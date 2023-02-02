Chuyện xảy ra 10 năm trước, tôi mới 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối. Hồi đó, tôi còn là thanh niên, tính tình trẻ trâu, chưa trải đời. Vì gia đình có chút điều kiện nên bố mẹ thuê 1 căn hộ tập thể cho tôi ở. Chị Đào là hàng xóm của tôi. Lúc đó, chị đã có 1 chồng, 2 con và gia đình khá êm ấm. Tuy vậy, sau một thời gian tôi mới biết là chồng chị đi vắng suốt. Trong nhà có việc gì nặng, chị cũng nhờ tôi sang giúp đỡ.

Tôi từng có một tình cũ với chị hàng xóm, là chuyện không có gì đáng khoe. Nhưng giờ nhìn thấy con mình mà không thể nhận con, tôi đau lắm các anh chị ạ.

Được thêm một thời gian thì tôi tốt nghiệp và cũng trả nhà. Chồng chị sau đó cũng dắt bồ bịch lên nhà đôi lần nhưng tôi không quan tâm lắm. Sau này, mỗi lần đi qua khu tập thể đó, tôi cứ nhớ như in đoạn ký ức 3 tháng làm nhân tình với một người phụ nữ đã có gia đình.

Rồi chị em nói chuyện với nhau nhiều hơn thì tôi biết chị cũng chán chồng. Hồi ấy tôi còn trẻ, đâu suy nghĩ nhiều và sâu xa như bây giờ. Tôi với chị đã vụng trộm với nhau. Được chừng 3 tháng thì chị bất ngờ dọn đi, chỉ còn chồng chị ở lại. Chị cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi hỏi chồng chị thì anh bảo hai người đã ly dị.

10 năm trôi qua, tôi cũng có gia đình riêng nhưng rồi vợ chồng tôi cũng ly dị. Vợ không hợp với bố mẹ tôi nên cô ấy nhất quyết đòi ra ở riêng. Trong khi, bố mẹ tôi như ngọn đèn trước gió, tôi sao có thể bỏ mặc họ được.

2 năm chung sống, chúng tôi chưa kịp có con mà đã chia lìa. Sau khi ly dị, tôi cũng trải qua vài ba mối tình rồi nhưng chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Chắc vì tôi là đàn ông bị vợ bỏ nên nhiều chị em cũng e dè.

Giờ 31 tuổi rồi, tôi vẫn tìm kiếm một mái ấm. Tôi mong có gia đình, có con lắm mọi người ạ. Nhìn bạn bè trên Facebook khoe vợ, khoe con mà tôi thèm lắm. Vợ cũ của tôi ly dị được hơn 1 năm thì cũng tái hôn rồi. Giờ cô ấy đã làm mẹ của 2 đứa con. Chúng tôi thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Không là vợ chồng thì chúng tôi là bạn, cô ấy vẫn giục tôi đi lấy vợ suốt.

Ảnh minh họa: Internet

Ngỡ ngàng khi gặp đứa con của tình cũ

Chuyện là cách đây 3 tháng, trời xui đất khiến thế nào, tôi lại gặp chị Đào trên mạng. Chị livestream bán quần áo, lại chạy quảng cáo nên tôi nhìn thấy. Vừa thấy chị, tôi nhận ra ngay. Tôi vào trang cá nhân của chị vì tò mò không biết cuộc sống hiện tại của chị thế nào. Và tôi đã nhìn thấy con trai út của chị, tôi ngẩn người vì nó giống tôi quá.

Thằng bé năm nay 9 tuổi rồi, nó sinh tháng 10, tính lại thì rất có thể nó là con của tôi hoặc con của chồng chị. Càng ngắm ảnh thằng bé, tôi lại thấy nó giống tôi. Tôi tin rằng thằng bé là con tôi. Vì vậy, tôi đã mạo muội nhảy vào chat với chị.

Sau một hồi vòng vo thì chị đã thừa nhận rằng đó con con tôi. Hồi đó, vợ chồng chị ly dị, chị không biết thằng bé là con ai nhưng chị vẫn một mình nuôi con khôn lớn. Chị bảo cuộc sống của chị giờ đang ổn, chị không muốn sự xuất hiện của tôi làm xáo trộn tất cả.

Nếu tôi muốn nhận lại con trai thì phải cưu mang cả hai đứa con gái của chị nữa còn không thì thôi. Chị không muốn các con nghĩ xấu về mình. Thấy tôi phân vân, do dự, chị cũng chặn luôn cả Facebook của tôi rồi.

Thực sự từ khi biết mình có 1 đứa con, tôi đã sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Tôi rất muốn nhận lại đứa con "quý như vàng" của tôi. Nhưng chị Đào đã từ chối rồi, tôi phải làm sao đây? Suốt mấy tháng qua, tôi chỉ biết ngắm ảnh con trai thôi. Tôi nhớ nhung thằng bé đến phát điên. Mọi người cho tôi biết tôi phải làm sao đây?