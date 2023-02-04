'Ôn lại chuyện xưa' với tình cũ lần cuối trước ngày cưới với chồng đại gia, tôi suýt vỡ tim khi anh ta xuất hiện cùng với 'món quà' kinh hoàng

Tâm sự 04/02/2023 23:01

Đáng lẽ tôi không nên gặp người yêu cũ lần cuối trước khi kết hôn như vậy. Nào ai ngờ được anh ta lại phá hỏng hôn lễ của tôi như vậy.

Nhưng anh vẫn yêu tôi và không muốn chia tay. Mặc cho anh khóc lóc, van xin, tôi vẫn phũ phàng bỏ đi với suy nghĩ, ‘đàn bà phải lấy người đàn ông có tiền, chứ không, sau này sống khổ sở biết than ai’. Tôi trách anh không biết lo toan cuộc sống, không cho tôi có được sự giàu sang thì tôi bỏ đi còn kêu than gì. Anh hận tôi nhưng lại không từ bỏ được tôi.

Biết tôi sắp lấy chồng, anh buồn lắm, gọi điện cho tôi kể về những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Anh nói muốn gặp tôi một lần cuối cùng trong đời, để chúng tôi có thể chia tay một cách rõ ràng. Tôi đồng ý vì thương hại anh.

'Ôn lại chuyện xưa' với tình cũ lần cuối trước ngày cưới với chồng đại gia, tôi suýt vỡ tim khi anh ta xuất hiện cùng với 'món quà' kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi không thể ngờ, chính ngày hôm đó, mình đã rơi vào bẫy tình của người đàn ông bỉ ổi. Anh đã cho thuốc mê vào cốc nước của tôi. Khi tôi không biết gì, chính anh đưa tôi vào nhà nghỉ và đã khiến cho tôi mất đi đời con gái chính trong đêm đó.

 

Tỉnh dậy, tôi thấy mình còn nguyên quần áo nhưng tôi biết, anh đã làm gì tôi. Khóc như một kẻ điên, tôi hận anh nhưng tìm mãi không thấy anh đâu. Tôi biết, từ hôm nay, chúng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa. Cũng đơn giản nghĩ, vì anh quá yêu tôi nên mới muốn chiếm đoạt cho bằng được trước khi tôi trở thành vợ của người khác. Tôi uống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp để yên tâm sẽ không để lại hậu quả gì, vui vẻ đi lấy người đàn ông khác.

Chỉ là, tất cả những gì anh dày công dựng nên, tôi đã không ngờ tới. Ngay trong ngày cưới, tôi đang vui vẻ, hạnh phúc bên chồng của mình thì anh xuất hiện. Anh ăn mặc lịch lãm, nhìn giàu có, sang trọng, bước vào cùng với một cô bạn gái. Rồi trong lễ cưới, khi tất cả quan khách đang chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc của chúng tôi, màn hình tivi hiện lên hình ảnh vui vẻ, ân ái của tôi và người đàn ông đã bị che mặt.

Tôi choáng váng, chân tay run rẩy, khuỵu xuống trước mặt bao nhiêu người. Chồng của tôi nhìn tôi khiếp sợ, khinh miệt và cảm thấy xấu hổ, ê chề. Quan khách thì bỏ về hết, vì họ biết, sau chuyện này sẽ chẳng có đám cưới hạnh phúc nào hết.

Bối mẹ anh bẽ mặt với họ hàng, khách khứa, anh xấu hổ với bạn bè, cơ quan. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh. Tôi nhận ra, đây chính là đòn trả thù cay độc của người đàn ông kia đã dành cho tôi vì tội phản bội anh đi lấy chồng giàu. Tại sao tôi lại ngây thơ thế, không nghĩ đến chuyện này?

 

Anh đã biến tôi thành kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ, thành người đàn bà đáng bị ghê tởm ngay trong ngay cưới. Chồng tôi nhìn tôi đầy hận thù, đuổi tôi ra khỏi nhà ngay ngày hôm đó. Tôi không còn mặt mũi nào, cuốn gói bỏ đi và hận đời, hận người.

'Ôn lại chuyện xưa' với tình cũ lần cuối trước ngày cưới với chồng đại gia, tôi suýt vỡ tim khi anh ta xuất hiện cùng với 'món quà' kinh hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mất cả chì lẫn chài, tôi không có được người chồng giàu có, người cũ cũng đã có người mới. Bây giờ, tôi là kẻ bơ vơ, không nơi nương tựa. Tôi không còn mặt mũi nhìn ai vì chuyện ô uế trong ngày hôm đó đã đồn tới tận xã, tận huyện. Tôi phải bỏ đi nơi khác để rửa nhục cho bố mẹ. Chỉ thương ông bà đã già rồi mà còn chịu nỗi đắng cay.

Đúng là quả báo, thật đáng đời cho kẻ tham vàng bỏ ngãi như tôi. Tôi đã thấm rồi chỉ là, cơ hội làm lại cho tôi thật sự quá khó. Chỉ vì một lần gặp lại tình cũ trước ngày cưới mà giờ, cả đời tôi phải ôm hận.

Người yêu cưỡi siêu xe về ra mắt, tôi mừng rơn vì 'săn' đại gia thành công, ngày về gặp bố mẹ anh tôi suýt té ngửa bởi sự thật nghiệt ngã

Người yêu cưỡi siêu xe về ra mắt, tôi mừng rơn vì 'săn' đại gia thành công, ngày về gặp bố mẹ anh tôi suýt té ngửa bởi sự thật nghiệt ngã

Ở tuổi này, bố mẹ tôi liên tục giục con gái mau chóng lấy chồng. Sẵn anh bạn trai có điều kiện, tôi liền đưa về ra mắt để hàng xóm được dịp "lóa mắt".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống