Suốt đêm cuồng nhiệt với bạn thân của vợ trên xe, về nhà gần sáng, chồng lại có hành động không ngờ với vợ

Tâm sự 17/11/2022 20:34

Đêm say cuồng nhiệt với cô bạn thân của vợ, tất cả những điều ấy tôi lại khó nghĩ, tự nhủ lòng mình làm như thế vợ sẽ ra sao?

Từ trẻ tôi đã là một thanh niên ưu tú, mua được xe ô tô trước khi cưới vợ, lương tháng của tôi khi ấy đã là niềm mơ ước của nhiều người. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với công việc của tôi rất bận và không có nhiều thời gian cho gia đình. Tôi làm việc quên ăn quên ngủ, và liên tục thăng tiến.

Trong nhiều năm, vợ tôi từ bỏ nhiều thú vui, sở thích của cô ấy để cáng đáng việc gia đình. Cho đến gần đây, cô ấy lục lại được một cây đàn cũ đã bỏ quên từ lâu, và chủ động đăng ký đi học đàn trở lại.

Tôi rất hài lòng về sự siêng năng, ham học hỏi của vợ. Giờ cô ấy có chút thời gian rồi vì các con đã lớn, nên thỉnh thoảng tôi tháp tùng vợ đi học, đi mua sắm với người bạn gái thân của cô ấy, thanh toán bằng thẻ cho vợ và xách đồ. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, biết mình bận nên cứ khi nào có thời gian tôi sẽ tìm cách bù đắp cho cô ấy.

Rồi một chuyện xảy ra khiến tôi đau khổ. Lúc đó gần sinh nhật vợ tôi. Vào thời điểm này trong năm, Liên sẽ liên lạc với tôi để nhắc và hỏi năm nay tổ chức thế nào. Rồi chúng tôi sẽ cùng lên kế hoạch tạo bất ngờ cho vợ tôi. Năm nay cũng vậy, một tuần trước sinh nhật vợ tôi, Liên hẹn gặp tôi để bàn về sinh nhật.Tôi biết một số bạn bè của vợ, đặc biệt là cô bạn thân nhất - Liên, người hay cùng vợ tôi đi mua sắm. Phải nói rằng vợ chồng tôi được ở với nhau cũng một phần nhờ công Liên giới thiệu chúng tôi với nhau nên mỗi khi cô ấy cần giúp đỡ gì, vợ chồng tôi đều chẳng nề hà. Sau này khi Liên kết hôn, chúng tôi mới giữ chút khoảng cách, không giúp đỡ cô ấy nhiều việc lặt vặt như trước nữa.

Suốt đêm cuồng nhiệt với bạn thân của vợ trên xe, về nhà gần sáng, chồng lại có hành động không ngờ với vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy tình cờ là thứ Bảy, vợ tôi đi học đàn. Thế là tôi cùng Liên gặp nhau tại một quán ăn. Hai người thảo luận say sưa về kế hoạch chi tiết của buổi sinh nhật sẽ khiến vợ tôi bất ngờ, không để ý là đã hơn 6 giờ chiều, sắc trời cũng đã tối.

Khi tôi nhắc là chúng tôi nên về thôi, thì Liên nói: "Vẫn còn hơi sớm, đi uống gì đó đi". Tôi rất ngạc nhiên nên đùa với Liên: "Em gọi chồng đi uống nhé anh phải về nhà với vợ anh rồi".

Liên đột nhiên khóc nức nở. Tôi biết rằng mình có thể đã nói gì đó không nên nói, vì vậy tôi vội vàng an ủi. Khi bình tĩnh trở lại, Liên nói với tôi: "Bọn em cãi nhau, tâm trạng em rất tồi tệ nên muốn đi uống với anh".

"Vậy anh gọi vợ anh đi cùng nhé, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn", tôi nói.

Nhưng Liên bảo bây giờ cô ấy chỉ muốn có một người biết về chuyện rắc rối của vợ chồng cô ấy, không muốn biến đó thành cuộc tâm sự ba người. Tôi đã từ chối, nhưng khi định quay gót về, tôi thấy Liên lên cơn xúc động mạnh, cô ấy khóc to hơn và đập vỡ cái ly, còn định cứa cổ tay nếu tôi không lao vào ngăn kịp. Tôi nghĩ thực sự có chuyện rất nghiêm trọng nên đành đồng ý đi cùng cô ấy. Tôi sẽ thông báo với vợ sau.

