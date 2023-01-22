Dù thế nào ông vẫn thấy lo lắng lắm, ông kiên quyết lần này sẽ khiến cả hai phải từ bỏ mối quan hệ bất hợp lý ấy, nghĩ sao làm vậy, ông đã đến...
- Vợ lôi chồng tuột xuống ngay khi đang thay quần áo rồi nhắn cho bồ với lời cảnh cáo, nào ngờ tiếng chuông ấy vang lên ngay dưới gầm giường, cô điếng người vì tiểu tam chui nhủi
- Sau đêm say nồng ấy, tôi điên cuồng bỏ lại 500 ngàn trên giường để thử lòng, nào ngờ nghe rõ cuộc điện thoại, tôi nhận lại phản ứng cay đắng sau vài phút thăng hoa
Từ ngày con gái lấy được chồng, xóm giềng cứ bảo nhà ông Hùng sướng vì có anh con rể vừa to cao, đẹp trai lại giàu có. Nhưng ông Hùng cứ thể dài vì sợ có ngày con gái mình bị cắm sừng, ông bảo:
- Tôi xem phim thấy ở thành phố toàn chuyện trai gái ngoại tình sợ lắm, lỡ thằng Hùng sau này nó cũng hư tính thì con gái của tôi nó khổ.
- Ông cứ hay lo xa, cái Trinh nhà mình nó xinh đẹp, giỏi giang lại chiều chồng. Nó có kém cạnh gì gái thành phố đâu. Ông vui vẻ cho con nó đi lấy chồng, tôi tin nó có con mắt chọn người mà.
- Hi vọng là vậy, nhà mình được mỗi cô con gái, chỉ mong nó hạnh phúc thì vợ chồng mình cũng được vui lấy.
- Tôi cũng mong thế.
Từ ngày về làm dâu nhà người, Trinh được nhà chồng quan tâm chồng cũng rất chiều chuộng. Cưới được hai tháng cô được ra ở riêng trong căn nhà 4 tầng khang trang. Cuộc sống của cô khiến bạn bè ghen tỵ, mỗi lúc nghe con gái kể chuyện ông Hùng cũng vui lây, nhưng tối đến cứ hễ xem phim là lòng ông lại thấp thỏm. Từ bé ông chiều Trinh vô cùng nên nếu con gái ông bị tổn thương thì ông còn đau gấp vạn lần cô.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi ông Hùng lại lên Hà Nội ở chơi với con gái ít ngày. Ông để ý con rể hay đi tiếp khách về muộn thỉnh thoảng lại ra ban công gọi điện cười cười nói nói nên ông nghi ngờ lắm. Ông bảo với con gái thì Trinh cứ bênh chồng:
- Bố ơi, bố đa nghi thôi anh ấy làm bên kinh doanh thì đi tiếp khách nói chuyện với khách hàng là chuyện bình thường mà bố. Ở thành phố ai cũng bận rộn vậy hết, bố đừng nghĩ lung tung nữa, chẳng phải con gái bố rất hạnh phúc hay sao?
- Con mà chủ quan mất chồng có ngày đấy.
- Hì hì con gái bố lớn rồi con biết nên làm gì mà.
Cưới nhau 1 năm thấy con gái chưa nghĩ gì đến chuyện bầu bí suốt ngày lo công việc. Hôm đó nhân tiện lên Hà Nội đi đám cưới, ông Hùng liền ghé qua nhà Trinh chơi, thấy nhà đóng cửa ông gọi cho con gái:
- Con gái ơi bố lên chơi, con đang đi làm hả?
- Dạ vâng bố, con đi công tác cuối tuần mới về, anh Hùng cũng đi công tác nhưng mai anh ấy về rồi. Bố có chìa khóa mà, cứ mở cửa vào chơi, tối rủ bạn bè đi ăn rồi mai chồng con về nha bố.
- Ừ bố biết rồi, bố vào ngủ 1 đêm sáng mai bố về sớm không mẹ con mong.
- Dạ có gì bố gọi cho anh Hùng giúp con nhé, con lên máy bay rồi, không dùng điện thoại nữa.
- Ok, con đi mạnh khỏe nhé.
- Dạ.
Ông Hùng mở cửa sau vào nhà, ông dọn dẹp giúp con gái rồi định đi tắm. Nhưng đúng lúc đó ông nghe tiếng phụ nữ cười nói. Ông nghĩ bụng có khi con rể đưa gái về nhà ngủ nên bèn tìm chỗ trốn. Loay hoay mãi ông mới vào được gầm giường. Lúc này ông Hùng còn nghĩ:
- May mà mình còn chưa gọi cho nó, phen này tôi sẽ lật tẩy bộ mặt của anh con rể à?
Họ vào phòng ngủ, tim ông Hùng đập thình thịch như sắp rơi ra, máu dồn lên nào đến đỉnh điểm:
- Khoan, để em cởi váy đã...
Nghe họ nói ông Hùng nổi hết da gà, nhưng vì có cả tiếng hát điện thoại của con rể vang lên nên ông nghe không rõ. Họ lao lên giường ân ái, khó khăn lắm ông Hùng mới chui ra khỏi gầm giường. Đúng lúc ông định giật phăng chăn lên thì thấy cái chân con rể đầy lông trông rất kinh dị lòi ra phía ngoài. Ông nghĩ bụng:
- Ngày trước nó đến nhà mình mặc quần ngố làm gì có lông nhiều thế này nhỉ? Nhưng đây không phải là nó thì là ai phen này nó chết với mình.
Nhưng nghĩ đến con gái mình bị phản bội ôm vẫn lấy hết sức lực và sự tức giận kéo giật chăn ra, 3 người 6 con mắt nhìn nhau ú ớ:
- Ơ ông… ông thông gia.
- Ông… thế này là sao? Con rể đâu, sao ông lại….
Lúc này bố của Hùng kéo chăn che chỗ nhạy cảm lại, cô bồ đáng tuổi con tuổi cháu của 2 ông cũng xấu hổ trùm kín chăn:
- Thôi ông mặc đồ vào đi, tôi xin phép.
Ông Hùng ra ngoài vẫn chưa hoàn hồn, thì ra người đàn ông ngoại tình không phải là con rể mà là ông thông gia. Ông Hùng lắc đầu ngán ngẩm:
- Lỡ bố nào con nấy thì nguy.
Đứng trước mặt bố Trinh, bố Hùng gãi đầu muối mặt xin được giữ bí mật đừng để con trai và con dâu biết chuyện, chuyện cặp kè với cô gái trẻ chỉ là nhất thời chứ từ khi mẹ Hùng mất, ông không có ý định đi bước nữa chỉ ở vậy nuôi con nhưng không hiểu sao khi gặp cô gái trẻ này lại nảy sinh tình cảm. Hôm nay biết vợ chồng con trai đều đi công tác nên ông mới đưa cô gái đó về đây chứ không dám đưa về nhà mình vì ở nhà có đứa cháu họ lên ôn thi đại học. Ông Hùng gật gù rồi xin phép về quê, suốt quãng đường nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy ông vừa đỏ mặt xấu hổ vừa rùng mình. Ông không biết sau này sẽ đối mặt với thông gia thế nào nữa.