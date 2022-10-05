Thấy mớ quần áo lót cũ trong ngăn tủ của chồng, vợ chết trân khi thấy chồng cất giữ cẩn thận như báu vật sau đó thì bàng hoàng khi biết được sự thật

Tâm sự 05/10/2022 15:37

Trong lúc đợi anh về, chị nhận được cuộc gọi của mẹ chồng. Chị và bà vốn dĩ rất thân thiết với nhau nên chị cũng thoải mái nói chuyện của chồng.

Anh là nhân viên của công ty tư nhân, có vẻ ngoài bình thường như ăn mặc rất bảnh bao và gọn gàng. Chị là chủ một cửa hàng quần áo second hand nhỏ. Thu nhập của cả hai gom lại cũng đủ trang trải tiền sinh hoạt phí cho gia đình Công việc của chị khá nhàn nhưng phải chịu khó đi lấy hàng ở tận nước ngoài, có khi đi đến tận 2, 3 ngày mới về nhà. 

Cũng may đứa con gái đầu đã được 12 tuổi tự biết chăm sóc bản thân và nấu cơm nên chị cũng yên tâm phần nào. Một ngày, chị vừa đáp chuyến máy bay dài thì nhận được cuộc điện thoại của người bạn. Bà ta hỏi.

- Chồng bà mới ở cửa hàng của tôi về nè. Không hiểu sao mà ông ấy mua nhiều đồ lót phụ nữ lắm. Có khi nào mua cho bà không? Mà ai đời lại mua đồ xài rồi cho vợ.
- Bà nói gì? Chồng tôi mua đồ lót phụ nữ hả? Bà có chắc không?
- Thì chồng bà chứ ai, bà cho tôi coi hình mấy lần mà.

Chị như chết đứng, không lẽ anh mua đồ lót cho nhân tình. Anh ngoại tình sao? Chị đi nhanh về nhà. Hôm nay, anh được nghỉ nên không đợi chờ gì, chị thẳng thắn hỏi rõ.

 

Thấy mớ quần áo lót cũ trong ngăn tủ của chồng, vợ chết trân khi thấy chồng cất giữ cẩn thận như báu vật sau đó thì bàng hoàng khi biết được sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh mua đồ lót làm gì?
- Đồ lót gì? Em nói cái gì vậy?
- Bạn em thấy anh mua đồ lót phụ nữ. Anh có người khác rồi đúng không?
- Thôi em mới về mệt rồi, tắm rửa nghỉ ngơi đi.

Nói xong anh nhanh chóng dắt xe và rời khỏi nhà, chị không kịp hỏi thêm thì anh đã phóng xe đi mất. Chị tức giận đùng đùng, liền lên phòng lục lọi ngăn tủ của anh. Bỗng chị chết trân khi thấy một mớ quần áo lót của phụ nữ được chồng cất giữ cẩn thận như báu vật. Những chiếc áo mới mua ở cửa hàng của bạn chị cũng nằm ngay ngắn trong tủ, còn có những chiếc rách bươm, nhàu nát. Chị sợ hãi liền bỏ vào bọc đem đi đốt hết, rồi đợi anh về nói rõ ràng mọi chuyện.

Trong lúc đợi anh về, chị nhận được cuộc gọi của mẹ chồng. Chị và bà vốn dĩ rất thân thiết với nhau nên chị cũng thoải mái nói chuyện của chồng.

- Mẹ ơi! Anh Thịnh bị gì mà toàn đem quần áo lót của phụ nữ về nhà rồi còn cất giữ như báu vật vậy đó. Con sợ quá nên đem đốt hết rồi.
- Chết rồi con ơi! Vậy là nó mắc chứng bệnh giống ba chồng con rồi. Hồi còn sống, ổng cũng có thói quen kỳ lạ, hay lấy quần áo lót của phụ nữ ra ngửi. Trời ơi là trời. Mẹ đã phải chịu đựng tính cách quái dị của ổng suốt mấy năm trời, đến khi ổng mất.

Chị chết sững. Tại sao chồng chị lại mắc phải căn bệnh kỳ lạ này? Cũng đúng lúc anh về đến, không thấy mớ quần áo của mình, anh như phát điên lớn tiếng quát mắng chị. Nhìn chồng chị lại càng xót xa, đành dỗ ngọt để đưa anh đi chữa bệnh. Rồi giờ đây chị không phải biết sống sao với người chồng bệnh hoạn này đây? Chị vừa sợ hãi lại vừa thấy thương anh. 

Chồng ở trong nhà nghỉ với nhân tình thì nhận hơn 20 cuộc gọi nhỡ của vợ, để rồi nhận tin sét đánh vào sáng hôm sau

Chồng ở trong nhà nghỉ với nhân tình thì nhận hơn 20 cuộc gọi nhỡ của vợ, để rồi nhận tin sét đánh vào sáng hôm sau

Những câu hỏi tại sao chiếm lấy hết toàn bộ suy nghĩ khiến tôi vô cùng hối hận. Nhưng giờ đây sự hối hận này không thể đổi lại tính mạng của vợ tôi. Không thể đổi lại việc gia đình tôi lại hạnh phúc như xưa. Tôi đúng là gã đàn ông tệ bạc, cả cuộc đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho mình.

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Từ khóa:   Hôn nhân vợ chồng tâm sự

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