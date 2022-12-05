Sau đám cưới hạnh phúc của anh chị tôi mệt mỏi chuẩn bị về phòng ngủ nhưng khi đi ngang qua phòng tân hôn thấy cánh cửa hé mở, trong phòng lại có tiếng khóc nho nhỏ, tò mò tôi ghé mắt coi. Thế nhưng tôi thật sự sốc khi nhìn thấy cảnh đêm tân hôn của anh chị không đẹp như tình yêu của họ.

Sau vài lần tiếp xúc tôi thấy chị dâu tương lai hiền lành và rất tốt tính. Chị ấy đúng là một cô gái quá hoàn hảo, không những xinh đẹp con nhà giàu mà tính nết cũng rất đáng để tôi học hỏi. Thảo nào anh trai tôi nâng chị như nâng trứng vậy.

Khi chỉ còn hai chị em, tôi đã hỏi chị xem có chuyện gì xảy ra. Trong tiếng khóc nấc lên chị dâu kể lại sự việc. Thì ra trước khi chị dâu đến với anh trai tôi đã yêu một người đàn ông khác, chị ấy đã phải nạo hút thai.

Anh trai nằm trên ghế sô pha còn chị dâu thì quỳ bên cạnh khóc tức tưởi. Trong tiếng khóc tôi cũng đoán được mâu thuẫn của hai người. Lúc sau cánh cửa bật mở, anh trai tôi cầm áo khoác ra khỏi phòng rồi xuống nhà lấy xe đi luôn.

Vì quá yêu và tin anh trai tôi nên chị ấy đã thật thà thú nhận bí mật này với anh ấy ngay trong đêm tân hôn. Thế nhưng sự thật thà của chị lại phải trả cái giá quá đắt khi đặt niềm tin nhầm người.

Tôi trách chị ấy sao không chôn bí mật này vĩnh viễn trong lòng và sống với hiện tại yên ổn. Thế nhưng chị dâu bảo cũng định giấu nhưng khi hai người chuẩn bị hành sự, thì đột nhiên anh trai nói là anh ấy đã từng quan hệ với một người con gái khác và cô ta đã từng phải phá thai.

Chị dâu bảo nhìn khuôn mặt của anh trai tôi lúc đó rất đau khổ khi mất đi đứa con đó, chị dâu thấy vậy cũng buột miệng nói về quá khứ tội lỗi của mình. Thật không ngờ anh trai quay ngoắt 360 độ, nói là cố tình nói dối để thử lòng của vợ, thật không ngờ lại phát hiện bí mật động trời của chị dâu.

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Nghe đến đây tôi sốc thực sự, không biết anh trai tôi nghĩ gì mà lại mang tình huống ấy đi thử vợ nữa. Mà chị dâu cũng thật thà quá, chỉ với chút đau khổ của anh trai mà đã phơi bày hết quá khứ của mình ra. Tôi thật sự không hiểu nổi tình yêu của hai anh chị là gì nữa.

Tôi không khinh thường quá khứ của chị dâu, mà thấy thương chị khi bị rơi vào cái bẫy của anh trai quá dễ dàng mà không biết thoát ra thế nào.

Mấy hôm nay anh trai không về nhà, nghe đâu anh đang ăn nhờ ở đậu nhà người bạn, anh bảo chán ghét chị dâu nên không muốn nhìn mặt nữa.

Tôi rất muốn anh trai rộng lượng bỏ qua quá khứ cho chị dâu nhưng thật sự không biết phải nói thế nào để cho anh hiểu đây? Mọi người giúp tôi với.