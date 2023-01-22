Lúc này cô vợ sề khuôn mặt đanh thép, nhìn thẳng chồng mình mà nói sắc ngọt: “Bạn khỏe rồi thì thôi lên xe em đưa về, con em gửi bà nội rồi. anh về còn đi đón con. “

Chồng Thư vốn là người đa tình trăng hoa, bản thân cô cũng biết rõ điều đó nhưng chính vì lời hứa hẹn của Khải nên cô tin mình có thể thay đổi được anh.

Trước đây khi còn chưa lập gia đình sinh con, Thư vốn là một người phụ nữ xinh đẹp có tiếng,. Thời sinh viên biết bao nhiêu chàng tình nguyện trồng cây si mà cô chẳng thèm đoái hoài. Rồi ngày ra trường đi làm cô gặp và quen Khải chồng cô bây giờ, cả hai nhanh chóng kết hôn khi cái thai được 4 tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đúng là không tha một ai, đặc biệt là với phụ nữ nó tàn phá nhan sắc đến kinh hồn. Từ một người có vóc dáng cao ráo, vòng eo con kiến như Thư vậy mà bây giờ sau 9 năm trôi qua với 4 lần sinh nở. Nhiều khi ngắm mình trong gương Thư không dám tin đó là mình.

Nhiều đêm nằm trăn trở cô có suy nghĩ chồng mình vốn hay gái gú, trước bản thân mình xinh đẹp nên còn giữ được chồng, bây giờ mình xuống sắc liệu chồng có đi gái. Cô cứ có cái suy nghĩ như thế dù chồng đang nằm cạnh bên. Rồi tất bật với chuyện lo cho gia đình, suốt ngày loanh quanh với bỉm, sửa..khiến cô càng không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình hơn. Chồng cô có bàn bạc là cô ở nhà chăm gia đình, còn anh lo việc nuối sống gia đình.

Bản thân vốn xưa nay tự lập khi nghe chồng đề nghị như thế cô cũng hơi chạnh lòng nhưng nghĩ tới cảnh tất bật tối chưa kịp ngủ đã sáng dậy đàn con nhí nhéo..thế là cô nghe chồng ở nhà thật.

Thế rồi cái điều mà xưa nay người ta vẫn nói, chồng ăn diện đi làm còn vợ ở nhà chẳng khác gì mấy bà bán rau ngoại chợ. Bây giờ trông Thư đứng cạnh chồng mình không khác gì đôi đũa lệch. Nhiều lúc đang nằm cạnh nhau, Khải nhìn Thư một lượt rồi chẹp miệng:

- Bây giờ nhìn em anh chẳng còn cảm xúc gì, sao em càng ngày càng xấu tệ thế.

- Thế anh thử sinh 4 đứa như tôi xem có sề ra không.

Dù là trả treo được với chồng nhưng trong lòng cô thấy tủi thân ghê gớm khi mà mình đã hi sinh tất cả vì chồng con nhưng kết quả nhận lại là những câu chê bai của chồng. Rồi Thư suy nghĩ và bắt đầu đổi mới mình để cho chồng vui hơn, trên hết cô lo sợ chồng sẽ bồ bịch bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng cứ mỗi lần hai vợ chồng đang định vui vẻ tý thì con khóc, hết đòi sữa rồi thay tã..đến mức Thư làm xong thì Khải lăn ra ngủ vì chán mất rồi. Rồi bất chợt cô nhớ ra từ lúc sinh đứa tứ 4 đến bây giờ là được 7 tháng rồi mà hai vợ chồng cô không có l.àm c.huyện ấ.y. Thư nảy sinh nghĩ ngờ vì trước đây Khải vốn có như cầu trong chuyện đó rất cao, kể cả lúc mang bầu nhiều khi anh cũng gợi ý cho vợ về việc mình muốn. Vậy mà cả một quãng thời gian dài như vậy anh vẫn chịu dựng được.

Nhiều lần cô định gặng hỏi nhưng lại thôi, cô nghĩ nếu có việc chồng cô vui vẻ bên ngoài thì nói ra chỉ có rút dây động rừng. Vậy rồi cả đêm hôm đó trong khi Khải ngủ say như c.hết, Thư ngồi vạch ra kế hoạch thu xếp để điều tra chồng mình một phen.

