Thấy chồng đi làm về khuya mà không vào phòng ngủ ngay tôi nghi ngờ có điều mờ ám, đến khi thấy đoạn tin nhắn tôi gục ngã tại chỗ  

Tâm sự 08/05/2024 12:43

Từ người khó tính, bỗng dưng mềm mỏng, yêu đời… Đối xử với vợ con rất tốt, chăm chỉ làm việc nhà. Chồng cũng rất chăm chỉ trong công việc, khiến tôi bất ngờ.

Trước khi cưới, tôi và chồng yêu nhau tròn một năm thì đi đến hôn nhân. Tình yêu của chúng tôi cũng hết sức bình dị, không quá lãng mạn và cũng không hề khô khan.

Tôi và anh ấy có nhiều điểm tương đồng, cả hai dù không phải mối tình đầu của nhau, nhưng đồng cảm về nhiều thứ. Được gia đình đôi bên ủng hộ, chúng tôi đã có một đám cưới đầy đủ, đàng hoàng và phấn khởi.

Khi yêu có thể thắm thiết, nhung nhớ về nhau, nhưng cưới rồi tình cảm cứ phai nhạt dần. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có nên duy trì hôn nhân mà vợ chồng thờ ơ với nhau, sống bên nhau như người dưng.

Buồn chuyện của chồng, tôi dành mọi yêu thương cho con, lấy đó làm điểm tựa tinh thần để nỗi lực mỗi ngày.

Thấy chồng đi làm về khuya mà không vào phòng ngủ ngay tôi nghi ngờ có điều mờ ám, đến khi thấy đoạn tin nhắn tôi gục ngã tại chỗ   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai vợ chồng duy trì lối sống việc ai nấy làm, không can thiệp vào chuyện của nhau. Mỗi lần đi chơi với các bạn, tôi không khỏi chạnh lòng khi các bạn bè, đồng nghiệp của tôi được chồng yêu thương, chiều chuộng. Còn tôi, đúng là có chồng hờ hững cũng như không.

Nhưng mấy tháng qua, chồng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Từ người khó tính, bỗng dưng mềm mỏng, yêu đời… Đối xử với vợ con rất tốt, chăm chỉ làm việc nhà. Chồng cũng rất chăm chỉ trong công việc, khiến tôi bất ngờ.

Dù sao muộn còn hơn không, chồng đã thay đổi, đã quan tâm tới gia đình. Tôi vui lắm, nên hàng ngày chăm sóc chồng con cho thật tốt.

Chỉ có điều, chồng lại rất bận, đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn ở lại công ty vì quá nhiều việc. Thương chồng, không biết phải làm gì để giúp anh ấy, chỉ biết động viên chồng giữ sức khỏe.

Tôi yêu thương, tin tưởng ở chồng là thế, nhưng giữa lúc hạnh phúc lại là lúc nhận cú sốc về chồng.

Chồng hay về khuya, nhưng không ngủ luôn, mà ra phòng khách để dùng điện thoại. Tôi cứ nghĩ đó là công việc, nhưng thực ra chồng tôi đang nhắn tin cho nhân tình bên ngoài của anh ta.

Chính mắt tôi thấy những tin nhắn đầy yêu đương qua lại giữa chồng và bồ của anh ta. Khi đã xác định chồng có người bên ngoài, không khó để tôi có được bằng chứng anh ta gặp bồ thế nào, cả hai đi khách sạn ra sao…

Với chứng cứ không thể chối cãi, chồng tôi đành phải thừa nhận. Nhưng thật bất ngờ, anh ta không hề tỏ ra hối hận mà còn coi đó là chuyện bình thường.

Chồng tôi bao biện: "Giờ có bồ bạn tôi đứa nào cũng có, thậm chí có đứa có hẳn mấy cô bồ. Tôi cũng chỉ cặp kè ít bữa, chán thì lại bỏ. Không làm tổn hại gì đến gia đình, nếu cô không chấp nhận được chuyện này thì cứ việc ly hôn".

Tôi sốc vì biết được sự thật của chồng, đau khổ đến tuyệt vọng vì bị chồng thách thức ly hôn. Cả tuần qua tôi không buồn ăn uống, cả đêm cũng chỉ ngủ được chút ít.

Thấy chồng đi làm về khuya mà không vào phòng ngủ ngay tôi nghi ngờ có điều mờ ám, đến khi thấy đoạn tin nhắn tôi gục ngã tại chỗ   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi khóc rất nhiều, thương bản thân mình, thương con còn nhỏ mà đã chịu cảnh bố mẹ không hạnh phúc. Từ hôm đó đến nay, chồng tôi rất ít khi về nhà, anh ta chỉ về lấy ít đồ cá nhân, chơi với con vài phút rồi lại đi.

Nghĩ đến con, tôi cũng cố bỏ qua cho chồng để gia đình yên ổn. Nhưng mong muốn của tôi đâu có được chồng hiểu, anh ta không mốn chia tay người bên ngoài, còn dọn tới ở với cô ta.

Ly hôn là điều tôi nghĩ đến đầu tiên, nhưng làm thế chỉ khổ con. Tôi phải làm gì để chồng quay trở về với gia đình? Tôi có nên đến gặp ả bồ của chồng để yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không? Hãy cho tôi lời khuyên!

Thấy bật lửa bấy lâu chồng tìm ở nhà cô bạn thân, tôi ngờ ngợ nhận ra điều gì đó nhưng khi thấy tin nhắn tôi gần như sụp đổ

Thấy bật lửa bấy lâu chồng tìm ở nhà cô bạn thân, tôi ngờ ngợ nhận ra điều gì đó nhưng khi thấy tin nhắn tôi gần như sụp đổ

Hôm chủ nhật vừa rồi, trong lần đến chơi nhà cô bạn, tôi thấy trên bàn trang điểm trong phòng ngủ có bao thuốc lá và chiếc bật lửa (có ký hiệu riêng nên dễ nhận biết) của chồng tôi.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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