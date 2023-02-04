Sau khi gặp lại bạn gái cũ cách đây không lâu, tôi liên tục nhớ lại những kỷ niệm đẹp bên em. Điều khiến tôi còn bất ngờ hơn cả chính là em chủ động muốn "ôn lại chuyện cũ" cùng tôi.

Tôi năm nay 35 tuổi, đã có vợ và 2 đứa con xinh xắn. Vợ chồng tôi có cuộc sống tạm ổn, tuy không giàu có nhưng cũng khá giả, vợ chồng con cái ấm êm, thuận hòa. Thực ra người vợ mà tôi cưới bây giờ không phải là người tôi yêu đầu tiên. Trước đây, tôi có yêu một cô gái khác gần 6 năm trời nhưng rồi sau đó gia đình cô ấy ngăn cảm vì thế mà chúng tôi chia tay. Phải mất đến 2 năm sau tôi mới gặp gỡ và yêu vợ tôi bây giờ. So với người yêu đầu, vợ tôi không xinh bằng nhưng cô ấy cũng rất đảm đang, khéo léo và được lòng mọi người. Bao năm qua tôi hài lòng với cuộc sống hôn nhân và không cảm thấy bất mãn điều gì cả. Tôi cũng chưa từng một lần nhớ tới người tình cũ dù thú thực, trong lòng tôi vẫn có chút tình cảm bởi đó là mối tình đầu quá sâu đậm.

Ảnh minh họa: Internet Thế rồi gần đây, tôi vô tình gặp lại người tình cũ ở giữa đường. Cô ấy vẫn đẹp như vậy nhưng có vẻ buồn. Chúng tôi vào một quán cà phê để nói chuyện. Cô ấy chia sẻ rằng đã ly hôn với chồng, sắp tới cô ấy với con gái có thể sẽ chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó đã khiến tôi nảy sinh lại những tình cảm ngọt ngào năm xưa.

Những tưởng mọi chuyện chỉ như vậy là xong, nào ngờ sau đấy 1 tuần, cô ấy nhắn tin cho tôi nói là muốn hai đứa cùng đi du lịch riêng với nhau khoảng 3 ngày. Đó sẽ là kỉ niệm đáng nhớ cho tình yêu cũ của chúng tôi vì sau đấy có thể cô ấy sẽ chuyển đến sống ở một thành phố khác và mọi chuyện không tái diễn nữa. Cô ấy nói bao năm qua vẫn chỉ yêu tôi và hối hận vì năm xưa đã không cưới tôi mà lại nghe lời bố mẹ nên giờ cô ấy năn nỉ tôi hãy vì cô ấy một lần. Thật lòng tôi băn khoăn vô cùng bởi vì cô ấy làm thức dậy trong tôi những tình cảm xưa cũ. Hơn nữa tôi lại nghĩ sau này cô ấy cũng chuyển đến nơi khác, sẽ không ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình cả. Nhưng làm như thế tôi thấy thương vợ mình. Theo mọi người tôi phải làm gì bây giờ?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-yeu-cu-nhan-tin-ga-gam-em-cuoi-truoc-khi-i-xa-toi-boi-hoi-nho-lai-chuyen-xua-nhung-khong-anh-long-phan-boi-vo-con-552594.html