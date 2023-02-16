Tặc lưỡi cưới phải anh người yêu có tính 'đào mỏ' vì lỡ mang bầu, ngày gặp mẹ anh tôi bàng hoàng trước những lời bà nói

Hai năm trước, tôi gặp và quen anh qua sự mai mối của người chị họ. Từ trước đến nay, tôi vốn không phải là người thích sự mai mối, tuy nhiên, sau khi gặp anh, tôi rất ấn tượng và có cảm tình. Chính vì vậy, tôi đã nhận lời yêu anh sau mấy tháng tìm hiểu.

Phải đến khi đặt bút viết lên tờ đăng kí kết hôn, đánh dấu việc chính thức trở thành vợ chồng tôi mới tin được rằng câu chuyện tình của mình lại kì lạ đến như vậy. Có lẽ, nó là một sự may mắn nhưng cũng là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, nhẫn nại của tôi suốt thời gian qua.

Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng cho tới khi tôi bắt đầu nhận ra có những thứ không thể nào chấp nhận được. Anh suốt ngày hỏi vay tiền tôi, khi thì vài trăm, khi thì lên đến tiền triệu. Anh có đủ lí do: lúc thì đang có việc gấp chưa tiện rút tiền, khi thì nợ nhiều quá chưa xoay kịp...

Có thể lí do khiến tôi nhanh chóng có cảm tình với anh là bởi tôi cũng khá nhiều tuổi rồi. Hơn nữa, anh cũng ăn nói dễ nghe, dịu dàng nên tôi thích. Chúng tôi bắt đầu tình yêu này nhanh chóng. Thậm chí chỉ sau có hơn 3 tháng, hai đứa tôi đã "lên giường" cùng nhau.

Ban đầu tôi rất thoải mái, không nghĩ ngợi gì nhưng khi chuyện vay mượn của anh nhiều đến nỗi như cơm bữa thì tôi khó chịu thực sự. Anh hỏi không biết ngại, nhiều lúc tôi có cảm giác anh coi mình như cái ngân hàng, muốn bao nhiêu thì rút. Trong khi đó, anh đi làm, lương không hề thấp, thậm chí tôi nghe nói gia đình anh cũng khá giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi lờ mờ nhận ra thói quen đào mỏ của anh. Dường như anh ta muốn lợi dụng tôi, thấy tôi hiền, dễ chịu nên cứ vay mượn mãi. Đã vậy, hỏi vay thì dễ mà trả tiền thì rất lâu. Những khoản lớn tôi đòi thì anh khất lần phải hàng tháng mới trả. Còn những khoản nhỏ, nhiều cái anh ta quên luôn. Tôi ngại, không dám đòi.

Và rồi số phận đưa đẩy thế nào, tôi gặp lại 2 cô người yêu cũ của anh ta. Nhắc tới anh, họ bĩu môi chê bai. Cả hai người họ đều nói anh có tính đào mỏ, lợi dụng, chuyên gia vay tiền không trả. Tôi hỏi sau này có đòi được không thì họ trả lời sau khi chia tay anh có gửi trả tiền. Tuy nhiên hành động vay mượn tiền của anh khiến cả hai người họ chán và đã chia tay.

Tới lúc này tôi biết, mình không thể yêu anh này được nữa. 2 năm bên nhau, tôi không thể nào nhớ xuể anh ta đã vay của mình bao nhiêu lần và bao nhiêu tiền.

Nhưng cuộc sống oái oăm ở chỗ đúng vào cái lúc tôi biết bộ mặt thật của bạn trai, muốn chia tay thì tôi lại phát hiện mình có bầu. Cái khoảnh khắc đó tôi rối bời với cùng. Không hiểu sao, có con mà tôi lại không hề thấy vui và hạnh phúc. Nhưng vì sinh linh đang từng ngày lớn trong bụng mình, vì đứa con này, tôi buộc phải nhắm mắt đưa chân và quyết định cưới. Tôi không hề biết có một bí mật đầy bất ngờ chờ đợi tôi ở phía sau.

Ngày hôm ấy, khi tôi theo anh về để gặp gỡ mẹ anh nói về chuyện có bầu và cưới xin, tôi đã biết được một sự thật không ngờ phía sau. Mẹ anh niềm nở đón tiếp tôi. Từng bước đi của tôi mẹ anh cũng lo nơm nớp, sợ tôi vấp, sợ tôi ngã... Sự ân tình và thân thiện của mẹ anh khiến tôi xúc động lắm. Sau đó, trước bữa cơm, bác nắm lấy tay tôi:

- “Bác rất quý trọng con và nhất định sau này sẽ yêu thương con như con gái. Suốt thời gian yêu, con giúp con bác thế nào, cho nó vay tiền ra sao bác đều biết hết. Chắc con cũng nghĩ ngợi nhiều vì việc nó hay vay tiền? Thực ra, tiền mượn con về bác đều giữ cả đây. Chả giấu gì con, trước đây nó có yêu một đứa sâu đậm lắm, mà con bé đó cũng xinh xắn lại có vẻ ngoan. Ai dè, nó chỉ lợi dụng thôi, nó đào mỏ cả đống tiền rồi bỏ. Thế nên sau này khi yêu ai, thằng Phúc mới cẩn thận như vậy. Nó toàn thể hiện nghèo khổ, vay tiền nhiều lần để xem độ chân thành của họ tới đâu. Trước cháu cũng có một vài cô nhưng rồi toàn chia tay thôi. Chỉ có cháu lần này là đi tới cùng với thằng Phúc nên bác rất trân trọng!”

Nghe những gì mẹ anh nói, tôi xúc động quá... Tôi không nghĩ đó lại là một thử thách dành cho mình. Thật may mắn là tôi đã lựa chọn đi đến cùng để giờ nhận được cái kết ngọt ngào này. Từ hôm đó đến giờ, anh chăm sóc lo lắng mua cho tôi đủ thứ. Mẹ chồng tương lai cũng rất chiều chuộng. Hiện tại hai nhà đang gấp rút chuẩn bị đám cưới. Phía bên nhà chồng còn đang mua cho vợ chồng tôi một ngôi nhà để hai đứa sống sau khi cưới. Cuộc đời tôi trong phút chốc bước sang một trang mới thật tuyệt vời.