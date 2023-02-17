Chia tay rồi vẫn mon men 'xơ múi' người yêu cũ, ai ngờ một tháng sau tôi phải kết hôn với người mình chỉ xem là 'bạn giường'

Tôi cũng không ngờ được rằng khi say mình lại tìm đến người yêu cũ như vậy nữa. Sau đó, tôi chỉ xem lần lầm lỡ kia chỉ là một kỷ niệm thôi, ai ngờ sự việc lại diễn biến theo cách tôi không ngờ tới.

Sau khi chia tay, cả hai chúng tôi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin với nhau nhưng không phải là những lời yêu thương, nhung nhớ mà là những lời chỉ trích, xỉa xói nhau không hơn không kém. Nguyệt thậm chí còn kể xấu tôi với bạn bè chung và đăng hàng tá status “chửi đổng” người yêu cũ, nguyền rủa thế giới đàn ông trên Facebook. Tôi tiếc rằng chưa thể chặn quách Facebook, địa chỉ mail và cả số điện thoại của cô ta để bớt phiền phức. Điều khiến tôi bực bội nhất là Nguyệt gọi điện về cho mẹ tôi, kể lể chuyện chia tay của hai đứa, hẳn là với rất nhiều nước mắt nên mẹ tôi điên tiết quay ra xỉa xói thằng con trai tệ bạc là tôi. Mẹ tôi rất thích Nguyệt và luôn cho rằng cô ta có đủ phẩm hạnh để trở thành một người con dâu tốt.

Ảnh minh họa: Internet Lý do khiến tôi chưa thể cắt liên lạc với Nguyệt là mặc dù đã chia tay nhưng tôi vẫn thường xuyên nhớ đến cô ta, nhất là những lần ái ân của hai đứa. Nhất là khi cô ta luôn tìm cách khiêu khích sự ghen tuông, thèm muốn của tôi sau khi chia tay. Một sự thật không thể chối cãi là Nguyệt cực kỳ sexy, quyến rũ trong mắt bọn đàn ông và chắc hẳn đầy người đang muốn thế ngay vào chỗ của tôi. Tôi dường như không còn yêu Nguyệt nhưng cũng không muốn Nguyệt thuộc về bất cứ người đàn ông nào khác. Vài tháng sau, tôi bắt đầu để ý đến người con gái khác, một nhân viên mới ở cơ quan. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã biết trái tim mình thuộc về cô gái đó. Tôi bắt đầu chiến dịch cưa cẩm nàng nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Cuối cùng, tôi quyết định tỏ tình trong ngày sinh nhật nàng nhưng kế hoạch đó thất bại thảm hại ngay từ trong trứng nước. Nàng công khai bạn trai trong tiệc sinh nhật... và tất nhiên chàng trai đó không phải tôi.

Tôi lặng lẽ trở về với nỗi cô đơn, trống trải, trái tim như vụn vỡ thành trăm mảnh. Không hiểu bằng cách nào tôi đã nhắn tin cho Nguyệt, rủ người yêu cũ đi làm vài ly. Sau vài lời xỉa xói, Nguyệt đồng ý như một sự ban ơn. Nguyệt rủ tôi đến căn hộ chung cư của cô ta để thưởng thức món cà ri tự làm. Tôi mang đến vài chai rượu Tây mua ở siêu thị. Đêm đó, tôi đã không thể ngăn mình tận hưởng thân thể ngọt ngào của người yêu cũ. Mặc dù sau đó, tôi chỉ muốn bỏ chạy và không bao giờ gặp lại. Đó thực sự không phải là tình yêu mà chỉ là những ham muốn xác thịt đơn thuần. Tôi không hiểu vì sao đã từng yêu Nguyệt đến 2 năm để giờ đây nằm cạnh em không chút cảm xúc sau phút cuồng nhiệt bản năng. Ảnh minh họa: Internet Tôi quyết định không bao giờ gặp lại Nguyệt nữa. Nhưng 6 tuần sau, Nguyệt thông báo đã có thai với tôi và không muốn bỏ đứa con. Nguyệt đã không dùng thuốc tránh thai như đã làm suốt 2 năm yêu nhau. Tôi thật sự hoảng hốt khi nghĩ đến việc mình sắp phải làm bố, sắp phải cưới Nguyệt. Tôi không yêu Nguyệt, không muốn Nguyệt, không thể làm đám cưới với cô ta được. Đây chắc chắn là một cái bẫy, một cái bẫy chết người. Cô ta đã cố tình không dùng thuốc để có thai với tôi khiến tôi lâm vào tình cảnh trớ trêu này.

Đang đợi động phòng cùng vợ đẹp, bỗng dưng nghe được âm thanh gợi cảm quen thuộc, tôi hoảng loạn trước thứ mình thấy trước mắt Sau khi chia tay với cô bạn gái cũ không hợp ý mẹ, tôi kết hôn cùng với một cô gái khác. Tuy nhiên, trước khi đám cưới diễn ra, tôi đã có "đêm cuối" cùng người cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-tay-roi-van-mon-men-xo-mui-nguoi-yeu-cu-ai-ngo-mot-thang-sau-toi-phai-ket-hon-voi-nguoi-minh-chi-xem-la-ban-giuong-556936.html