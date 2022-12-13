Sung sướng vì con trai xấu xí tuổi lấy vợ, mẹ chồng bỗng bủn rủn chân tay khi vô tình nhìn con dâu tắm

Chị dâu 37 tuổi, chưa kết hôn lần nào, có công việc ổn định. Dẫu chị hơi nhiều tuổi nhưng mẹ tôi nào dám chê bai, bởi vì anh tôi cũng 42 tuổi rồi. Anh chị đều lớn tuổi, gia đình đôi bên đều sốt sắng, bởi vậy thủ tục cho đám cưới tiến hành rất nhanh chóng. Ngày cưới ấn định sau đúng 1 tháng anh đưa bạn gái về ra mắt, đến hiện tại chị dâu đã về nhà tôi được 2 tháng rồi.

Anh trai tôi chẳng xấu xí, khó ưa đâu, vậy mà mãi không chịu lấy vợ. Cho đến cách đây 3 tháng, anh đột ngột đưa bạn gái về giới thiệu khiến mẹ tôi mừng đến mất ngủ. Có mỗi một người con trai, trước đó bà giục giã thế nào anh vẫn bình chân như vại, giờ anh tự giác lập gia đình, mẹ tôi mới thở phào yên tâm.

Từ hôm chị dâu về không thấy mẹ tôi phàn nàn gì, chắc là cuộc sống chung cũng ổn. Tôi dám chắc chỉ cần chị sinh cho bà một đứa cháu là bà quý chị hơn vàng.

Không ngờ tối qua mẹ gọi cho tôi khóc tức tưởi kể rằng bà không chấp nhận chị dâu nữa. Hốt hoảng hỏi làm sao, nghe mẹ kể xong mà tôi cũng giật mình. Anh chị cưới xong ở trên tầng 2 cho riêng tư, mẹ tôi ở phòng dưới tầng 1. Buổi tối anh tôi gọi điện về dặn vợ với mẹ cứ ăn cơm trước, bà lên tầng 2 báo cho chị dâu rồi gọi chị xuống ăn cơm.

Lúc đó chị dâu đang tắm, bà thấy cửa nhà tắm không khóa trong, tưởng là chị rửa tay thôi nên cứ thế đẩy cửa vào. Trọn vẹn tấm lưng trần của chị dâu hiện ra trước mắt mẹ tôi. Bà bủn rủn chân tay khi nhìn thấy cơ thể của con dâu. Không tưởng tượng được trên lưng chị dâu kín mít hình xăm! Bình thường chị không mặc áo hở lưng nên mọi người không hay biết gì.

Mẹ tôi sốc lắm, nhìn chị dâu bề ngoài hiền lành dịu dàng, ai ngờ ẩn chứa bên trong lại là một con người nổi loạn. Không phải một hình xăm nhỏ cho vui mà toàn bộ tấm lưng chị ấy từ sau cổ đến thắt lưng đều phủ kín màu sắc. Dù cho có bao dung và dễ tính đến mấy thì mẹ vẫn chẳng thể coi như chẳng có chuyện gì.

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Khi anh tôi về thấy mẹ và vợ thái độ khác thường, sau khi biết chuyện, anh bảo với mẹ tôi thế này: "Chuyện quá khứ của vợ con, con không để ý thì mẹ quan tâm làm gì. Chỉ cần bây giờ cô ấy đối xử tốt với chồng con và mẹ là được".

Mẹ không phản bác được con trai nhưng trong lòng không vui. Mẹ gọi điện cho tôi vừa khóc vừa kể, bảo tôi khuyên anh trai. Vẫn biết con người ai chẳng có quá khứ song người ta có câu “giang sơn khó đổi bản tính khó dời”, liệu một người từng có lối sống "thoáng" như chị dâu có thể thay đổi, trở thành người phụ nữ của gia đình hay không?

Mẹ cũng là vì lo cho anh trai tôi, nhỡ đâu sau vài năm chung sống chị dâu lại “dở chứng” ngựa quen đường cũ, không chịu được cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt rồi bỏ anh thì sao? Đúng là cho đến hiện tại thì chị dâu vẫn chưa làm ra hành động gì khiến gia đình tôi phải phật lòng. Nhưng nỗi lo của mẹ cũng hoàn toàn có lý. Bây giờ anh chị vẫn chưa có con, tôi và mẹ phải khuyên anh trai thế nào để anh nghĩ lại?