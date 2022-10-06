Cũng vì vậy mà từ khi về nhà chồng, Hương luôn khinh thường gia đình Tuấn, đặc biệt là người mẹ già của anh. Vì Hương luôn cho rằng bà là người ăn bám khiến vợ chồng cô phải vất vả. Tuấn biết mình lép vế với vợ nên cũng không dám nói nặng lời với cô mà chỉ lựa lời khuyên bảo. Nhiều khi anh bận quá cũng không có thời gian để ý tới chuyện của mẹ và vợ.

Hương là cô tiểu thư thành phố, nhưng vì lỡ có bầu với Tuấn nên cô phải cưới người chồng nhà quê. Mặc dù thực lòng Hương rất yêu Tuấn nhưng xét về mọi phương diện, nhất là vấn đề kinh tế, gia đình Hương hoàn toàn lấn át nhà chồng.

- Các con mau rửa tay đi rồi ăn cơm, mẹ nấu xong xuôi hết rồi.

Mỗi ngày, sau khi vợ chồng Tuấn đi làm về, mẹ anh đều nấu sẵn cơm dẻo canh ngọt , họ chỉ việc tắm xong là sà vào bàn ăn ngay. Thế nhưng, Hương vẫn không vừa lòng. Có lần, mẹ chồng đã chuẩn bị 1 bàn đầy đồ ăn, người bà mướt mồ hôi nhưng thấy con cái về đến nhà bà liền mỉm cười:

Hương nhìn vào mâm cơm rồi nói:

- Toàn mấy món nhà quê cũ rích, con không quen ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Dứt lời, cô lao lên giường nằm sấp mặc cho chồng và mẹ chồng dỗ dành thế nào cũng không xuống nhà ăn cơm. Thế là, bữa cơm mẹ chồng chuẩn bị cũng không ai nuốt trôi vì trong nhà này Hương là chủ, hễ cô tức giận thì không khí cả nhà cũng vì thế mà chùng xuống hẳn.

Hôm đó, đến ngày sinh nhật con dâu, mẹ Tuấn vô cùng hồ hởi, bà đi chợ từ sớm mua rất nhiều đồ ăn về làm bàn tiệc linh đình. Xong xuôi, bà tự vỗ tay nói:

- Toàn món con dâu thích, chắc chắn lần này nó sẽ vui lắm.

Tối đến, mẹ chồng ngồi vật vờ chờ con trai và con dâu về. Nhưng tận 10 giờ đêm vẫn không thấy đâu, đúng lúc bà vừa ngủ gục trên mâm cơm thì thấy tiếng lục đục bên ngoài. Thấy các con về, mẹ chồng liền cười tươi:

- Sao hôm nay các con về muộn thế, nhanh vào đây, sinh nhật con dâu mẹ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Con xem.

Trên tay Hương đã ôm bó hoa và hộp quà to đùng mà chồng vừa tặng, cô nói:

-C húng con tổ chức bên ngoài rồi, quên không báo mẹ đừng nấu.

Mẹ chồng choáng váng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười:

- Vậy thì…thôi…để mẹ bỏ thức ăn vào tủ lạnh mai ăn cũng được.

Thấy con dâu không trả lời, mẹ Tuấn liền kéo con dâu vào phòng mình rồi đưa 1 chiếc túi cho cô:

- Đây là quà sinh nhật mẹ tặng con. Chúc con sinh nhật vui vẻ.

Hương nhìn chiếc túi định nói gì đó thì Tuấn vội cảm ơn mẹ rồi kéo vợ ra. Về đến phòng mình, Hương ném chiếc túi vào thùng rác khiến Tuấn sững sờ:

- Em làm gì thế?

- Cái túi rẻ tiền, vừa bẩn vừa xấu thế này mà cũng đòi làm quà sinh nhật em? Mẹ anh đúng là bá đạo thật, người quê với người thành phố đúng là không bao giờ hòa hợp được.

Tuấn cúi xuống nhặt chiếc túi lên nhưng bỗng dưng anh thất thần:

- Em ơi, bên trong… bên trong… là.. 300 triệu đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Hương giật mình nhìn chồng rồi giật chiếc túi:

- Cái gì? 300 triệu á?

- Đúng, là sổ tiết kiệm của mẹ, mẹ ghi là tặng em này.

Trong lúc 2 con còn đang hoang mang, mẹ Tuấn đã bê cốc sữa ấm vào cho con dâu và nói:

- Con uống cốc sữa này đi cho dễ ngủ. Món quà đó, mẹ đã để dành cho con dâu từ lâu rồi, giờ mới có cơ hội tặng con, mẹ chỉ mong gia đình mình luôn được hạnh phúc, vui vẻ, còn tiền bạc có chết mẹ cũng không mang đi được.

Nghe mẹ chồng nói vậy, Hương bỗng nhiên hối hận òa khóc vì tình cảm chân thành mà bà dành cho cô, cũng từ hôm đó, Hương thay đổi hoàn toàn thái độ với mẹ chồng, gia đình cô cũng vì thế mà càng ngày càng hạnh phúc.