Thấy chồng nhắn cho cô bồ bé bỏng 'Anh ly thân rồi', vợ chẳng làm ầm ĩ mà âm thầm lập mưu 'đánh úp' khiến anh ta tự chạy về

Tâm sự 26/11/2022 23:30

Sau chuyến trăng mật lần 2, quả thật H. đã chính thức cắt được cái đuôi của kẻ thứ ba. Cô lén đọc tin nhắn của chồng.

Phát hiện chồng ngoại tình chị em sẽ làm gì đầu tiên? Khóc lóc cứu vãn tình thế, ghen tuông ầm ĩ cho hả giận hay ngấm ngầm gặp kẻ thứ ba để dằn mặt? Nếu khóc lóc yếu ớt, chắc chắn chồng sẽ được thể làm hơn. Nếu làm ầm ĩ chốn đông người, chồng sai thật đấy, nhưng anh ta xấu mặt rồi cũng không ôm cái nhục về sống hạnh phúc bên vợ đâu. Bí quyết của cô vợ cao tay tên N. chia sẻ rất đáng để học hỏi.

"Chồng em có bồ. Quá đáng hơn, lão vẫn luôn là người chồng tốt, lương đưa 2/3 cho vợ, đi làm về đúng giờ, biết giúp vợ việc nhà, 'chuyện ấy' sung sức. Vậy mà, lão nhắn tin cho con kia: 'Đã nói anh ly thân rồi, chuyện cũ đừng nhắc nữa'. Em nghe mà máu nóng bốc lên não luôn.

Em cũng định làm tưng bừng một phen rồi ra sao thì ra đấy, nhưng nghĩ lại con em mới 3 tuổi. Đọc kỹ tin nhắn thì bọn họ đang yêu đương như mới lớn, hẹn hò lén lút ở văn phòng, con kia là thực tập sinh, ngây thơ vô số tội. Nó được chồng em hứa hẹn bỏ vợ, chỉ còn vài tháng nữa là xong thủ tục ly hôn nên mơ tưởng làm vợ danh chính ngôn thuận".

Thấy chồng nhắn cho cô bồ bé bỏng 'Anh ly thân rồi', vợ chẳng làm ầm ĩ mà âm thầm lập mưu 'đánh úp' khiến anh ta tự chạy về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiếm ai bình tĩnh được như H., khóc một trận đã đời, rồi ngồi vạch ra kế hoạch "yêu lại từ đầu", quyết làm cho chồng thấy mặt xấu của cô bồ trẻ kia, thấy được sự hấp dẫn của vợ.

H. nhắn tin rủ chồng đi xem phim. Chắc đang cãi nhau với cô bồ kia nên chồng H. không ngại ngần đồng ý ngay. Tối đến, H. đã chuẩn bị bộ váy sexy, khoe bờ vai đẹp mà lúc yêu lão chồng vẫn mê nhất. Hai vợ chồng đi xem phim về, cô nũng nịu lao vào chồng gạ gẫm. Thằng bé con thì đã gửi sang ngoại từ chiều, nhà chẳng còn ai quấy rầy.

Tối hôm ấy, H. vắt kiệt sức chồng tới mức anh ta kêu lên: "Em bị lên đồng à, sao thèm khát chồng đến mức ấy". H. cũng ỡm ờ thú nhận dạo này chồng thờ ơ chuyện chăn gối, cô thèm lắm, nhiều lúc nghĩ dại có gã nào gạ gẫm không biết có bị thu hút không. Cô cố tình rơm rớm nước mắt cho chồng chột dạ: "Đàn ông mà, nghe vậy thì nổi cơn ghen ngay. Cơm nguội nhà mình là sơn hào hải vị nhà hàng xóm. Em nói xong mà thấy mặt chồng em biến sắc. Em phải vỗ về ngay lập tức".

Từ hôm ấy, ngày nào H. cũng nhắn tin quan tâm, rủ chồng đổi gió suốt. Cô từ bỏ hết xấu hổ, rủ chồng đi nhà nghỉ, rồi còn học mấy chiêu phòng the mới. Đầu tư hơn, H. rút sổ tiết kiệm đặt vé đi Hàn Quốc 1 tuần. Chụp cả vé đăng lên facebook, tag chồng vào "kỳ nghỉ lãng mạn". Đầu tiên chồng H. không chịu đi, nhưng cô cứ bình thản bảo tùy anh sắp xếp, thế nào cô cũng theo, chỉ tiếc 50 triệu tiền đã bỏ ra.

Nhìn chồng mặt nặng mày nhẹ, bỏ ra ban công hút thuốc suốt cả tiếng, N. biết kế hoạch của mình bắt đầu có hiệu quả. Kẻ thứ ba vắt mũi chưa sạch sao đủ trình đấu với cô! Chắc chắn cô ta phát điên vì anh người yêu đâu có sống cuộc sống hôn nhân ngục tù, cũng chẳng có vụ ly thân nào hết. Anh ả cãi nhau, N. cứ ngây thơ hưởng lợi thôi.

"Hàn Quốc là nơi chúng em hưởng trăng mật. Em khéo léo nhắc chồng nhớ lại kỷ niệm xưa. Trong 1 tuần ấy, dù đôi lúc lão căng thẳng nhắn tin, mặt cau lại, em vờ như không quan tâm. Em cứ tỉ tê bàn kế hoạch tương lai.

Em còn thủ thỉ: 'Dù sau này anh có yêu ai khác cũng đừng lừa dối em nhé. Cứ nói ra, em sẽ để anh vui vẻ ra đi. Bây giờ có chồng ở bên, cuộc sống vất vả mấy em cũng chịu được'. Lão nghe đến đâu gật gù đến đấy. Được tâng tận mây xanh, lão nào chả sướng".

Thấy chồng nhắn cho cô bồ bé bỏng 'Anh ly thân rồi', vợ chẳng làm ầm ĩ mà âm thầm lập mưu 'đánh úp' khiến anh ta tự chạy về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau chuyến trăng mật lần 2, quả thật H. đã chính thức cắt được cái đuôi của kẻ thứ ba. Cô lén đọc tin nhắn của chồng. Cô ả kia điên loạn gửi lại những hình ảnh tình tứ mà H. đăng facebook, dằn vặt chồng H. bằng những câu ghen tuông của bọn trẻ ranh mới biết yêu. Cô ta còn đòi tự tử, đòi tung hê tất cả để chồng H. xấu hổ ở công ty.

Chồng H. nổi điên thách thức, cãi nhau ỏm tỏi, toàn những câu thô nhất, bạc nhất lão đều tung ra cả. Cuối cùng, câu chốt mới làm H. mãn nguyện: "Từ nay chúng ta chấm dứt đi. Bao giờ em lấy chồng rồi em sẽ hiểu, đừng có thách thức đàn ông. Càng lúc anh càng thấy vợ anh đúng là người phụ nữ tuyệt vời. Em còn thua xa cô ấy".

Thế đấy, đối với đàn ông, mềm nắn rắn buông, muốn giữ thì bạn phải nhẹ nhàng và khôn khéo. Muốn đuổi anh ta đi thì dễ lắm, kẻ thứ ba ở đâu cũng có, nhưng cô vợ cao tay khiến chồng tình nguyện quay về như H. thì đúng là của hiếm.

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