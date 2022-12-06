Sau màn thổi nến mừng sinh nhật, chồng tặng tôi một vật phẩm bằng vàng 24k kèm theo lời nhắn nhủ khiến tôi tái mặt

Tâm sự 06/12/2022 00:37

Đây có lẽ là sinh nhật đáng quên nhất trong cuộc đời tôi...

Nếu so sánh với chồng, L có phần lép vế hơn. Anh là thạc sĩ kinh tế, lương tháng vài nghìn đô. Còn L chỉ học hết cấp 3. Thời điểm thu nhập cao nhất, mỗi tháng L cũng chỉ nhận được 9 triệu.

Sau khi kết hôn, chồng thuyết phục L ở nhà nội trợ. Dù sao thì L ra ngoài đi làm cũng không đủ trả lương cho người giúp việc. Thấy anh nói có lý, L quyết định lui về phía sau.

Sau màn thổi nến mừng sinh nhật, chồng tặng tôi một vật phẩm bằng vàng 24k kèm theo lời nhắn nhủ khiến tôi tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Thời gian đầu, cuộc sống của chúng L diễn ra khá êm ả. Chồng L còn khen vợ biết vun vén việc nhà. Cho đến khi L sinh con xong, mâu thuẫn mới bắt đầu bùng nổ.

L và mẹ chồng có quan điểm nuôi trẻ con rất khác biệt. Trong khi L muốn nuôi con theo khoa học thì mẹ chồng luôn tin vào những lời khuyên thiếu chính xác trên mạng. Còn chồng L, anh biết mẹ sai nhưng lại bênh mẹ chằm chặp, không bao giờ đứng về phía vợ.

Những mâu thuẫn trong nhà gia tăng, L mệt mỏi đến độ có hôm ôm con đi bộ về nhà bố mẹ đẻ. Khi đến đón vợ về, chồng L chẳng hỏi han câu nào. Tất cả những gì anh làm đó là trách L thiếu suy nghĩ.

Hôm qua là sinh nhật L. Sau khi thổi nến, L được chồng tặng một món quà sinh nhật đặc biệt. Đó là con ếch đúc bằng vàng 24k. Thú thật là lúc ấy, L vô cùng sung sướng. Thậm chí còn có phần biết ơn chồng.

Vậy mà chưa kịp mở lời cảm ơn, chồng đã khiến L sượng mặt. Anh nói:

"Biết tại sao lại là con ếch không? Vì anh muốn em làm gì, nghĩ gì cũng phải nhìn xa trông rộng. Đừng đứng trong cái giếng mãi".

Sau màn thổi nến mừng sinh nhật, chồng tặng tôi một vật phẩm bằng vàng 24k kèm theo lời nhắn nhủ khiến tôi tái mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nghe chồng nói xong, L chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Chồng L đang nhân cơ hội này để trách khéo L sao? Theo mọi người, L phải làm gì để chồng thay đổi cách suy nghĩ và bớt coi thường vợ?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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