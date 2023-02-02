Sau đêm nồng nàn với tình cũ, sáng tỉnh dậy thấy tập hồ sơ để trên bàn, mở ra xem, tôi tá hỏa với ‘món quà’ cô ta để lại kèm nụ cười phá lên mà uất nghẹn, căm phẫn

Tâm sự 02/02/2023 23:13

Đúng nghĩa là tôi đang cầm trên tay một kết quả xét nghiệm, vừa mở ra xem thì bất ngờ thấy những dòng chữ phía trên, tôi bàng hoàng...

Vừa huýt sáo vừa ngồi dậy mặc quần áo, lúc ấy tôi mới phát hiện ra trên chiếc gối mà đêm qua Trâm nằm, lúc này có một tập hồ sơ.

Cách đây một đoạn thời gian ngắn, tôi thấy Trâm - người yêu cũ, thường xuyên đăng tải những status buồn bã, hỏi thăm mới biết Trâm vừa bị người yêu bỏ rơi.

Thú thật sau khi chia tay Trâm để đi lấy vợ, rồi thấy cô ấy ngày càng xinh đẹp mỹ miều mà tôi thầm tiếc nuối. Tất nhiên dù có lưu luyến tơ tưởng người cũ thì tôi cũng không đời nào có ý định bỏ vợ. Vợ tôi chẳng làm gì sai, lại là người phụ nữ chăm chỉ ngoan hiền, đảm đang chu toàn việc nhà và rất được bố mẹ tôi yêu quý. Hiện tại chúng tôi kết hôn gần một năm rồi, cuộc hôn nhân rất suôn sẻ và mỹ mãn.

Thế nhưng tôi cũng chỉ là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp lại còn từng có quãng thời gian mặn nồng với mình, tôi có xao động cũng là điều bình thường. Từ lúc biết Trâm đang thất tình, sầu khổ buồn thảm mà tôi càng thương xót cho cô ấy.

Sau đêm nồng nàn với tình cũ, sáng tỉnh dậy thấy tập hồ sơ để trên bàn, mở ra xem, tôi tá hỏa với ‘món quà’ cô ta để lại kèm nụ cười phá lên mà uất nghẹn, căm phẫn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi giấu vợ chủ động liên lạc lại với Trâm, an ủi động viên và hẹn gặp cô ấy nói chuyện cho khuây khỏa. Tôi cũng thẳng thắn bày tỏ mình vẫn còn vương vấn Trâm, nếu cô ấy không chê thì có thể tìm đến tôi mỗi khi cảm thấy cô đơn buồn bã. Có lẽ đang thất tình nên Trâm lập tức ngả vào vai tôi.

 

Hôm ấy vợ đi công tác, tôi lập tức hẹn Trâm đi uống rượu giải khuây. Tất nhiên mục đích của tôi là hướng đến một đêm nồng nàn với người cũ. Từ quán bar đi ra, nhận được cái gật đầu của Trâm, tôi sung sướng lâng lâng tấp thẳng vào một khách sạn.

Cả đêm chúng tôi quấn lấy nhau không rời. Dù chúng tôi đã từng bên nhau nhưng sau thời gian xa cách, lúc này gặp lại Trâm trở nên mới mẻ khiến tôi mê đắm không rời. So với quá khứ, kỹ năng trên giường của Trâm có bước tiến vượt bậc. So với vợ tôi thì lại càng hơn đứt, chính vì thế cô ấy đã thực sự vắt kiệt sức lực của tôi. Mãi đến tờ mờ sáng thì tôi mới lăn ra ngủ.

Gần trưa tỉnh dậy không thấy Trâm đâu, tôi đoán cô ấy có việc bận nên đã ra về trước. Mỉm cười nghĩ bụng thi thoảng có một lần đổi gió thế này thì thật là tuyệt vời. Vừa huýt sáo vừa ngồi dậy mặc quần áo, lúc ấy tôi mới phát hiện ra trên chiếc gối mà đêm qua Trâm nằm, lúc này có một tập hồ sơ.

Nhìn kỹ thì là hồ sơ bệnh án mà bệnh nhân chính là Trâm. Mở ra xem, tôi lên cơn đau tim khi biết Trâm đang điều trị bệnh lây qua đường tình dục!

Sau đêm nồng nàn với tình cũ, sáng tỉnh dậy thấy tập hồ sơ để trên bàn, mở ra xem, tôi tá hỏa với ‘món quà’ cô ta để lại kèm nụ cười phá lên mà uất nghẹn, căm phẫn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đang mắc bệnh nhưng cô ta vẫn cố tình qua đêm với tôi! Việc để lại hồ sơ khám bệnh này, rõ ràng muốn thông báo cho tôi biết để cười vào mặt tôi đây mà! Tôi run rẩy căm tức gọi điện cho Trâm thì cô ta cười phá lên:

- Căn bệnh ấy tôi bị lây từ gã đàn ông phản bội kia, cay đắng và xót xa lắm. Anh đã có vợ con đề huề nhưng vẫn muốn tòm tem với người cũ, anh cũng khốn nạn khác gì gã ta đâu. Tôi hận những gã đàn ông bội bạc như anh, tặng cho anh món quà này vẫn còn là nhân từ chán! Hay anh muốn tôi gửi tất cả những tin nhắn và hình ảnh giữa chúng ta cho vợ anh biết mới thấy hài lòng?

Nghe Trâm nói đến đó, tôi sợ hãi không dám trách móc gì cô ta thêm, chỉ sợ cô ta làm thật. Dẫu thế thì nghĩ đến căn bệnh mà cô ta lây cho mình, tôi lại sôi sùng sục căm hận mà không thể làm gì được.

Vợ chồng tôi đang lên kế hoạch sinh con, chẳng biết bao giờ mới chữa khỏi bệnh, trong thời gian đó tôi biết ứng phó với vợ thế nào để cô ấy không nghi ngờ? Tôi hối hận đến đứt ruột đứt gan, nếu biết trước thế này thì tôi sẽ không bao giờ nhòm ngó gì đến người cũ, chỉ một lòng chung thủy với vợ mà thôi!

 

Muốn nhận lại đứa con rơi nhiều năm về trước từng ‘vụng trộm’ với chị hàng xóm, ngờ đâu chị yêu cầu điều khó xử này mà tôi muối mặt, ấm ức

Muốn nhận lại đứa con rơi nhiều năm về trước từng ‘vụng trộm’ với chị hàng xóm, ngờ đâu chị yêu cầu điều khó xử này mà tôi muối mặt, ấm ức

Sau một hồi vòng vo, cuối cùng chị cũng thừa nhận đây chính là con chung của tôi. Thế nhưng trước lúc tôi 'xin' lại đứa con vàng ngọc, tôi sững sờ nghe lời đề nghị.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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