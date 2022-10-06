Thấy vợ mặt mày cứ nhăn nhó cau có kêu đau chồng gằn giọng: 'Im đi, có mình cô mang bầu à mà la lối om sòm thế?' và cái kết

Tâm sự 06/10/2022 08:10

Phụ nữ lấy chồng sướng hay khổ đều ở chồng mà ra. Có những gia đình giàu có nhưng người vợ vẫn héo mòn tuổi xuân vì không được chồng quan tâm chăm sóc. Còn có cả những người nghèo nhưng gia đình họ vẫn luôn hạnh phúc.

Phụ nữ sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng, người đời nói điều đó đã nhiều nên chị cũng hiểu. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khi bước vào cuộc hôn nhân rồi con người ta mới nhận ra hôn nhân không đơn giản như tình yêu

Chẳng phải cứ kết hôn là cuộc sống đã đạt được ước muốn của mình. Bởi vì, tình yêu đến hôn nhân là cả một quá trình. Nhưng không phải cặp vợ chồng nào sau khi kết hôn cũng có được cuộc sống hạnh phúc.

Có thể trước kia người đàn ông ấy đã từng yêu thương cô đến vô cùng. Nhưng rồi sau đó anh lại thay đổi. Thời gian chính là thứ khiến tình cảm của con người thay đổi nhanh chóng nhất. Thế nên người ta mới thường nói với nhau rằng để kiểm chứng tình yêu hay cuộc hôn nhân của mình, hãy để cho thời gian trả lời câu hỏi đó.

Thấy vợ mặt mày cứ nhăn nhó cau có kêu đau chồng gằn giọng: 'Im đi, có mình cô mang bầu à mà la lối om sòm thế?' và cái kết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từng được yêu thương như một cô nàng công chúa nhưng rồi hạnh phúc ấy cũng lại chẳng kéo dài được bao lâu. Anh đã không thương cô như ngày trước nữa. Cô vẫn nhớ như in cái ngày anh hay tin mình được làm bố. Ánh mắt nụ cười anh đã nở rộ đến thế nào. Nhưng rồi, cái thời khắc ấy chẳng được bao lâu.

Những tháng đầu tiên của thai kì, cô nghén ngẩm kinh lắm. Cô thèm ăn đủ thứ trên đời nhưng bất cứ lúc nào anh cũng cố gắng mua bằng được cho vợ. Vậy mà chỉ có 5 tháng sau đó, khi bụng bầu của cô đã to lên. Cái bụng bầu nặng nề ấy khiến cô cũng mệt mỏi hơn.

Ngày hôm đó đã đánh sụp đổ tất cả tình yêu thương mà cô dành cho chồng mình. Khi đó, đang quá đau đớn vì đi xuống, khoảng thời gian này là cô đã bầu hơn 8 tháng rồi. Thấy mặt vợ nhắn nhó cau có rồi lại còn kêu đau oai oái, những bước đi chậm chạm anh chồng liền chửi:

- Câm mồm, có mình mày chửa à mà la lối om sòm thế?

- Anh nói thế mà cũng nghe được à, anh thử đi chửa như em mà xem mang cái bụng nặng gần 13 cân xem thế nào.

- Anh...

Thấy vợ mặt mày cứ nhăn nhó cau có kêu đau chồng gằn giọng: 'Im đi, có mình cô mang bầu à mà la lối om sòm thế?' và cái kết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh chạy đến đỡ vợ, cô thì giận đẩy anh ra. Lúc này anh mới nhận ra đôi bàn chân vợ đang thâm tím cả lại rồi. Những vết rạn, vết nứt và những bước đi chậm rãi chỉ vì sợ ngã rồi sẽ đau cả mẹ lẫn con. Thế mà một người làm chồng như anh lại vô tâm đến độ chẳng thể nào nhận ra cơ thể đang nặng nề của vợ mình.

Đến tận giờ phút này, đưa vợ đi khám được bác sĩ nói mình hãy yêu thương vợ hơn vì cô ấy rất vất vả trong quá trình mang thai. Lúc này anh mới nhận ra mình sai lầm quá. Chắc chắn vợ anh đã chịu tổn thương rất nhiều vì anh rồi. Đặc biệt câu quát ấy càng khiến cho vợ tổn thương.

Giờ đây vợ mới đang bầu anh còn khó chịu đến thế, đến ngày vợ sinh nở rồi là các con chào đời rồi thời gian chăm sóc bản thân của vợ không có nữa không biết anh sẽ chán vợ đến đâu. Tự nghĩ thấy mình đã quá vô tâm với vợ rồi anh chỉ biết quay mặt đi lén lau giọt nước mắt rơi xuống.

Phụ nữ lấy chồng sướng hay khổ đều ở chồng mà ra. Có những gia đình giàu có nhưng người vợ vẫn héo mòn tuổi xuân vì không được chồng quan tâm chăm sóc. Còn có cả những người nghèo nhưng gia đình họ vẫn luôn hạnh phúc. Chẳng phải như anh thì anh cũng nên chăm sóc yêu thương vợ mình nhiều hơn sao. Cô ấy xứng đáng nhận được những thứ đó từ chồng mình. Đây chính là bài học dành cho chồng, đừng bao giờ để người vợ tần tảo bên cạnh mình phải chịu tổn thương.

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Sớm muộn gì ả ta cũng rời xa anh khi anh không còn một xu dính túi. Đúng như những gì chị dự đoán, vài tuần sau, anh sang nhà đón mẹ con chị về. Anh nói là chỉ ham của lạ chứ không có ý định bỏ vợ con.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân gia đình

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