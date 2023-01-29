Sướng rơn khi yêu được cô nàng hòa hợp từ chuyện ngoài đường đến chuyện lên giường, một tháng sau tôi đã hối hận không kịp vì đêm nào cũng bị 'vắt kiệt'

Tâm sự 29/01/2023 16:00

Bạn gái tôi là người khá cởi mở và cũng vô cùng hòa hợp với tôi trong chuyện chăn gối. Tuy vậy, tôi không thể đáp ứng nhu cầu của cô ấy mãi được.

Năm nay, tôi 28 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty phát hành sách tại Hà Nội. Công việc của tôi không quá vất vả nhưng phải thường xuyên đi công tác về các tỉnh. Tôi đã có bạn gái khoảng hai năm, cô ấy đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học.

Bạn gái tôi có tính cách mạnh mẽ, khá xinh đẹp. Chúng tôi gặp nhau trong một ngày hội sách do công ty tôi tổ chức. Chính cô ấy là người chủ động tấn công và tỏ tình với tôi trước. Ngoài việc học ở trường, bạn gái tôi tự đi làm thêm và kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh hoạt. Tôi thích tính cách chủ động và độc lập đó mà nhận lời yêu.

Sướng rơn khi yêu được cô nàng hòa hợp từ chuyện ngoài đường đến chuyện lên giường, một tháng sau tôi đã hối hận không kịp vì đêm nào cũng bị 'vắt kiệt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mới quen nhau hơn một tháng, bạn gái đã tỏ ra không hề dè dặt trong chuyện chăn gối khi đề nghị tôi làm thử. Cô ấy cũng không ngần ngại thổ lộ mình đã trải qua ba mối tình và đều đã vượt quá giới hạn. Lý do chia tay không phải hết yêu mà xuất phát từ chuyện tế nhị.

Tuy còn trẻ nhưng bạn gái tôi không ngại hết mình khi gần gũi. Chúng tôi thật sự hoà hợp với nhau về chuyện đó. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi cả hai đều có những giây phút thăng hoa gắn bó. Nhưng lâu dần, bạn gái đòi hỏi quá nhiều khiến tôi rơi vào tình trạng kiệt sức.

Nếu tuần nào tôi không đi công tác, hầu như ngày nào chúng tôi cũng giao ban. Còn biết tôi sắp đi, cô ấy luôn bắt tôi chiều chuộng ba bốn lần một ngày. Người tôi vốn đã gầy cộng thêm áp lực công việc và tần suất sinh hoạt chuyện chăn gối quá nhiều làm tôi không còn chút sức lực.

Ngày nào đến cơ quan cũng trong tình trạng đầu óc lơ mơ, không tập trung làm việc. Tôi muốn giảm tần suất gần gũi nhưng bạn gái không đồng ý còn nghi ngờ tôi có người khác.

Trong lúc tôi đang bế tắc thì công ty có đợt điều động nhân viên về công tác ở chi nhánh các tỉnh. Tôi đã xin sếp cho về công tác ở một tỉnh cách thành phố 70km với hy vọng khoảng cách như vậy có thể “kìm hãm” tuần suất gần gũi với bạn gái.

Nhưng chỉ được hai tuần đầu, do xa nhau nên cuối tuần chúng tôi mới ân ái khi tôi trở về thành phố. Còn thời gian sau, bạn gái bất chấp nắng mưa lặn lội bắt xe xuống thăm tôi cứ hai ngày một lần, ở lại qua đêm rồi về.

Lần nào bạn gái xuống, tôi cũng xác định vắt kiệt sức khi cô ấy đòi hỏi ba, bốn lần một đêm. Vừa thương cô ấy đường xa vất vả, tôi vừa thương chính mình khi đã cố tình đi xa vẫn không thể thoát ra được.

Bạn gái bảo không thể chịu đựng được khi quá hai ngày không được gần gũi người yêu. Tôi lo sợ cô ấy đang bị mắc bệnh gì mới có nhu cầu cao như vậy, ân ái liên tục mà không thấy mệt mỏi.

Sướng rơn khi yêu được cô nàng hòa hợp từ chuyện ngoài đường đến chuyện lên giường, một tháng sau tôi đã hối hận không kịp vì đêm nào cũng bị 'vắt kiệt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ yêu nhau đã như vậy, nếu cưới nhau về, tôi sợ mình không thể đáp ứng được nhu cầu của bạn gái. Giờ tôi mới đoán ra, ba anh chàng người yêu cũ của cô ấy chắc không chịu nổi nên mới “bỏ của chạy lấy người”.

Ngoài việc có nhu cầu chăn gối cao, bạn gái tôi không có điểm gì đáng chê cả. Cô ấy biết nấu ăn, giao tiếp tốt, rất năng động và tự lập. Nếu vì chuyện này mà tôi chia tay thì liệu có thiệt thòi cho bạn gái? Nhưng thực sự cứ tiếp tục tình trạng này, tôi sợ mình không đủ sức và mất hết ham muốn. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!

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