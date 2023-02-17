Số đào hoa lấy vợ ngoan hiền nhưng vẫn không bỏ được thói lăng nhăng, một hôm ôm ấp nhân tình trở về tôi sững sờ thấy vợ trong vòng tay kẻ khác

Có lẽ cái nghề vũ công cần sắc, cần hình thể nên tôi thu hút được nhiều vệ tinh sẵn sàng quay quanh và chiêm ngưỡng mình. Yêu thì không biết bao nhiêu là đủ, nhưng lấy thì chỉ một người, vì vậy cuối cùng để ổn định cuộc sống, để bố mẹ an lòng tôi chọn Lan và nói lời cầu hôn với em.

Bạn bè bảo tôi có số đào hoa, tự tôi, tôi cũng thấy mình may mắn trong đường tình duyên, bởi tháng trước tôi rầu rầu thông báo chia tay bạn gái, thì tháng sau tôi đã vui vẻ ôm eo một em trẻ, đẹp sành điệu nào đó.

Cửa hàng mở ngay tại nhà, em lại khéo chiều khách nên không hỏi, tôi cũng biết cuộc sống của gia đình em có của ăn, của để. Bố mẹ tôi ở quê, cái nghề nhảy nhót của tôi cũng chỉ đủ để chi dùng bản thân khi mà điều kiện sống ở thành phố một bước rời nhà là một bước cần tiền.

Lan 20 tuổi, thua tôi 6 tuổi, em không rực rỡ, không nổi trội như vài mối tình đã qua của tôi, nhưng em nết na, thùy mị với nét mặt ưa nhìn và có công việc mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu là phụ mẹ em đứng quầy bán hàng thời trang áo dài.

Thế nhưng đúng là tôi có quí nhân phù trợ, đám cưới của tôi và Lan đã diễn ra tốt đẹp nhờ vào sự chu toàn, nhiệt tình của nhà gái. Không những thế bố, mẹ của Lan còn cho em một căn hộ chung cư đủ để tôi và em sống thoải mái sau ngày chúng tôi nên duyên. Kỉ niệm 2 năm ngày cưới cũng là dịp để tôi và Lan hạnh phúc đón con gái đầu lòng…

Tưởng rằng tình yêu của chúng tôi không bao giờ cạn vì từ đây ngày càng gắn bó khi con gái ra đời, nhưng không phải vậy. Bởi Tú Tinh giành hết thời gian cho con, em lại là con một của bố, mẹ nên có gì ngon, có gì bổ mẹ dỗ em ăn bằng hết để có sữa cho con bú, đâm ra con gái chưa kịp cai sữa mà cô vợ mỏng mày hay hạt, eo thon, ngực nở của tôi như một cái thùng phuy di động.

Như tôi đã nói tôi là vũ công, hàng ngày tiếp xúc với toàn người đẹp, vậy mà về nhà nhìn vợ, tôi thật sự chán. Rồi cái gì đến phải đến, tôi bắt đầu cặp bồ, không phải một cô, mà vài ba cô một lúc. Tôi thay bồ như thay áo, chuyện tôi vắng nhà, qua đêm ở khách sạn khi có nhiều tiền, hay vui vẻ trong nhà nghỉ khi túi không rủng rỉnh cùng gái là chuyện cơm bữa.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra huống chi việc “nghiện phở” của tôi nên không khó để Tú Tinh biết được sự thật. Mải mê với người đẹp bên ngoài tôi không để ý thấy sau khi cai sữa cho con Lan chăm chỉ luyện tập, ăn kiêng và không lâu sau em đã lấy lại vóc dáng thời con gái.

Cách đây gần một năm con gái tôi không may mắc bệnh tay chân miệng, Lan gọi tôi về đưa con đi khám nhưng đang vui vẻ cùng bồ trẻ nên tôi tắt máy. Khi về đến nhà đã thấy anh Hưng là hàng xóm trên tầng 7 giúp vợ tôi cho con gái tôi nhập viện, lại còn mua đầy đủ vật dụng, cơm, nước chu đáo cho mẹ con Lan như người thân trong gia đình…

Ảnh minh họa: Internet

Từ sau lần con gái bị ốm tôi thấy Lan có vẻ mến Hưng, người đàn ông độc thân khỏe mạnh, hiền lành, nhưng tôi bỏ qua vì với tôi Lan không còn hấp dẫn nữa. Chẳng qua tôi ghé nhà là để moi tiền của em, của bố, mẹ vợ để bao bồ mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống của gia đình tôi cũng cứ thế diễn ra trong nhàn nhạt tình cảm, lành lạnh quan hệ vợ, chồng. Cho đến một tối thứ 7 tháng trước tôi trở về nhà, định moi tiền vợ thì tận mắt chứng kiến cảnh Lan cùng anh Hưng đang âu yếm nhau, trên bàn là bữa cơm vừa dọn ra với đầy đủ các món ăn nóng sốt, thơm phức…Bây giời thì tôi đang ngồi ở nhà trọ, đợi tòa gọi để hoàn thành thủ tục li hôn với Lan. Từng người, từng người tình đã rời bỏ tôi như chưa hề quen biết khi tôi không còn tiền bao cho họ nữa…