Liên đề nghị đến một quán bar bên sông vắng vẻ, những cơn gió nhẹ nhàng sẽ thổi mọi bất hạnh của cô ấy trôi theo dòng nước.

Kế hoạch có chút thay đổi do chúng tôi không thể tìm được quán bar nào theo ý Liên. Cuối cùng cô ấy đề nghị mua chai rượu vang trong siêu thị cùng ít đồ ăn đơn giản rồi chúng tôi lái xe thẳng ra biển, đi mất gần 2 giờ đồng hồ. Khá sốt ruột nên tôi đã nhắn tin cho vợ khỏi lo lắng: "Tối nay anh có sự kiện phải tham dự, anh về muộn nhé". Tôi thường phải tham dự sự kiện xã giao nên vợ tôi rất tin tưởng.

Suốt đêm cuồng nhiệt với bạn thân của vợ trên xe, về nhà gần sáng, chồng lại có hành động không ngờ với vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Liên và tôi chọn một nơi có tầm nhìn đẹp nhất, sau đó đặt khăn trải bàn lên bệ cát, đặt tất cả đồ ăn thức uống lên đó. Tôi uống hết ly rượu đỏ. Một lúc sau, tôi và Liên đều say. Sau cuộc nhậu, chúng tôi thu dọn đồ đạc lên xe định về. Nhưng say quá chưa đi ngay được. Ngồi lặng lẽ một lúc thì giữa tôi và Liên xảy ra mối quan hệ đáng lẽ không nên có, vì rượu.

Lái xe trở về thành phố, chúng tôi ở trong xe hơn ba tiếng đồng hồ, rồi từ từ ra khỏi xe trong sự ngượng ngùng. Sau một lúc, tôi tiễn Liên về nhà và lao về nhà lúc trời chạng vạng sáng. Vợ vẫn còn đang say ngủ, khuôn mặt cô ấy rất bình yên nhưng tôi cảm thấy tội lỗi và đau đớn vô hạn.

Tôi không biết có nên nói chuyện vừa xảy ra cho vợ nghe không. Có thể cô ấy sẽ không bỏ tôi vì chuyện này, tình yêu thương chồng con nơi cô ấy lớn lao hơn cả chút ghen tuông thường tình. Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ tổn thương. Trong trường hợp cô ấy đòi bỏ thì tôi cũng phải chịu, vì tôi là kẻ làm nên tội. Nhưng tôi đau khổ vô cùng khi nghĩ đến việc mình đã phản bội. Tôi nghĩ về tất cả những gì vợ đã làm cho gia đình này, cô ấy không đáng bị tôi đối xử như vậy.

Giờ tôi phải làm sao? Nhiều người sẽ nghĩ rằng đàn ông ngoại tình là do anh ta không còn yêu vợ và đem lòng phản bội từ trước, chỉ chờ cơ hội sẽ có mới nới cũ ngay, rằng anh ta thật khốn nạn, máu lạnh, vô tâm, vô tình. Nhưng đến nay rơi vào cảnh này, tôi biết rằng đàn ông ngoại tình cũng có thể vì bị rơi vào một cái bẫy đã giăng sẵn, phản bội một cách bị động, ngoại tình mà ngay phút trước đó anh ta còn không biết mình sẽ ngoại tình. Mong mọi người hiểu rằng, cảm giác của kẻ phản bội cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi đau đớn mỗi ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra cho đến nay, vẫn chưa biết điều gì đang chờ tôi phía trước, gia đình này rồi sẽ ra sao...

‘Tình cũ không rủ cũng tới’, vô tình phát hiện chồng lục tung đồ tìm món bí mật, tiết lộ sự thật mối quan hệ ngoài luồng anh giấu kín

‘Tình cũ không rủ cũng tới’, vô tình phát hiện chồng lục tung đồ tìm món bí mật, tiết lộ sự thật mối quan hệ ngoài luồng anh giấu kín

Hóa ra, đây là sự thật mà chồng giấu tôi bấy lâu nay, tôi kinh hãi nhận ra mình đã quá tin người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 23 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau