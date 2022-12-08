Say xỉn bước vào nhà, chị giúp việc nhanh tay dìu tôi đến phòng ngủ rồi bất ngờ khóa trái cửa, lao đến ôm ghì lấy tôi rồi làm chuyện động trời...

Tâm sự 08/12/2022 13:50

Rất may chúng tôi tìm được chị ấy rất nhiệt tình, lại hiền lành cũng ưa nhìn, chị chưa có gia đình nhưng kinh nghiệm chăm trẻ con và cơm nước khá tốt nói chung vợ chồng tôi rất hài lòng.

Tôi kết hôn được hơn 4 năm, sau cưới gần 2 năm vợ sinh con đầu lòng lúc này kinh tế đã ổn định nên chúng tôi thống nhất thuê giúp việc để đỡ đần việc nhà. Do bố mẹ tôi ở xa bố mẹ vợ thì đã già đi lại bất tiện hai vợ chồng lại mua nhà ở Hà Nội.

Lương hai đứa cũng ổn chỉ là tôi và vợ thường phải đi công tác xa nhà dù thời gian chẳng dài nhưng 1 mình vợ ở nhà hoặc mình tôi mà chăm con thì quá vất vả.

Rất may chúng tôi tìm được chị ấy rất nhiệt tình, lại hiền lành cũng ưa nhìn, chị chưa có gia đình nhưng kinh nghiệm chăm trẻ con và cơm nước khá tốt nói chung vợ chồng tôi rất hài lòng.

Say xỉn bước vào nhà, chị giúp việc nhanh tay dìu tôi đến phòng ngủ rồi bất ngờ khóa trái cửa, lao đến ôm ghì lấy tôi rồi làm chuyện động trời... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bé lớn thêm chút vợ tôi đi làm lại, cô ấy dần được luân chuyển vị trí và thăng chức nên thường đi công tác nhiều hơn - sẽ rất ổn nếu tối đó vợ tôi vừa đi công tác buổi chiều, thì tối tôi liên hoan có lỡ uống quá chén.

Loạng choạng về nhà, tôi đi chẳng vững còn phải nhờ chị đỡ vào phòng ngủ nhưng chẳng thể ngờ khi vừa vào tới phòng chị khóa trái cửa ôm hôn tôi tới tấp. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi đã không cưỡng lại được.

Sáng hôm sau tôi hối hận vô cùng nhưng rồi tối tiếp nữa chị lại vào phòng tôi chủ động dụ dỗ, rồi bảo chỉ cần xin đứa con không bắt tôi chịu trách nhiệm.... đủ thứ, thế rồi tôi lại bị cuốn hút vào đó.

Say xỉn bước vào nhà, chị giúp việc nhanh tay dìu tôi đến phòng ngủ rồi bất ngờ khóa trái cửa, lao đến ôm ghì lấy tôi rồi làm chuyện động trời... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây mỗi lần vợ đi công tác tôi lại qua đêm với chị giúp việc, dù trong lòng hối hận và cảm thấy tội lỗi với vợ vô cùng, giờ tôi nên làm thế nào đây?

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

Gái ế 'tặc lưỡi' lấy chồng theo ý bố mẹ, ngay đêm tân hôn, giây phút anh leo lên giường, tôi mới hiểu vì sao vợ anh bỏ mà đi!

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