Sáng sớm khi Khải vừa bước chân ra khỏi nhà thì ngay lập tức Thư bắt taxi gửi cháu cho bà nội đề theo dõi chồng. Quả đúng sau một thời gian dài không đi làm cô cảm tưởng như mình bị lạc hậu khỏi xã hội này. Đang mải nghĩ ngợi lung tung về chuyện đường xá thì chợt cô như hốt hoảng vì trông ái đó giống chồng cô đang ôm eo một cô gái chân dài váy ngắn, cả hai cười nói vui vẻ rất thân mật.

Lại tới gần thì đúng là chồng mình, không thể sai được. Khi đi qua văn phòng làm việc của chồng cô còn nghe thấy nhân viên xì xào về chuyện cô thứ ký trẻ cặp bồ với chồng tôi để thắng chức. Ngay lúc đó Thư như c.hết sững không tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Một người như cô không bao giờ dám nghĩ chồng cả gan mèo mỡ gà đồng bên ngoài.

Tối hôm đó dù trong lòng tức giận khi thấy vẻ mặt hứng khởi của Khải khi vừa vui vẻ với bồ ngoài Thư vẫn cố kìm nén để mọi chuyện không tệ hơn. Bản thân cô vốn là phụ nữ hiện đại, nên cô biết nếu lựa chọn hình thức đanh ghen thì thật sự nó phản tác dụng ngay lập tức. Nên Thư đã vạch sẵn kế hoạch. Đợi chồng ngủ cô lục điện thoại xem số điện thoại và địa chỉ nhà cô ta để dạy cho cô ta một bài học nhớ đời.

Có nằm mơ Khải cũng không nghĩ được cô vợ sồ sề của mình có thời gian để theo dõi mình ăn vụng. Thế rồi Thư được biết cô nhân tình của chồng cũng khá ngon nghẻ khi mà có tận mấy căn nhà mặt phố đang cho thuê. Nổi hứng cô nghĩ ra một kế hoạch khiến chồng và ả ta phải xẩu hổ không dám ngẩng mặt lên.

Hôm đó Khải nói anh đi thăm bạn ốm nặng nằm ở viện nhưng Thư biết tỏng anh ta đến nhà nhân tình vì trước đó cô đã đọc được tin nhắn của hai người xấu xa đó. Cô ăn mặc đẹp, trang điểm..làm cái việc mà đã lâu lắm rồi cô bỏ quên. Gửi con cho bà trông Thư bắt taxi đến nhà nhân tình với lý do thuê nhà.

Vừa bấm chuông mở cửa, ẳ nhân tình mặc bước ra mà không hề biết cô chính là vợ của Khải:

- Cho hỏi có phải cô đang muốn cho thuê căn phòng đối diện không.Tôi cần phòng rộng một tý vì tôi sống cùng chồng và 4 đứa con.

Thư vừa dứt lời thì ả nhân tình kêu Khải một cách ngọt xớt. Vậy nhưng vừa bước ra với khuôn mặt hí hửng Khải đã phải xị mặt khi nhìn thấy Thư đứng trước của, anh lắp bắp không nói thành câu.

Thương nhìn chồng một lượt rồi lại nhìn ạ nhân tình rồi nhẹ nhàng hỏi

- Bạn anh ốm nằm viện mà anh nói đây à? Vừa mới khỏi bệnh hay sao anh.

- Em em…nghe anh giải thích đã.

Lúc này Thư nói với khuôn mặt đanh thép, nhìn thẳng chồng mình mà nói sắc ngọt:

- Bạn khỏe rồi thì thôi lên xe em đưa về, con em gửi bà nội rồi. Về mình còn đi đón con.

Cô nhân tình im lặng, cúi gầm mặt không dám thốt lên nửa lời. Còn Khải sợ quá vội chạy vào vơ vội quần áo rồi lẽo đẽo bước ra. Xong rồi Thư còn nhẹ nhàng mà mà tuyên bố

- Lần sau em có bị ốm thì đừng nhờ chồng chị chăm sóc nhé, anh ấy còn có con nhỏ ở nhà nữa.

Nói rồi cô quay sang chồng ” về anh ” khiến Khải hú hồn bạt vía. Có lẽ từ bài học hôm nay anh sẽ có cái nhìn khác hơn về người vợ sề mà lâu nay anh vẫn nghĩ có thể qua mặt thích làm gì là làm.