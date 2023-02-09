Cô kế toán trẻ cao mưu kia dựa vào uy tín của anh để sửa hoá đơn, chứng từ rồi tham ô tiền thì ai làm, nấy chịu nên anh yên tâm lo số nợ của mình thôi.

Theo tôi, với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cô kế toán trẻ và 'chiêu độc' khiến giám đốc già sụp bẫy chẳng còn đường lui, thì số tiền anh lợi dụng chức vụ giám đốc của mình làm thâm hụt công quỹ vì bao bồ trẻ đó sẽ không bao giờ có cơ hội để anh lấy lại được từ cô ta.

Do đó tốt nhất anh nên tỉnh táo để tìm cách hoàn trả lại cho công ty càng nhanh chóng, càng êm thấm bao nhiêu càng đỡ ảnh hưởng đến gia đình, đến bản thân bấy nhiêu anh ạ.

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Còn chuyện cô kế toán trẻ cao mưu kia dựa vào uy tín của anh để sửa hoá đơn, chứng từ rồi tham ô tiền thì ai làm, nấy chịu nên anh yên tâm lo số nợ của mình thôi. Anh xem có thể bằng mối quan hệ rộng của mình có thể vay nợ bạn bè, đối tác rồi làm mà trả dần.

Hay bàn với vợ con bán ngôi nhà có giá trị đi để bồi hoàn cho công ty nhằm tránh việc phải ra trước toà nhận án. Chuyện khó đến mấy cũng có cách giải quyết nếu anh biết sai, biết nói lời ân hận với vợ con thì nhất định anh sẽ được tha thứ và giúp đỡ.

Nghị lực, mạnh mẽ lên anh nhé. Mong qua câu chuyện này anh rút cho mình bài học tự răn để có cuộc sống an lành vì thời gian anh nghỉ hưu cũng không còn bao xa nữa.

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