chồng nổi nóng, giận dữ. Chẳng cần biết đầu đuôi ra sao, cũng chẳng hỏi thêm mẹ câu nào, Chung bênh vợ lao vào kéo mạnh mẹ ra khiến bà lảo đảo ngã nhào xuống bậc thềm. Chưa dừng ở đó, thấy mẹ nằm sõng soài ở cửa Chung không ra dựng bà dậy mà còn lớn tiếng ném quần áo của bà ra ngoài sân rồi đuổi mẹ đi. Nhục nhã ê chề, bà Tiền chỉ nói một câu với con trai. Chung ngớ người, hóa ra không phải tự nhiên mà mẹ anh cầm gậy đe đ.ánh v.ợ, anh đã không hề biết tới điều này mà một mực bênh vợ cầu mong bà tha tội cho đứa con bất hiếu là mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-me-cam-gay-lao-vao-anh-vo-mang-thai-chong-toan-can-ngan-nhung-khi-oc-uoc-to-giay-trong-tay-anh-sung-so-truoc-su-that-548700.html