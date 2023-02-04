'Tắm nhờ' nhà sếp vào nửa đêm, tôi giật mình bởi thứ mềm mại kề sát lưng dưới làn nước nóng bỏng cùng lời 'cầu xin' khó có thể kiềm lòng được

Được sếp yêu quý và để mắt đến tất nhiên tôi vô cùng vui mừng. Sếp trả lương cho tôi rất hậu hĩnh, lại đối xử với tôi ôn hòa và tử tế. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi có được cấp trên như anh.

Tôi mới được sếp yêu quý, cất nhắc lên vị trí trợ lý riêng. Sếp bảo cô vợ trẻ của anh rất hay ghen, chỉ cho phép anh tuyển thư ký nam. Khá lâu rồi anh mới tìm được một người ưng ý như tôi. Vừa có ngoại hình sáng, sếp dẫn ra ngoài cũng thuận lợi hơn cho công việc, mà năng lực lại tốt, là người cẩn thận, chăm chỉ thật thà.

Hôm trước tôi và sếp đi tiếp khách về muộn. Anh uống nhiều nên say mềm, tôi lái xe đưa anh về nhà. Sếp quá say không lấy được chìa khóa nên tôi phải bấm chuông cửa. Một lúc sau thì cô vợ trẻ của anh cũng xuất hiện. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Quả thực rất xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, nụ cười duyên dáng, giọng nói ngọt ngào. Sếp tôi năm nay gần 50 tuổi, cô nàng đó chắc chưa đến 30. Vợ sếp mất lâu rồi, hiện tại hai đứa con riêng của sếp cũng đã khôn lớn nên anh mới quyết định tái hôn.

Tôi và vợ sếp cùng nhau đỡ anh vào phòng ngủ. Vì sếp nôn ra người tôi, nên tôi để cô ấy cởi giày, lau mặt, chăm sóc anh còn mình thì mượn nhờ nhà tắm để gột rửa qua người. Cũng may tôi lúc nào cũng mang theo một bộ quần áo sạch. Bệnh nghề nghiệp mà, thường xuyên phải tham gia tiệc tùng uống rượu, rất nhiều lúc vì sự cố mà quần áo bị bẩn.

Tôi vừa gột sạch người, đang định mặc quần áo sạch vào rồi về nhà nghỉ ngơi, thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật mở. Thú thật tôi là đàn ông nên cũng không có thói quen cảnh giác, quên mất không chốt cửa nhà tắm.

Khi tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã có một vòng tay ấm nóng ôm chặt lấy mình. Cả người tôi run lên vì hơi ấm và sự mềm mại truyền đến từ phía sau lưng. Mùi hương thơm ngát từ cơ thể của một người phụ nữ trẻ khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa.

“Đừng từ chối em… Anh ấy ngủ say lắm rồi không thể biết được đâu ở lại với em một lúc rồi hãy về nhé…”, giọng nói ngọt ngào nũng nịu từ phía sau vang lên, đúng là giọng nói của vợ sếp.

Tôi quay người lại túm lấy tay cô ta đẩy ra. Đang định quát cô ta mấy câu sao lại trơ trẽn đến thế thì đập vào mắt tôi là một khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp, cùng với sự chờ mong dâng hiến. Tôi đờ đẫn đến không thể nói được gì nữa. Tôi chỉ là một người đàn ông rất đỗi bình thường, đang tuổi khỏe mạnh sung sức. Cũng gần một năm nay tôi không có bạn gái vì còn mải mê lo cho sự nghiệp.

“Em nghe anh ấy khen anh nhiều lắm, cũng rất tin tưởng anh. Chỉ cần mình thật kín kẽ thì anh ấy không biết được đâu. Chúng ta có nhiều cơ hội để ở bên nhau mà. Thú thật với anh là anh ấy có tuổi rồi, phong độ giảm sút, em cô đơn lắm, phải chịu thiệt thòi rất nhiều… Anh có mất gì đâu đúng không?... Thậm chí em còn nói tốt thêm cho anh nữa mà…”.

Ảnh minh họa: Internet

Những lời nói từ cô vợ trẻ của sếp rơi vào tai tôi chẳng khác gì lời thần chú ma mị khiến tôi không thể cưỡng lại được. Và tôi đã đánh mất lý trí ôm chầm lấy cô ta hôn ngấu nghiến. Cho đến khi bàn tay cô ta động vào phần nhạy cảm của mình thì tôi mới giật mình đẩy ra. Tôi điên thật rồi. Chỉ vì dục vọng mà tôi suýt phạm phải sai lầm to lớn. Nếu sếp phát hiện ra thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Thậm chí tôi chỉ còn nước về quê làm ruộng, bởi chắc chắn sếp sẽ trả thù tôi đến nơi đến chốn.

Hôm đó tôi rời khỏi nhà sếp như chạy trốn. Lý trí mách bảo tôi rằng đừng bao giờ gặp lại người phụ nữ đó nữa nhưng không hiểu sao nhiều lúc tôi vẫn không tự chủ được mà nhớ tới cô ta. Quả thực cô ta là một người phụ nữ có sức hấp dẫn chết người. Những lời thủ thỉ dụ dỗ của cô ta lại vang lên bên tai. Chỉ cần chúng tôi thật cẩn thận thì sếp sẽ chẳng bao giờ biết được, vì anh rất tin tưởng vợ đồng thời cũng tin tưởng tôi. Thậm chí qua lại với vợ sếp, cô ta còn nói tốt cho tôi, sẽ càng giúp ích cho sự nghiệp. Tôi có nên làm liều?